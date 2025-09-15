Erre várt Magyarország, berobbant a kereslet az akkumulátorokra: máris repíti a Debrecenben gyárat építő CATL-t

Pozitív iparági hírekre és a JPMorgan amerikai nagybank felminősítésére hétfőn közel 8 százalékkal, 465 hongkongi dolláros új csúcsra száguldott Hongkongban – a Debrecenben letelepedő – kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) akkumulátor-gyártó vállalat részvényárfolyama, Kínában, a sencseni tőzsdén pedig több mint 9 százalékos volt az emelkedés.
Az amerikai bankház 530 hongkongi dolláros célár mellett felülsúlyozásra javította a CATL részvényeire adott ajánlását, mivel most már a korábbi elemzői véleményhez képest 10 százalékkal nagyobb nyereségre számítanak a kínai akkugyártótól. A cég részvényeivel idén májusban 306 hongkongi dolláros árfolyamon kezdtek el kereskedni.
Tekintettel az akkumulátorok iránti vártnál nagyobb keresletre a harmadik negyedévben, nagyjából 10 százalékkal javítottuk a CATL profitkilátásait a 2025–2026-os évekre
– írta a céget követő Rebecca Wen részvényelemző befektetőknek szóló vasárnapi jegyzetében.
A sencseni tőzsdén kereskedett CATL-részvények a várható eredmények fényében gyakorlatilag a legolcsóbb akkumulátorrészvények világszerte
– tette hozzá Wen.
A kínai akkurészvények az elmúlt hetekben amúgy is pörögtek, amit az exportkereslet növekedése és a szilárdtest-akkumulátorok küszöbönálló áttöréséről keringő hírek tápláltak. Főleg az utóbbi oknál fogva a CATL mellett más hasonló profilú kínai cégek részvényei is markánsan emelkedtek hétfőn.
A befektetőket teljesen felvillanyozta ugyanis, hogy Kínában megjelentek a szilárdtest-akkuk kereskedelmi forgalomba hozatalára kidolgozott ütemtervek is.
Most már biztosabban látjuk a kereskedelmi forgalomba hozatal időhorizontját
– mondta Max Reid, a brit CRU Group piaci tanácsadó cég akkumulátortechnológiai vezetője.
Ami megváltozott, az az, hogy a kínai vállalatok elkötelezték magukat a gyártósorok telepítése mellett, és a tömegtermelés megindulása még az évtized vége előtt várható
– fűzte hozzá.
A szilárdtest-akkumulátorokat a piacot jelenleg uraló lítiumion-cellás akkukhoz képest nagyobb energiasűrűség és alacsonyabb gyúlékonyság jellemzi. A technológia fejlesztése azonban lassabb volt a vártnál a becsültnél magasabb költségek és különböző technikai akadályok miatt, miközben jelentősen javult a lítiumionos akkuk teljesítménye.
A Bloomberg szerint amúgy a globálisan tervezett teljes szilárdtest-kapacitás kevesebb mint 10 százalékát helyezték eddig üzembe, s ezek szinte mindegyike úgynevezett félszilárd akkumulátorokat gyártó kínai cégek projektje volt. Ezek részben folyékony, részben szilárd halmazállapotú kémiai anyagokat is tartalmaznak, és általában olyan ágazatokban használják őket, amelyek nagy energiasűrűséget igényelnek, de kevésbé költségérzékenyek, mint például az orvostechnikai eszközök és a kis repülőgépek gyártása.
Pénteken a kínai hatóságok az akkugyártás történő fellendítésére ráadásul egy 2027-ig szóló különleges cselekvési tervet is bemutattak, amely várhatóan körülbelül 250 milliárd jüan, azaz 35 milliárd dollár értékű beruházással jár.
A CATL az elektromos járművek legnagyobb akkumulátorbeszállítója világszerte, mások mellett a Tesla és a BMW is az ügyfelei közé tartozik. Az idei év első hét hónapjában a globális piacon 37,5 százalékos részesedést ért el, ami több mint a kétszerese a második helyezett BYD piaci részesedésének. A BYD persze javarészt saját autóihoz gyártja az akkukat az SNE Research piackutató cég szerint.
A CATL nyeresége amúgy a második negyedévben éves bázison 34 százalékkal új történelmi csúcsra emelkedett, míg a BYD profitja ugyanebben az időszakban sokkoló mértékben zsugorodott.
Az LSEG elemzői konszenzusa amúgy 470 hongkongi dolláros mediáncéláron ajánlja vételre a CATL részvényeit.
