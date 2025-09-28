Deviza
VMP20250926_bmw_átadó_HAON030 debreceni BMW-gyár
Debrecen
Orbán Viktor
budapesti vízfej
főváros
BMW

Orbán Viktor Debrecenről: szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, mondjuk úgy: fővárosra

A magyar miniszterelnök a budapesti vízfejről és egy egészségesebb településszerkezetről is nyilatkozott a debreceni BMW-gyár átadásán. Orbán Viktor szerint szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki fővárosra. A Tisza Párt adótervére viszont nem.
VG
2025.09.28., 14:00
Fotó: Mediaworks

A debreceni BMW-gyár átadása alkalmából adott interjút Orbán Viktor miniszterelnök a Haonnak, amely a projekt mellett egyebek mellett a Tisza-adóról és az Otthon Start programról is kérdezett. A Világgazdaság kiemelte az interjú fő részleteit.

Orbán Viktor
Debrecen nagyot lépett a BMW-gyárral, Orbán Viktor miniszterelnök nagy lehetőségeket lát a város további fejlődésében / Fotó: Haon

Ideje volt az iparváltásnak

A beruházás átadása kapcsán a miniszterelnök azt mondta, hogy Debrecen nyilván megdolgozott a szerencséjéért, így ott akármilyen fejlesztés is történik azt a helyiek megérdemlik. A BMW-gyár átadását a világban folyó nagy ipari technológiaváltás lenyomatának nevezte, hangsúlyozva, hogy már a többi készülőfélben lévő hazai gyárépület is a 22. századot idézi. Magyarországnak már kellett egy iparváltás is, amelynek a feltételei megvannak Debrecenben, mert van egy jó egyeteme. E városban találkozott az ország összes fejlesztési igénye.

Vízfej kontra vidéki „fővárosok”  

Orbán Viktor az ország szempontjából most már múlhatatlanul szükségesnek nevezte, hogy a nagy budapesti vízfej helyett vagy mellett létrejöjjön egy egészségesebb településszerkezet. Szükség van egy igazi, nagy, komoly vidéki, „mondjuk úgy: fővárosra”. Emlékeztetett, hogy Budapest korábban nem volt vízfej, de az első világháború után leválasztották Magyarország több nagyvárosát: Pozsonyt, Kassát, Kolozsvárt, Szabadkát és Eszéket. Megmaradt a kisebb léptékű Győr, Miskolc, Debrecen, Szeged és Pécs. Ám míg Budapest mintegy kétmillió lakosú, az utána következő legnagyobb város 180-200 ezer fős. 

Mindenképpen szükségünk van arra, hogy egy-kettő-három 400 ezres lakótérséget magába foglaló egységes gazdasági övezet jöjjön létre 

– jelentette ki. Elismerve, hogy Debrecen nyilván nem lesz ekkora, de a régió már nagyjából megvan. Ennek alapján pedig Debrecen igazi nagy, kulturális, tudományos, szociális, egészségügyi és ipari központ lesz. 

Két év múlva a debreceni keresetek elérhetik a budapesti átlagkereseteket – jelentette ki.

Van még mit tenni Debrecenben

A térségben induló gyárépítési dömping debreceni hasznára vonatkozó kérdés kapcsán a miniszterelnök – a város polgármesterét idézve – felsorolta, hogy

  • a városi közlekedésben a város méretének növekedése miatt szerepet kell vállalnia az államnak, már tárgyalnak róla,
  • fejleszteni kell a három-négy nagy szakképzési intézményt,
  • ahogyan a repteret is,
  • továbbá nagy lakóingatlanokat kell építeni,
  • emellett a debreceniek várják a közlekedési és a természettudományi múzeum odatelepítését, amelyről már döntés van,
  • végül fejleszteni kell a vizes infrastruktúrát.

Orbán Viktor kiemelt a kormány fejlesztési tervei közül hármat, amelyek Debrecent és a térséget érintik. Ezek az említett vizes infrastruktúra kapacitásnövelése, a Békéscsaba–Debrecen autóút négysávosítása és az M4-es beruházás befejezése a következő két-három évben.

Orbán Viktor elkötelezett a jelenlegi adórendszer mellett

A lap megkérdezte, hogy a Tisza Párt adótervei keresztülhúznák-e a fejlesztési terveket. A miniszterelnök szerint nem, az adóterv megvalósítása inkább büntetné a családokat és azokat, akik dolgoznak és komoly teljesítményt tesznek le az asztalra. Orbán Viktor kijelentette, hogy személyesen elkötelezett a mostani alacsony szintű adórendszer mellett. „Ha azt akarjuk, hogy teljesítmény legyen, letegyenek valamit az asztalra, hogy ők maguk is akarjanak előrébb jutni, ahhoz alacsony adó kell” – jelentette ki.

Az Otthon Start program tapasztalatait még rendszerezni kell Orbán Viktor válasza szerint, de már látszik, hogy óriási az érdeklődés: tízezrével érkeznek az építésiengedély- és a hitelkérelmek. Az ingatlanárakat is figyelve az ország legjobban menő városa Budapest, amelyet Debrecen követ.

