Utolsó figyelmeztetés: tízezrével törölhetik az építőipari cégeket – egyetlen esélyük maradt

Súlyos következményekkel néz szembe az magyar építőipar: csaknem 26 ezer vállalkozás eshet ki a piacról néhány napon belül, mivel nem teljesítették a kötelező felelősségbiztosítási előírást – közölte hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK).
A kamara névjegyzéke tartalmazza az ágazat szereplőinek jogosultságait, és folyamatosan ellenőrzi a biztosítás érvényességét. Az érintett cégek már fél éve eltiltott státuszban vannak, vagyis jogszabály szerint tavasz óta nem is vállalhatnának munkát. A mostani törlés csak a végső lépés lesz, amely után már csak új regisztrációval térhetnek vissza a rendszerbe.
Az MKIK hangsúlyozta:
A vállalkozásokat tavaly decemberben írásban figyelmeztették a kötelezettségekre, és amíg csak eltiltás alatt állnak, automatikusan visszakerülhetnek a névjegyzékbe, ha pótolják az adatokat.
A törlés azonban már visszafordíthatatlan, és újraindítja az adminisztrációs folyamatot.
A lépés nem érinti a cégek közhiteles adatbázisokban szereplő státuszát, ám a piacra gyakorolt hatása erős lehet. Ennyi cég kiesése ugyanis egyszerre csökkentheti a kapacitást, és felhajthatja az árakat egy olyan ágazatban, ahol már most is munkaerő- és szakemberhiány tapasztalható.
Szeptember közepén tehát éles próbatétel jön az építőiparban: azok a vállalkozások, amelyek elmulasztották a kötelező biztosítás megkötését, hamarosan végleg lekerülhetnek a pályáról.
