Elindult a magyar MI-stratégia: így alakítja át 2030-ig a mindennapjainkat a mesterséges intelligencia

A kormány elfogadta Magyarország megújított mesterséges intelligencia stratégiáját, amely a következő öt évre ad iránymutatást a technológia fejlesztéséhez és alkalmazásához. A Magyar Közlönyben megjelent határozat szerint a magyar MI-stratégia 2025 és 2030 között határozza meg, hogyan illeszkedik az állami, gazdasági és társadalmi folyamatokhoz a mesterséges intelligencia.

Új magyar MI-stratégia született – 2030-ig ez határozza meg az ország jövőjét az MI területén / Fotó: Shutterstock AI

A magyar MI-stratégia nem egyszeri terv

A dokumentum célja, hogy egységes keretet teremtsen az MI használatára. Ez azt jelenti, hogy minden minisztériumnak és állami intézménynek a saját programjait a magyar MI-stratégia célrendszeréhez kell igazítania – legyen szó közlekedésről, egészségügyről, oktatásról vagy akár iparfejlesztésről.

Így a stratégia közvetlen hatással lehet arra, hogyan jelennek meg az intelligens rendszerek a mindennapi életben.

Fontos eleme a határozatnak, hogy a magyar MI-stratégia nem egyszeri, merev terv, hanem évente felülvizsgálják. A kormány ígérete szerint így a dokumentum képes lesz követni a technológiai változásokat és az új gazdasági, társadalmi igényeket. Ez biztosíthatja, hogy az MI fejlesztése Magyarországon rugalmasan és célzottan haladjon.

A stratégia hamarosan nyilvánosan is elérhető lesz a kormányzati honlapon. A részletekből derül majd ki, hogy pontosan mely ágazatokban és milyen fejlesztésekkel számolnak, illetve hogyan kezelik a mesterséges intelligencia használatával összefüggő etikai és biztonsági kérdéseket.

A magyar MI-stratégia így nemcsak a közigazgatás számára ad iránymutatást: a vállalkozások számára is fontos, hiszen

a jövőben várhatóan pályázati források és állami támogatások kötődhetnek az MI-hez kapcsolódó projektekhez.

Az állampolgárok pedig elsősorban a szolgáltatásokban – például az ügyintézésben, az egészségügyben vagy a közlekedésben – találkozhatnak majd egyre több mesterséges intelligencia-alapú megoldással.

A NAV is bevetette a mesterséges intelligenciát

A NAV szeptember elején bejelentette, hogy konzultációra hívja az adószakmát . Az idei Nemzeti Adókonzultáció górcső alá veszi az adóintelligenciát, vagyis az AI szerepét az adózásban. A NAV bemutatja, hogyan támogathatja a mesterséges intelligencia a kockázatelemzést és az ellenőrzést. A VIDA-kötelezettségek és a globális minimumadó mellett a NAV – adózókat segítő, egyre népszerűbb – online szolgáltatásai is szóba kerülnek. A szakemberek megvizsgálják, hogy milyen további szolgáltatással bővülhet az eÁFA, az Ügyfélportál (ÜPO), a NAV-Mobil és az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA). A konzultáció egyik kiemelt témája a NAV legújabb fejlesztése az ePénztárgép, amely véget vethet a papír nyugták és a fiókban évekig őrzendő papírgarancia-levelek korszakának.