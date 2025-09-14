Deviza
Nemcsak a lakások drágák, a lakáspiac értéke is brutálisan megugrott az Egyesült Államokban

Öt év alatt húszezer milliárd dolláros az értéknövekedés. Átalakult a pandémia után az amerikai lakáspiac, a korábbi nyertesek most veszítenek.
M. Cs.
2025.09.14, 19:28

Jelentősen drágultak a lakóingatlanok az elmúlt években az Egyesült Államokban, és a növekedés egyértelműen meglátszik a számokban is: az amerikai lakáspiac értéke öt év alatt 57 százalékkal, konkrétan húszezer milliárd dollárral nőtt, és mára eléri a rekordot jelentő 55,1 ezermilliárd dollárt.

amerikai lakáspiac
Elképesztő tempóban nő az amerikai lakáspiac értéke / Fotó: Sirisak_baokaew / shutterstock

Az adatokat a Zillow ingatlanközvetítő hozta nyilvánosságra eheti jelentésében. Annak ellenére folyamatos a növekedés, hogy a magas jelzáloghitelek sok potenciális vevőt távol tartanak a piacról és az eladók jelentős részét az árak csökkentésére kényszerítik.

Az elmúlt évben azonban némi megtorpanás tapasztalható, a lakáspiac értéke mindössze 1,6 százalékkal, 862 millió dollárral emelkedett. A legnagyobb növekedést az államok közül 

  • New York (216 milliárd), 
  • New Jesery (101 milliárd), 
  • Illinois (89 milliárd 
  • és Pennsylvania (73 milliárd) 

élvezte az utóbbi egy évben.

A legnagyobb volt a visszaesés Floridában (mínusz 109 milliárd dollár), Kaliforniában (mínusz 106 milliárd dollár) és Texasban (mínusz 32 milliárd dollár), mert 

véget ért a koronavírus-járvány alatti boom.

Ezzel szemben az ország északkeleti részén a kereslet változatlanul magasabb a kínálatnál. „New Yorkban csak fele annyi eladó lakás van, mint a pandémia előtt. Azon a piacon tehát jelentősen emelkedik a meglévő lakásállomány értéke” – magyarázta Orphe Divounguy, a Zillow vezető közgazdásza.

Lefelé tartó ciklusban az amerikai lakáspiac a korábbi sztároknál

Floridai, kaliforniai és texasi ingatlanközvetítők arról panaszkodtak a CNN amerikai hírtelevíziónak, hogy a vevők már nem hajlandók ezekben az államokban megfizetni azokat a magas árakat, amelyeket pár éve még gondolkodás nélkül megadtak.

katasztrófakötvények hurrikán
A természeti csapások, például hurrikánok szinte megfizethetetlenül drágítják a biztosításokat / Fotó: AFP

Az ingatlanpiac ciklikus, és jelenleg egyértelműen egy lefelé irányuló ciklusban vagyunk. Az eladók alacsonyabb ajánlatokat kapnak

– ismerte el Sharon Ross, egy dél-floridai ingatlanügynök.

Ennek az egyik oka, hogy a klímaváltozás és az emiatt pusztítóbb természeti katasztrófák következtében az egekbe emelkedtek mindhárom leginkább érintett államban a biztosítási díjak, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.

Egy év eleji becslés szerint 1470 milliárd dollárnyi értéket veszít majd el a következő évtizedekben az amerikai ingatlanpiac az emelkedő biztosítási költségek és a változó fogyasztói igények, az elvándorlás miatt a kockázatosabb területekről.

Historic,Urban,Houses,In,San,Francisco
A déli meleg éghajlatú államok veszettek a népszerűségükből / Fotó: travelview / shutterstock

Günther Thallinger, az Allianz igazgatótanácsának tagja szerint a biztosítás mellett a hitelezés is lehetetlenné válhat, a klímaváltozás így a teljes pénzügyi rendszert romba döntheti.

Az új építés segít az első vásárlóknak

Az Intercontinental Exchange pénzügyi szolgáltató augusztusi jelentése szerint Florida megyéinek 85 százalékában csökkentek a lakásárak az egy évvel ezelőttihez képest. Kaliforniában, Texasban, Coloradóban és Arizonában az árak több mint százalékkal alacsonyabban a pandémia utáni csúcsoknál.

Zillow megállapítása szerint azonban, bár az általános vásárlói kereslet visszaesett, 

az új lakásépítések segítettek fenntartani a piaci értékeket a déli államokban.

 Texasban az elmúlt öt év piaci értékemelkedése az újonnan épített lakásokból származott, ami Utah mellett a legmagasabb arány az összes tagállam közül. Florida ezen a listán az 50 állam közül a negyedik helyen végzett.

„Az új építkezések országszerte megfizethető lakásokat biztosítottak” – mondta Divounguy. „Ezek teremtenek lehetőségeket az első lakást vásárlók számára” – tette hozzá.

 

