Külföldön dolgozó magyarok: akkora a kivándorlás, hogy kiürül az ország? A szakértő bemutatta a valóságot, sokakat meglepett – térkép

Az egyik legmakacsabb városi legenda, hogy a magyarok tömegesen vándorolnak külföldre, és mára szinte kiürült az ország, a statisztikák azonban nem ezt mutatják — közölte Sebestyén Géza, az MCC Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője Facebookon.

A külföldre kivándorlás aránya megdöbbentően magas a balti államokban.

A szakértő elmondta, hogy a statisztikák szerint a Magyarországon született emberek közül nagyjából annyian élnek külföldön, mint a németek, az osztrákok, a hollandok, a britek vagy éppen a svájciak esetében. Ez pedig azt jelenti, hogy a magyar elvándorlás mértéke európai viszonylatban kifejezetten mérsékelt.

Ez hatalmas különbség ahhoz képest, ahogy sokan próbálják beállítani a helyzetet — írta Sebestyén Géza.

A külföldre költözés lehetősége az EU-ban

„Nem ment el mindenki, és nem is egy egyedi, magyar jelenségről van szó.” Elmondta, hogy az EU-csatlakozás egyik fontos indoka és előnye az, hogy aki szeretne, hosszabb-rövidebb időre választhat magának másik lakhelyet a közösségen belül.

A balti államokban látványos az elvándorlás aránya,

Litvánia,

Lettország,

Észtország,

mert a lakosság ötöde vagy akár ennél is nagyobb arány él külföldön. Ugyanez igaz Romániára és Bulgáriára, ahol a munkaképes korúak milliói kerestek új életet más országban. Portugália és Írország szintén a listavezetők között vannak, ahol a történelmi és gazdasági okok miatt

szinte minden harmadik ember külföldön próbált szerencsét.

Az egykori jugoszláv tagállamok pedig valóságos diaszpóra nemzetek, Bosznia-Hercegovina esetében például a lakosság közel fele külföldön él! Ezek a számok egyértelműen mutatják, hogy ismét megbukott a hamis hír, miszerint a magyarok kivándorlása kirívó jelenség lenne – zárta bejegyzését Sebestyén Géza.