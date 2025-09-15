Deviza
Lezárult egy korszak a Shellnél, ő az új elnök – távozott az egyik legbefolyásosabb magyar nő

A Shell régi elnöke, Istenesné Solti Andrea távozott vezetői pozíciójából. 2025. október 1-jétől Marik Gyula tölti be a Shell Hungary Zrt. igazgatósági elnöki tisztségét, már meglévő régiós beszerzési vezetői pozíciója mellett.
VG - MTI
2025.09.15., 12:28

A Shell Hungary Zrt. bejelenti, hogy Istenesné Solti Andrea, a vállalat igazgatóságának elnöke, 2025. szeptember 30-án, több mint 32 évnyi szolgálati után távozik az energiavállalattól. Helyét október 1-jétől Marik Gyula tölti be a Shell Hungary Zrt. igazgatósági elnöki tisztségét — közölte az MTI.

Shell logo at a gas station, shell, energia, benzin, üzemanyag, gáz,
A Shell magyarországi vezérigazgatói  / Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Gyors elnökváltás a Shellnél

Istenesné Solti Andrea, a Shell Hungary korábbi igazgatósági elnöke és Kelet-Közép-Európáért felelős emberierőforrás-igazgatója 2023-ban a Forbes listája szerint a 7. legbefolyásosabb magyar nő volt. Istenesné Solti Andrea 1993-ban, a Budapesti Corvinus Egyetem elvégzése után csatlakozott a Shell vállalatcsoporthoz. Pályafutását a helyi közösségek fejlődését támogató Livewire Hungary programban kezdte, majd évtizedeken átívelő karrierje során számos hazai és nemzetközi vezetői pozícióban dolgozott a vállalatnál. 2020-ban nevezték ki a Shell Hungary Zrt. igazgatóságának elnökévé.

Volt nagy meglepetés: megfejtették az oroszok, miért kötött Magyarország történelmi gázszerződést a Shell-lel – az elemzők a Gazpromot nyugtatják

Az új vezető megbízható háttérrel érkezett

Marik Gyula 2001-ben, a Szegedi Tudományegyetem elvégzése után kezdte meg a pályafutását a Shell pénzügyi területén. Az elmúlt több mint két évtizedben regionális és vezetői pozíciókat is betöltött, 2016 óta a Shell Hungary igazgatóságának tagja. A Shell közép-kelet-európai vezetőségében 2014 óta aktívan formálja a régió kereskedelmi és ellátási stratégiáit mint a kelet-közép-európai régióért felelős beszerzési vezető, 2021 óta pedig a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség (MSZKSZ) igazgatótanácsában is képviseli a vállalatot. Marik Gyula Istenesné Solti Andreát váltja, aki több mint 32 év után távozik az energiavállalattól.

2017-ben a „Fenntartható Jövőért Vezető Nő” díjat kapott a Magyarországi Üzleti Tanács a Fenntartható Fejlődésért (BCSDH) szervezettől.

