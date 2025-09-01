Kiderült, mennyit lehet keresni a MÁV-nál: ebben a munkakörben már milliós a fizetés – most újabb nagy emelést jelentettek be

Az elmúlt három évben a bruttó átlagbérek a vállalatcsoportnál közel 30 százalékkal emelkedtek. Jövőre 4,7 százalékkal, 750 ezerre nőnek a bérek, és kiegészítő bérkompenzációt is bevezettek a hároméves bérmegállapodás részeként – jelentette ki Lázár János építési és közlekedési miniszter hétfőn a Közlekedésinfón, Budapesten.

Fotó: Kocsis Zoltán / MTI

Hozzátette: a 120 ezer forintos éves SZÉP-kártya keretet májusban 50 ezer forinttal kiegészítették, amit újabb 50 ezer forint követ decemberben, és ezt megfejelik még 150 ezer forinttal, amit mind az 53 ezer dolgozó megkap. Érdemes megemlíteni, hogy 2025 júniusában tovább emelkedtek a bérek Magyarországon: a teljes munkaidőben dolgozók bruttó átlagkeresete átlépte a 700 ezer forintot, a nettó átlagkereset pedig meghaladta a 480 ezret.

A miniszter a MÁV Zrt. vezérigazgatójával, Hegyi Zsolttal közös sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: megtörtént a kimozdulás a MÁV-nál, de messze még a siker. Hozzátette: a rendszerváltást követő legnagyobb flottaerősítő program zajlik, mind a közúti, mind a vasúti járművek tekintetében. Folyamatban van annak a 100 korszerű mozdonynak a beszerzése, amely országszerte javítja majd a vonatközlekedés pontosságát.

Ugyancsak folyamatban van több, mint 1000 vadonatúj autóbusz beszerzése is, ezekből 131 már a nyáron szolgálatba áll.

További 869-ről pedig épp a napokban kötöttek szerződést magyar gyártóval, így a lépés egyúttal a hazai iparfejlesztéshez, a hazai munkahelyek megőrzéséhez is hozzájárul. Utóbbi hazai banki finaszírozás segítségével valósul meg. A tárcavezető bejelentette, hogy mindezeken felül elindítják az elmúlt évtizedek legnagyobb motorvonat-beszerzését is.

A részben bérlés, részben vásárlás útján beszerzendő járművek a mind az Intercity-,mind a vidéki városok közötti szegmensben érdemi szolgáltatásjavulást hozhatnak néhány éven belül. Ehhez a vasúti infrastruktúra javítására is szükség van, ezért a saját források növelésén túl hitelt is felvesznek.

Az Európai Fejlesztési Bankhoz (EIB) beadott egymilliárd eurós hitelkérelemről szeptember-októberben születhet döntés.

A tervek között szerepel 280 új InterCity-kocsi beszerzése, amellyel a hazai gyártókapacitást kívánják erősíteni, valamint száz darab fiatal, de használt motorvonat megvásárlása, vélhetően Németországból, Svájcból vagy Ausztriából. Uniós forrásból további 25 motorvonat beszerzése várható, emellett Kínából is vásárolhatnak járműveket.