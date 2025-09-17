Külföldön dolgozó magyarok: akkora a kivándorlás, hogy kiürül az ország? A szakértő bemutatta a valóságot, sokakat meglepett – térkép

Az egyik legmakacsabb városi legenda, hogy a magyarok tömegesen vándorolnak külföldre, és mára szinte kiürült az ország, a statisztikák azonban nem ezt mutatják — közölte Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebookon.
A szakértő elmondta, hogy a statisztikák szerint a Magyarországon született emberek közül nagyjából annyian élnek külföldön, mint a németek, az osztrákok, a hollandok, a britek vagy éppen a svájciak esetében. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar elvándorlás mértéke európai viszonylatban kifejezetten mérsékelt.
Ez hatalmas különbség ahhoz képest, ahogy sokan próbálják beállítani a helyzetet — írta Sebestyén Géza.
Elvándorlás Magyarországon: honnan hova tartanak a költözködők?
„Nem ment el mindenki, és nem is egy egyedi, magyar jelenségről van szó.” Elmondta, hogy az EU-csatlakozás egyik fontos indoka és előnye az, hogy aki szeretne, hosszabb-rövidebb időre választhat magának másik lakhelyet a közösségen belül.
A balti államokban látványos az elvándorlás aránya,
mert a lakosság ötöde vagy akár ennél is nagyobb arány él külföldön. Ugyanez igaz Romániára és Bulgáriára, ahol a munkaképes korúak milliói kerestek új életet más országban. Portugália és Írország szintén a listavezetők között vannak, ahol a történelmi és gazdasági okok miatt
szinte minden harmadik ember külföldön próbált szerencsét.
Az egykori jugoszláv tagállamok pedig valóságos diaszpóra nemzetek, Bosznia-Hercegovina esetében például a lakosság közel fele külföldön él! Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy ismét megbukott a hamis hír, miszerint a magyarok kivándorlása kirívó jelenség lenne – zárta bejegyzését Sebestyén Géza.
