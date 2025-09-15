Erre várt Magyarország, berobbant a kereslet az akkumulátorokra: máris repíti a Debrecenben gyárat építő CATL-t

Pozitív iparági hírekre és a JPMorgan amerikai nagybank felminősítésére hétfőn közel 8 százalékkal, 465 hongkongi dolláros új csúcsra száguldott Hongkongban – a Debrecenben letelepedő – kínai Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. (CATL) akkumulátor-gyártó vállalat részvényárfolyama, Kínában, a sencseni tőzsdén pedig több mint 9 százalékos volt az emelkedés.

Vitték a CATL részvényeit, mint a cukrot / Fotó: Alex Kraus

Optimista a JPMorgan a CATL-re

Az amerikai bankház 530 hongkongi dolláros célár mellett felülsúlyozásra javította a CATL részvényeire adott ajánlását, mivel most már a korábbi elemzői véleményhez képest 10 százalékkal nagyobb nyereségre számítanak a kínai akkugyártótól. A cég részvényeivel idén májusban 306 hongkongi dolláros árfolyamon kezdtek el kereskedni.

Tekintettel az akkumulátorok iránti vártnál nagyobb keresletre a harmadik negyedévben, nagyjából 10 százalékkal javítottuk a CATL profitkilátásait a 2025–2026-os évekre

– írta a céget követő Rebecca Wen részvényelemző befektetőknek szóló vasárnapi jegyzetében.

A sencseni tőzsdén kereskedett CATL-részvények a várható eredmények fényében gyakorlatilag a legolcsóbb akkumulátorrészvények világszerte

– tette hozzá Wen.

Küszöbönáll a szilárdtest-technológia áttörése

A kínai akkurészvények az elmúlt hetekben amúgy is pörögtek, amit az exportkereslet növekedése és a szilárdtest-akkumulátorok küszöbönálló áttöréséről keringő hírek tápláltak. Főleg az utóbbi oknál fogva a CATL mellett más hasonló profilú kínai cégek részvényei is markánsan emelkedtek hétfőn.

A befektetőket teljesen felvillanyozta ugyanis, hogy Kínában megjelentek a szilárdtest-akkuk kereskedelmi forgalomba hozatalára kidolgozott ütemtervek is.

Most már biztosabban látjuk a kereskedelmi forgalomba hozatal időhorizontját

– mondta Max Reid, a brit CRU Group piaci tanácsadó cég akkumulátortechnológiai vezetője.

Ami megváltozott, az az, hogy a kínai vállalatok elkötelezték magukat a gyártósorok telepítése mellett, és a tömegtermelés megindulása még az évtized vége előtt várható

– fűzte hozzá.

A szilárdtest-akkumulátorokat a piacot jelenleg uraló lítiumion-cellás akkukhoz képest nagyobb energiasűrűség és alacsonyabb gyúlékonyság jellemzi. A technológia fejlesztése azonban lassabb volt a vártnál a becsültnél magasabb költségek és különböző technikai akadályok miatt, miközben jelentősen javult a lítiumionos akkuk teljesítménye.