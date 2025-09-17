Deviza
frakcióülés
Fidesz-KDNP
politika
Orbán Viktor

Napokra elvonulnak a kormánypártok, olyat mond Orbán Viktor, amit kevesen hallhatnak - ez a beszéd mindent megváltoztat

Kétnapos kihelyezett frakcióülést tartanak a kormánypártok szerdától Balatonfüreden, az esemény első napjának kiemelt napirendi pontja Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben tartott helyzetértékelése. A Fidesz-KDNP „elvonulásán" lesz miről beszélni, elég csak az ellenzéki adótervekre, az orosz–ukrán háborúra, vagy az egyre fontosabb energiaszuverenitásra gondolni.
Németh Tamás
2025.09.17, 13:07
Frissítve: 2025.09.17, 13:40

Az aktuális parlamenti ülésszak kezdete előtt a Fidesz–KDNP politikusai kihelyezett frakcióülésen tekintik át a következő időszak feladatait és kihívásait. Ezen a héten szerdán és csütörtökön Balatonfüreden tanácskoznak a kormánypártok képviselői. Az esemény első napján jellemzően Orbán Viktor miniszterelnök zárt körben ad tájékoztatást. A frakcióülésen született döntésekről Kocsis Máté, a Fidesz és Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője szokott beszámolni a közvéleménynek, írja a Magyar Nemzet. 

ORBÁN Viktor
Orbán Viktor szerdán tart helyzetértékelést a kihelyezett kétnapos frakcióülésen / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

A lap emlékeztet, legutóbb idén februárban, ugyancsak Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Akkor a miniszterelnök a zárt körű helyzetértékelését azzal kezdte, hogy Donald Trump elnöki beiktatásával a globalista liberális ideológia képviselői elvesztették a nyugati világ legerősebb hatalmának fővárosát. De figyelmeztette a képviselőket, hogy az ideológia, ami Washingtonban megbukott, Brüsszelt továbbra is uralja. A tanácskozás után Kocsis Máté bejelentette, hogy a frakció felkérte a kormányt arra, hogy nevezzen ki egy kormánybiztost annak a kivizsgálására, hogy az Egyesült Államokból beavatkoztak Magyarország belügyeibe. Az amerikai-magyar viszony azóta nagyban javult Trump-elnök regnálásának köszönhetően, friss fejlemény és a Világgazdaság beszámolt róla, hogy a magyarok ismét vízummentesen utazhatnak az USA-ba. 

Orbán Viktor értékel – ez történt korábban

  • Tavaly ősszel Esztergomban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok, azonban a dunai árvíz miatt az eredeti időpontról elhalasztották a tanácskozást. A frakcióülést végül a parlamenti ülésszak kezdete után, október 13–14-én tartották.
  • 2024-ben a tavaszi parlamenti ülés­szak kezdete előtt Balatonalmádiban tartottak kihelyezett frakcióülést a kormánypártok. Az ülés kiemelt napirendi pontjai között szerepelt az új államfőjelölt személyéről szóló frakciódöntés, az európai parlamenti és helyi önkormányzati választásokra való felkészülés, illetve az új gyermekvédelmi törvénycsomag.
  • Még 2023 februárjában, Balatonfüreden bejelentették, hogy a Fidesz–KDNP határozati javaslatot nyújt be az Országgyűlésnek annak érdekében, hogy a háborúban Magyarország továbbra is békepárti maradjon. 
  • A 2022. szeptemberi, Balatonalmádiban tartott frakcióülés után Kocsis Máté bejelentette, hogy a két frakció arra kérte a kormányt, indítson nemzeti konzultációt az energiaszankciók kérdésében. 
  • Míg 2022 februárjában a mostanihoz hasonlóan Balatonfüreden tartottak kihelyezett frakcióülést, ahol a legfontosabb téma a felkészülés volt az ország­gyűlési választás kampányára és a gyermekvédelmi népszavazásra.

Lesz miről beszélni most is

A politikai szezon egyik fontos eseménye a Fidesz–KDNP kihelyezett frakcióülése, amelyen a kormánypártok politikusai egyeztetnek a következő hónapok fontos feladatairól. Annak tükrében, hogy az ellenzék naponta jön elő elképesztő tervekkel például az emberek brutális megadóztatásáról, egyre fontosabbá válik az energiafüggetlenség és a tévúton járó brüsszeli migránspolitika mellett percről percre fokozódik a helyzet az ukrán-orosz konfliktusban, feszülten tekint a világ a vámháborúra – bőven lesz téma az eseményen. 

