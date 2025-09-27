Olcsóbb és egészségesebb: ezt gondolják az otthoni főzésről a magyarok

Nem csak életmódbeli, egészségügyi vonatkozású, hanem legalább ennyire pénzügyi kérdés is az, hogy otthon készítünk-e magunknak és családunknak főtt ételeket, vagy kényelmi ételként vásároljuk meg azokat, esetleg más táplálkozási formákat részesítünk előnyben – írja az Origo az IKEA témában készített kutatási eredményeinek ismertetése kapcsán. A vállalat „Élet Otthon” kutatásából kiderül, hogy a konyha a magyarok 53 százaléka számára a legkedvesebb hely az otthonukban. Noha a megkérdezettek többségének az otthon a kikapcsolódás helyszíne is, a háztartásoknál jelentkező anyagi kihívások miatt egyre többen (27 százalék) keresnek olyan megoldásokat, amelyek segítenek a megtakarításban, amit a konyhai szokások is tükröznek.
A vállalat aktuális pénzügyi éve szeptemberben kezdődik, amiben az otthon és az otthoni ételkészítés, a főzés színterei kerülnek előtérbe. Ennek kapcsán a magyarok körében is népszerű vállalat 2026-ra több mint négyszáz új, főzési és étkezési vonatkozású terméket jelentett be, amivel a fogyasztói tudatosságot segítenék elő. Arról ugyanakkor egyelőre nem adtak információt, hogy a termékkínálatba beemelt új termékek mely piacaikon lesznek elérhetők.
A lap Charlotte Miles, a vállalat cseh-magyar-szlovák régiós kereskedelmi vezetőjét idézi, aki közleményük szerint azt mondta, hogy a kutatási eredmények egyértelműen igazolják, hogy a konyha több, mint egy funkcionális tér – a közös pillanatok, a biztonság és a jóllét forrása. „A magyarok 40 százaléka azért főz otthon, hogy pénzt takarítson meg, és ugyanennyien tartják egészségesebbnek a házilag készített ételeket, mint a gyorséttermi alternatívákat” – véli a kereskedelmi vezető.
Érdemes megemlíteni, hogy az otthoni főzés csak a magyar étkezési szokások egy részéről árulkodik. A Ben Original's néhány éve az Élelmezés Világnapján kiadott kutatási eredményeiből az derült ki, hogy a magyarok többsége a vacsorát tartja a nap fő étkezésének, egyúttal a lehetőséget arra, hogy azt a család együtt tegye. Ugyanakkor az akkori adatok szerint több a magyarok 54 százaléka legfeljebb 30 percet szán a vacsorára.
A 39 országban, több mint 38 000 résztvevővel, tavaly elvégzett kutatás eredményei szerint az elmúlt években a magyarok több, étkezéssel kapcsolatos szokása változott az elmúlt években:
A cég megjegyezte, hogy az élelmiszer-hulladék mérséklése érdekében saját konyháiban 2017 óta 60 százalékos csökkenést ért el, a „Too Good To Go” partnerségek pedig eddig több mint 800 000 adag ételt mentettek meg. Az IKEA Food üzletág a 2024-es pénzügyi évben 2,2 milliárd eurós bevételt ért el.
További információk az Origo cikkében olvashatók.
