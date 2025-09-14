Nemcsak a lakások drágák, a lakáspiac értéke is brutálisan megugrott az Egyesült Államokban

Jelentősen drágultak a lakóingatlanok az elmúlt években az Egyesült Államokban, és a növekedés egyértelműen meglátszik a számokban is: az amerikai lakáspiac értéke öt év alatt 57 százalékkal, konkrétan húszezer milliárd dollárral nőtt, és mára eléri a rekordot jelentő 55,1 ezermilliárd dollárt.

Elképesztő tempóban nő az amerikai lakáspiac értéke / Fotó: Sirisak_baokaew / shutterstock

Az adatokat a Zillow ingatlanközvetítő hozta nyilvánosságra eheti jelentésében. Annak ellenére folyamatos a növekedés, hogy a magas jelzáloghitelek sok potenciális vevőt távol tartanak a piacról és az eladók jelentős részét az árak csökkentésére kényszerítik.

Az elmúlt évben azonban némi megtorpanás tapasztalható, a lakáspiac értéke mindössze 1,6 százalékkal, 862 millió dollárral emelkedett. A legnagyobb növekedést az államok közül

New York (216 milliárd),

New Jesery (101 milliárd),

Illinois (89 milliárd

és Pennsylvania (73 milliárd)

élvezte az utóbbi egy évben.

A legnagyobb volt a visszaesés Floridában (mínusz 109 milliárd dollár), Kaliforniában (mínusz 106 milliárd dollár) és Texasban (mínusz 32 milliárd dollár), mert

véget ért a koronavírus-járvány alatti boom.

Ezzel szemben az ország északkeleti részén a kereslet változatlanul magasabb a kínálatnál. „New Yorkban csak fele annyi eladó lakás van, mint a pandémia előtt. Azon a piacon tehát jelentősen emelkedik a meglévő lakásállomány értéke” – magyarázta Orphe Divounguy, a Zillow vezető közgazdásza.

Lefelé tartó ciklusban az amerikai lakáspiac a korábbi sztároknál

Floridai, kaliforniai és texasi ingatlanközvetítők arról panaszkodtak a CNN amerikai hírtelevíziónak, hogy a vevők már nem hajlandók ezekben az államokban megfizetni azokat a magas árakat, amelyeket pár éve még gondolkodás nélkül megadtak.

A természeti csapások, például hurrikánok szinte megfizethetetlenül drágítják a biztosításokat / Fotó: AFP

Az ingatlanpiac ciklikus, és jelenleg egyértelműen egy lefelé irányuló ciklusban vagyunk. Az eladók alacsonyabb ajánlatokat kapnak

– ismerte el Sharon Ross, egy dél-floridai ingatlanügynök.

Ennek az egyik oka, hogy a klímaváltozás és az emiatt pusztítóbb természeti katasztrófák következtében az egekbe emelkedtek mindhárom leginkább érintett államban a biztosítási díjak, ha köthető egyáltalán, mert kivonulnak a biztosítók.