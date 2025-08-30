A teljes családi adókedvezmény semmissé válhat: ez a tét – megszólalt Nagy Márton minisztériuma

A napokban szivárgott ki az a dokumentum, ami szerint a Tisza Párt brutális adóemelésekre, a középosztály és családok megsarcolására készül kormányra kerülése esetén. Ezt úgy érnék el, hogy a jelenleg hatályos 15 százalékos személyi jövedelemadót eltörölnék, helyette pedig háromkulcsos progresszív jövedelemadót vezetnének be. Bár Magyar Péter szisztematikusan tagadja, hogy mire készülnek, azóta megjelent egy perdöntő bizonyíték a Tisza-adóról, a videón Magyar Péter legfontosabb emberei vallják be, hogy a Tisza-csomag valós, a választás után bevezetnék a magasabb szja-t, ami amellett, hogy a feketegazdaság erősödését eredményezné, totálisan ellehetetlenítve a fiatalokat és a családokat attól, hogy építsék a jövőjüket, még tömeges elvándorlást is előidézhetne.
„A Tisza adóemelési terve tönkretenné a családokat, a dolgozó embereket és a gazdaságot is" – nyomatékosította a Világgazdaság megkeresésére a Nemzetgazdasági Minisztérium. Mint emlékeztetnek, „a nemzeti kormány 2010 óta mindig az adócsökkentés politikáját képviselte: bevezette Európa egyik legalacsonyabb személyi jövedelemadóját társasági adóját emellett a családi adókedvezmények és az anyák adómentessége is a családi adórendszer része."
„Az SZJA bármilyen emelése azt jelenti, hogy az emberek fizetését csökkentenék" – közölték a Tisza-csomaggal kapcsolatban lapunkkal. Rámutattak: a Tisza kiszivárgott adóemelése 22 és 33 százalékos adókulcsok bevezetését tartalmazza, ez brutális megszorítást jelentene, ami évente több százezer forinttal csökkentené a családok és a középosztály jövedelmét. Ez nemcsak a megélhetést nehezítené meg, hanem gyengítené a magyar bérek versenyképességét, erősítené a feketegazdaságot és visszavetné a foglalkoztatottságot – tették hozzá a minisztériumnál. Az adóemelés Brüsszel régi elvárása, amelyet a nemzeti kormány nem volt hajlandó teljesíteni – húzták alá lapunknak.
Minden nemzetközi felmérés azt mutatja, hogy az utóbbi 15 évben Magyarország hatalmasat lépett előre a szürkegazdaság megszüntetésében, a foglalkoztatás erősítésében vagy a vonzó beruházási környezet megteremtésében, ebben pedig elévülhetetlen érdemei vannak az alacsony adókra épülő és egykulcsos adórendszernek. Ezt a kedvező folyamatot törheti meg a Tisza csomagja, a többkulcsos adórendszer ugyanis a munkaerőpiacon és az adórendszerben is drámai változásokat indíthat be, miközben azt a veszélyt is hordozza, hogy Magyarország elriasztja a legfejlettebb technológiával rendelkező befektetőket. Bővebben>>>
Az NGM úgy számol, hogy Magyar Péterék adóátalakítása és a jelenlegi, igazságos rendszer szétverése évente mintegy 1300 milliárd forintot venne ki az emberek zsebéből.
Hangsúlyozzák, hogy Tisza-csomag adóterhei akár az Orbán -kormány által életre hívott családi adócsökkentések és a kedvezmények hatásait is semmissé tehetik.
Egy „babavárónyi" törlesztőt is elbuknának a családalapításra vágyó fiatalok
Az idei első két negyedévben a 20–29 közötti korosztály bruttó átlagkeresete 589 891 forint volt, ezzel bőven a Tisza által tervezett második kulcsba, azaz a 22 százalékos szja-ba tartoznának a 30 alattiak. Ennek alapján egy 25 és 30 közötti fiatal dolgozó – sokan közülük a felmérések szerint ráadásul Tisza-szimpatizánsok – jelenleg 88 500 forintnyi szja-t fizet, a tiszás csomaggal pedig rögtön havi 129 800 forintot kellene neki adóznia, azaz havonta 41 300 forinttal többet és ez az összeg csak nőhet, a bérek változásával. Ezzel a családra vágyó fiatalokat is ellehetetlenítenék, hiszen sokan a 11 millió forint szabad felhasználású és kamatmentes kölcsön formájában folyósított Babaváró Hitel segítségével vállalnak gyereket. A kedvezményes konstrukció maximális törlesztőrészlete 51 ezer forint, Magyar Péter miatt tehát hiába tenne félre ennyit a fizetéséből egy fiatal, azt szinte egészében adóra kell költeni. A Tisza kiszivárgott tervében ráadásul az adókedvezmények felülvizsgálata is szerepel, magyarul eltörölnék az szja-mentességet a fiataloknál. Ismert. Magyarországon 2022. január 1-től nem kell személyi jövedelemadót fizetniük a 25 év alatti fiataloknak. Az intézkedés célja az volt, hogy a kormány támogassa a fiatalok életkezdését, a munkaerőpiacra való kilépését, az egzisztencia-teremtést és a családalapítást. A kedvezmény azokra a hónapokra jár, amelyekben a fiatal a 25. életévét még nem töltötte be. A kedvezmény abban a hónapban érvényesíthető utoljára, amelyben a fiatal betölti a 25. életévét.
