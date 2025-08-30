A teljes családi adókedvezmény semmissé válhat: ez a tét – megszólalt Nagy Márton minisztériuma

A napokban szivárgott ki az a dokumentum, ami szerint a Tisza Párt brutális adóemelésekre, a középosztály és családok megsarcolására készül kormányra kerülése esetén. Ezt úgy érnék el, hogy a jelenleg hatályos 15 százalékos személyi jövedelemadót eltörölnék, helyette pedig háromkulcsos progresszív jövedelemadót vezetnének be. Bár Magyar Péter szisztematikusan tagadja, hogy mire készülnek, azóta megjelent egy perdöntő bizonyíték a Tisza-adóról, a videón Magyar Péter legfontosabb emberei vallják be, hogy a Tisza-csomag valós, a választás után bevezetnék a magasabb szja-t, ami amellett, hogy a feketegazdaság erősödését eredményezné, totálisan ellehetetlenítve a fiatalokat és a családokat attól, hogy építsék a jövőjüket, még tömeges elvándorlást is előidézhetne.

A Tisza-csomag brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét. Fotó: Bodnár Boglárka / MTI

„A Tisza adóemelési terve tönkretenné a családokat, a dolgozó embereket és a gazdaságot is" – nyomatékosította a Világgazdaság megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint emlékeztetnek, „a nemzeti kormány 2010 óta mindig az adócsökkentés politikáját képviselte: bevezette Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját társasági adóját emellett a családi adókedvezmények és az anyák adómentessége is a családi adórendszer része."

„Az SZJA bármilyen emelése azt jelenti, hogy az emberek fizetését csökkentenék" – közölték a Tisza-csomaggal kapcsolatban lapunkkal. Rámutattak: a Tisza kiszivárgott adóemelése 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetését tartalmazza, ez brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét. Ez nemcsak a megélhetést nehezítené meg, hanem gyengítené a magyar bérek versenyképességét, erősítené a feketegazdaságot és visszavetné a foglalkoztatottságot – tették hozzá a minisztériumnál. Az adóemelés Brüsszel régi elvárása, amelyet a nemzeti kormány nem volt hajlandó teljesíteni – húzták alá lapunknak.

Minden nemzetközi felmérés azt mutatja, hogy az utóbbi 15 évben Magyarország hatalmasat lépett előre a szürkegazdaság megszüntetésében, a foglalkoztatás erősítésében vagy a vonzó beruházási környezet megteremtésében, ebben pedig elévülhetetlen érdemei vannak az alacsony adókra épülő és egykulcsos adórendszernek. Ezt a kedvező folyamatot törheti meg a Tisza csomagja, a többkulcsos adórendszer ugyanis a munkaerőpiacon és az adórendszerben is drámai változásokat indíthat be, miközben azt a veszélyt is hordozza, hogy Magyarország elriasztja a legfejlettebb technológiával rendelkező befektetőket. Bővebben>>>

Így ürítené ki a zsebeket a Tisza-csomag

Az NGM úgy számol, hogy Magyar Péterék adóátalakítása és a jelenlegi, igazságos rendszer szétverése évente mintegy 1300 milliárd forintot venne ki az emberek zsebéből.