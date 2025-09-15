Utolsó figyelmeztetés: tízezrével törölhetik az építőipari cégeket – egyetlen esélyük maradt

Súlyos következményekkel néz szembe az magyar építőipar: csaknem 26 ezer vállalkozás eshet ki a piacról néhány napon belül, mivel nem teljesítették a kötelező felelősségbiztosítási előírást – közölte hétfőn a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK).

Az MKIK figyelmeztetése szerint több mint 25 ezer magyar építőipari cég kerülhet ki a névjegyzékből, mert elmulasztották a kötelező felelősségbiztosítás megkötését / Fotó: Vémi Zoltán

Szeptember közepén jön a tisztogatás a magyar építőiparban

A kamara névjegyzéke tartalmazza az ágazat szereplőinek jogosultságait, és folyamatosan ellenőrzi a biztosítás érvényességét. Az érintett cégek már fél éve eltiltott státuszban vannak, vagyis jogszabály szerint tavasz óta nem is vállalhatnának munkát. A mostani törlés csak a végső lépés lesz, amely után már csak új regisztrációval térhetnek vissza a rendszerbe.

Az MKIK hangsúlyozta:

A vállalkozásokat tavaly decemberben írásban figyelmeztették a kötelezettségekre, és amíg csak eltiltás alatt állnak, automatikusan visszakerülhetnek a névjegyzékbe, ha pótolják az adatokat.

A törlés azonban már visszafordíthatatlan, és újraindítja az adminisztrációs folyamatot.

A lépés nem érinti a cégek közhiteles adatbázisokban szereplő státuszát, ám a piacra gyakorolt hatása erős lehet. Ennyi cég kiesése ugyanis egyszerre csökkentheti a kapacitást, és felhajthatja az árakat egy olyan ágazatban, ahol már most is munkaerő- és szakemberhiány tapasztalható.

Szeptember közepén tehát éles próbatétel jön az építőiparban: azok a vállalkozások, amelyek elmulasztották a kötelező biztosítás megkötését, hamarosan végleg lekerülhetnek a pályáról.