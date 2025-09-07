Deviza
gyümölcstermesztés
málna
munkaerőhiány

Nem csak itthon van gond a népszerű gyümölccsel

Az idei málnapiacot világszerte a szélsőséges időjárás, a növekvő munkaerőköltségek és a munkaerőhiány alakítják, amelyek több országban terméskiesést és árnyomást okoznak. Egyes termőhelyeken csökkent a málna kínálata, máshol pedig a nagyobb termésmennyiség és az import erősítették a versenyt.
VG
2025.09.07., 22:21

A málna piacán a legtöbb problémát a kedvezőtlen időjárás okozza, ami Svájcban és Spanyolországban is terméscsökkenést okozott – írja nemzetközi piaci összefoglalójában az agrárkamara. Emellett a munkaerőköltségek növekedése és a munkaerőhiány is folyamatosan problémát okoz több termelő országban, így például Hollandiában és Marokkóban.

Climate change hits Serbia’s 'red gold', málna
Nálunk eltűnik, máshol még terem a málna, de sok problémával / Fotó: AFP

Bár sok a baj, globálisan a málna minősége és termésmennyisége is stabil. Ezen belül Németországban az idei málnatermés viszonylag jó volt. Bár a nyári szüret elején a bőséges kínálat az árak csökkenését okozta, augusztus elején a dél-németországi bogyós gyümölcsök kínálata jelentősen visszaesett. 

Nem mindegy, mikor terem a málna

Az, hogy a málna a 24. héttől kezdve továbbra is megfelelő mennyiségben elérhető, részben az árak enyhe emelkedéséhez vezetett. Termesztés szempontjából az őszi málna jövedelmezőbb, mint a nyári, főként a kisebb verseny és a kedvezőbb árak miatt.

A málnaszezon Franciaországban május elején kezdődött és általában augusztus végéig tart. A legkésőbb érő területeken még kisebb mennyiségek a 48. hétig várhatóak. 

Idén a meleg időjárás nem csak július elején, hanem augusztusban is minőségi problémát jelentett néhány termőterületen. 

Mindezen felül a kártevők, főként

  • a szederatka,
  • a pettyesszárnyú muslinca és
  • a levéltetvek

is problémát okoztak. Ennek ellenére az általános minőség továbbra is kielégítő volt, a termésmennyiség pedig megegyezik az előző évivel, vagy kissé meghaladja azt.

Bár Spanyolországban egész évben termesztenek málnát, júliusban és augusztusban a termelési lehetőségek korlátozottak. Huelvában, az ország legnagyobb málnatermesztő területén a termelés 6,5 százalékkal csökkent az előző évhez képest. Ez a csökkenés a kedvezőtlen időjárás és a túlzott csapadék okozta termelési nehézségeknek következménye. Ennek ellenére a málnaexport stabil maradt, a kínálat pedig idén főként májusra koncentrálódott, reagálva a keresletre.

Ennyi volt, eltűnt a magyar málna: ami maradt, méregdrága, özönlik a külföldi az országba – de a kutatók újraélesztenék a termesztést
Szinte teljesen lenullázódott a hazai málnatermesztés az elmúlt években, aminek a klímaváltozások kívül egyéb okai is vannak. Most kutatók agrárerdészeti környezetben kísérleteznek a magyar málna megmentésével.

Svájcban a hőhullám a málnatermés 40–50 százalékos kiesését is okozhatja. Az import csak kis mennyiségben áll rendelkezésre, ami hiányhoz vezetett. Ezzel az árak elérték a vásárlók maximális fizetési hajlandóságának küszöbértékét, így további emelésre nincs lehetőség. Az élelmiszer-kiskereskedelem egyik beszállítója szerint a helyzeten csak a csapadék javíthat.

Van ahol jól jött a hűvös

Észak-Amerikában a nyári és az őszi málna mennyisége is jelentős. A kaliforniai Watsonville-ből származó kínálat továbbra is stabil. A következő néhány hétben várható a legnagyobb termésmennyiség, ami október közepétől csökkenni fog. A mexikói import az ősz közeledtével növekszik, a csúcsot október végére érheti el. 

A kaliforniai partvidék átlagosnál hűvösebb hőmérséklete a termelés fokozatos növekedését eredményezte. 

Ez kedvezett a minőségnek, de az alacsonyabb hőmérséklet lassította a kínálat növekedésének ütemét.

A málna termőterülete Marokkóban az elmúlt két szezonban stabil maradt. Jövőre sem várható változás, ami tükrözi a marokkói málna iránti jelenlegi nemzetközi keresletet. A termőterület stagnálása ellenére a gazdálkodók a magasabb hozamoknak köszönhetően az elmúlt szezonban 14 százalékkal növelték a termésmennyiséget.

