Napokra elvonulnak a kormánypártok, olyat mond Orbán Viktor, amit kevesen hallhatnak - ez a beszéd mindent megváltoztat

Az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Ezen a héten szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek, írja a Magyar Nemzet.

Orbán Viktor szerdán tart helyzetértékelést a kihelyezett kétnapos frakcióülésen / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A lap emlékeztet, legutóbb idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja. A tanácskozás után Kocsis Máté bejelentette, hogy a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe. Az amerikai-magyar viszony azóta nagyban javult Trump-elnök regnálásának köszönhetően, friss fejlemény és a Világgazdaság beszámolt róla, hogy a magyarok ismét vízummentesen utazhatnak az USA-ba.

Orbán Viktor értékel – ez történt korábban

Tavaly ősszel Esztergomban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok, azonban a dunai árvíz miatt az eredeti időpontról elhalasztották a tanácskozást. A frakcióülést végül a parlamenti ülésszak kezdete után, október 13–14-én tartották.

2024-ben a tavaszi parlamenti ülés­szak kezdete előtt Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepelt az új államfőjelölt személyéről szóló frakciódöntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag.

Még 2023 februárjában, Balatonfüreden bejelentették, hogy a Fidesz–KDNP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon.

A 2022. szeptemberi, Balatonalmádiban tartott frakcióülés után Kocsis Máté bejelentette, hogy a két frakció arra kérte a kormányt, indítson nemzeti konzultációt az energiaszankciók kérdésében.

Míg 2022 februárjában a mostanihoz hasonlóan Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést, ahol a legfontosabb téma a felkészülés volt az ország­gyűlési választás kampányára és a gyermekvédelmi népszavazásra.

Lesz miről beszélni most is

A politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. Annak tükrében, hogy az ellenzék naponta jön elő elképesztő tervekkel például az emberek brutális megadóztatásáról, egyre fontosabbá válik az energiafüggetlenség és a tévúton járó brüsszeli migránspolitika mellett percről percre fokozódik a helyzet az ukrán-orosz konfliktusban, feszülten tekint a világ a vámháborúra – bőven lesz téma az eseményen.