Emellett a többkulcsos rendszer:
Az adóemelés a hosszabb távú munkaerő-kínálati döntésekre, mint például a foglalkozásválasztásra és a továbbtanulási motivációkra is negatív hatást gyakorolhat, valamint a gyermekvállalást ösztönző adókedvezmény-rendszer kiüresítéséhez vezethet – hangsúlyozzák az NGM-nél.
A munkáltatók számára is fejtörést okozna a többkulcsos adórendszer, nem csak a munkavállalóknak – tette ehhez hozzá már Orbán Viktor főtanácsadója. Szalai Piroska a Világgazdaság podcastjában, a VG ekszkluzívban arról beszélt, a 2010 óta érvényben lévő egykulcsos adózásnak éppen a legnagyobb előnye, hogy egyszerű és könnyen kiszámolható, ami a vállalatok számára kulcsfontosságú.
A progresszív rendszer legnagyobb veszélyét ott látja, amikor valaki a sávhatárokat eléri, ugyanis egyből felmerül a kérdés, hogy a munkáltatónak és a munkavállalónak megéri-e emelnie. Ez a helyzet viszont trükközésre készteti a vállalatokat, és erősíti a feketegazdaságot, aminek a végén az állam bevételei sem fognak gyarapodni.
A 2010 előtti rendszerben nagyon sokan a zavarosban halásztak. Azoknak biztos megéri, de szerintem a magyar gazdaság szereplőinek nagy része nem ilyen
– fogalmazott Szalai Piroska. Hozzátette, hogy az egykulcsos adórendszer teremtette meg a mostani bérnövekedés alapjait, ezt veszélyeztetné a Tisza-csomag, ami szerinte biztosan visszafogná a bérdinamikát.
Konkrét következményeket vázolt fel a Világgazdaságnak nyilatkozó szakszervezeti vezető is, amikor az szja-emelés lehetőségéről kérdeztük. A Munkástanácsok Országos Szövetségének elnöke elmondta, a szakszervezetek régebben ugyan a többkulcsos adórendszer mellett tették le a voksukat, azonban mióta, immáron lassan 15 éve beállt az adórendszer egyetlen kulcsra, rájöttek, hogy ennek megvannak az előnyei. Palkovics Imre lapunknak úgy fogalmazott, hogy egy szja-emelésnek messzeható következményei lennének Magyarországon: a dolgozók részéről azonnali bérkövetelést váltana ki, hogy a nettó fizetésük ne csökkenjen, úgy, hogy a Tisza-csomag leginkább a kvalifikált munkakörben dolgozókat sújtaná, tőlük vonnának el több jövedelmet adó formájában.
A jó szakembereket meg kell fizetni. Ha ez nem teljesül, még ennyi magasan képzett szakember se maradna Magyarországon,
Lényegében kiürülne a munkaerőpiac és még inkább munakerőhiány lépne fel
– húzta alá. Ami azért is probléma, mert eleve ebben a rétegben tapasztalható már most is tetemes hiány az emberi erőforrásokban.
Egyetértve a miniszterelnöki főtanácsadóval kitért arra is, a plusz állami bevétel, amit az szja átalakításával el lehetne érni, nem áll arányban azzal, hogy egy ilyen lépés ezzel párhuzamosan összezavarja a gazdasági ökoszisztémát, így például a mostanra adószempontból kifehérített munkaerőpiacot. „Jelenleg nem éri meg a munkáltatóknak feketéztetni vagy a szürkefoglalkoztatás lehetőségeivel élni. Mindent összevetve jobb ez a jelenlegi szja-politika” – jelentette ki. Palkovics Imre hozzátette, hogy természetesen hosszabb távon lehet gondolkodni az adórendszer átalakításán, de önmagában az szja-t megpiszkálni nem jelent olyan konstrukciót, amit tömegek támogatnának. „Akkor az áfához is hozzá kellene nyúlni, hiszen ma Magyarországon nem a jövedelmet adóztatják meg, hanem a fogyasztást, abból van az államnak bevétele a működésre.”
