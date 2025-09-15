Vallott az ingatlanos: így vernek át lakásvásárláskor – ezeket a jeleket kell időben észrevenni

Az Otthon Start program lényegesen felpörgette az ingatlanpiacot. Az ingatlanvásárlás az egyik legnagyobb döntés, amit az ember élete során meghozhat. Több millió forint forog kockán, és talán éppen ezért különösen fontos a körültekintés, hiszen számos apró jel utalhat arra, hogy valami nincs teljesen rendben, és az átverés a cél.

Az Otthon Start program indulása óta felpörgött az ingatlanpiac / Fotó: Kallus György / Világgazdaság

A Délmagyar.hu Csongrád-Csanád vármegyei hírportál összegyűjtötte azokat a tudnivalókat, amelyre mindenképpen érdemes odafigyelnünk. Az egyértelműen gyanút kelthet, ha az eladó vagy az ingatlanos sietteti a döntést, nem hagy időt a körbejárásra, vagy irreálisan alacsony árat kínál. Mátrai Róbert a szegedi Ingatlancafé iroda közvetítője szerint előfordulhat olyan, hogy a tulajdonos valóban gyorsan szeretne megválni ingatlanától, de legtöbbször inkább a kapkodó, megalapozatlan döntés kikényszerítése a vevőtől áll a háttérben.

Hasonlóan intő jel lehet a szakértő szerint, ha a dokumentumok hiányosak vagy elavultak. Ügyvéd közreműködése nélkül ma már nem nagyon kötnek adásvételt, mégis érdemes ellenőrizni az eredeti tulajdoni lapot és minden hivatalos dokumentumot. Kiemelt körültekintést igényel, ha a haszonélvező is szerepel a tulajdoni lapon.

„Idős vagy beteg személy esetén mindig ügyelni kell arra, hogy a szerződés aláírása hiteles körülmények között, személyes jelenléttel történjen, az ügyvéd ellenőrzésével. Különösen körültekintőnek kell lenni meghatalmazás esetén, hiszen az csak közjegyző vagy ügyvéd által ellenjegyzett formában, külföldön pedig konzulátusi hitelesítéssel fogadható el, két tanú aláírása önmagában nem elegendő” – részletezte Mátrai Róbert.

Érdemes figyelni a gyanús jelekre

A szakértő szerint a fizetési feltételek körül is lehetnek gyanús jelek. Ilyen az, ha az eladó ragaszkodik ahhoz, hogy a teljes vételár készpénzben történjen, vagy ha a pénzt nem közvetlenül a tulajdonos számlájára kellene utalni, ezek már önmagukban is komoly intő jelek lehetnek.

Szintén gyanút kelthet, ha nem engedélyezik az ügyvédi letét alkalmazását, amely a vevő egyik legfontosabb biztonsági garanciáját jelenti.