Nemcsak a lakások drágák, a lakáspiac értéke is brutálisan megugrott az Egyesült Államokban

Jelentősen drágultak a lakóingatlanok az elmúlt években az Egyesült Államokban, és a növekedés egyértelműen meglátszik a számokban is: az amerikai lakáspiac értéke öt év alatt 57 százalékkal, konkrétan húszezer milliárd dollárral nőtt, és mára eléri a rekordot jelentő 55,1 ezermilliárd dollárt.
Az adatokat a Zillow ingatlanközvetítő hozta nyilvánosságra eheti jelentésében. Annak ellenére folyamatos a növekedés, hogy a magas jelzáloghitelek sok potenciális vevőt távol tartanak a piacról és az eladók jelentős részét az árak csökkentésére kényszerítik.
Az elmúlt évben azonban némi megtorpanás tapasztalható, a lakáspiac értéke mindössze 1,6 százalékkal, 862 millió dollárral emelkedett. A legnagyobb növekedést az államok közül
élvezte az utóbbi egy évben.
A legnagyobb volt a visszaesés Floridában (mínusz 109 milliárd dollár), Kaliforniában (mínusz 106 milliárd dollár) és Texasban (mínusz 32 milliárd dollár), mert
véget ért a koronavírus-járvány alatti boom.
Ezzel szemben az ország északkeleti részén a kereslet változatlanul magasabb a kínálatnál. „New Yorkban csak fele annyi eladó lakás van, mint a pandémia előtt. Azon a piacon tehát jelentősen emelkedik a meglévő lakásállomány értéke” – magyarázta Orphe Divounguy, a Zillow vezető közgazdásza.
Floridai, kaliforniai és texasi ingatlanközvetítők arról panaszkodtak a CNN amerikai hírtelevíziónak, hogy a vevők már nem hajlandók ezekben az államokban megfizetni azokat a magas árakat, amelyeket pár éve még gondolkodás nélkül megadtak.
Az ingatlanpiac ciklikus, és jelenleg egyértelműen egy lefelé irányuló ciklusban vagyunk. Az eladók alacsonyabb ajánlatokat kapnak
– ismerte el Sharon Ross, egy dél-floridai ingatlanügynök.
Ennek az egyik oka, hogy a klímaváltozás és az emiatt pusztítóbb természeti katasztrófák következtében az egekbe emelkedtek mindhárom leginkább érintett államban a biztosítási díjak, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.
Egy év eleji becslés szerint 1470 milliárd dollárnyi értéket veszít majd el a következő évtizedekben az amerikai ingatlanpiac az emelkedő biztosítási költségek és a változó fogyasztói igények, az elvándorlás miatt a kockázatosabb területekről.
Günther Thallinger, az Allianz igazgatótanácsának tagja szerint a biztosítás mellett a hitelezés is lehetetlenné válhat, a klímaváltozás így a teljes pénzügyi rendszert romba döntheti.
Az Intercontinental Exchange pénzügyi szolgáltató augusztusi jelentése szerint Florida megyéinek 85 százalékában csökkentek a lakásárak az egy évvel ezelőttihez képest. Kaliforniában, Texasban, Coloradóban és Arizonában az árak több mint százalékkal alacsonyabban a pandémia utáni csúcsoknál.
Zillow megállapítása szerint azonban, bár az általános vásárlói kereslet visszaesett,
az új lakásépítések segítettek fenntartani a piaci értékeket a déli államokban.
Texasban az elmúlt öt év piaci értékemelkedése az újonnan épített lakásokból származott, ami Utah mellett a legmagasabb arány az összes tagállam közül. Florida ezen a listán az 50 állam közül a negyedik helyen végzett.
„Az új építkezések országszerte megfizethető lakásokat biztosítottak” – mondta Divounguy. „Ezek teremtenek lehetőségeket az első lakást vásárlók számára” – tette hozzá.
