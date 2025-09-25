Hatalmas startup-finanszírozási és -képzési lehetőséget kapnak a doktoranduszok

A Pathway to Business programba összesen 115 PhD-hallgató jelentkezett, közülük ötvenen ösztöndíjjal és szakmai támogatással építhetik a jövő sikeres magyar Deep Tech startup vállalkozásait. A Nemzeti Innovációs Ügynökség programjának célja, hogy tudást és szakmai támogatást nyújtson a tudományos kutatások valódi, piacképes vállalkozásokká formálásában.

A Pathway to Business egy startupokat támogató rendszerként jött létre / Fotó: NDAB Creativity

A startupoké a jövő

A Pathway to Business nem egyszerű képzés, hanem ugródeszka a jövőbe. Tudásátadás, mentorok, pénzügyi támogatás és valódi iparági kapcsolatok segítik a résztvevőket abban, hogy kutatási ötleteikből sikeres startupok szülessenek. A program megmutatja, hogyan válik egy kutatási eredményből szellemi tulajdon, egy koncepcióból termék, egy álomból piaci siker. A cél egyértelmű: a doktoranduszokból ne csak kiváló kutatók, hanem kiváló innovatív vállalkozók is váljanak, akik képesek hidat építeni a tudományos eredmények és a gazdasági hasznosíthatóság között.

A folyamat minden szakasza a fejlődésről szól: a program online képzéssel indul, majd három hónapos, személyes csapatmunka követi ösztöndíj és mentorálás mellett.

Ezután jön a hat hónapos intenzív fejlesztés, amely során egymillió forintos projektfinanszírozás is segíti a résztvevőket. A végső állomás a látványos Demo Day, ahol a legjobb projektek befektetők és iparági szereplők előtt mutathatják be, melyek lehetnek Magyarország feltörekvő új vállalkozásai.

Anyagi megbecsültség és fejlesztési finanszírozás

A program anyagi ösztönzői is jelentősek: az első három hónapos szakaszban a résztvevők havi 50 ezer, a hat hónapos fejlesztési szakaszban – hallgatói státuszuktól függően – 150-400 ezer forint közötti ösztöndíjban részesülhetnek. Ez nemcsak biztos hátteret ad a fejlesztésekhez, hanem egyértelmű üzenet is: a tudományos tudásnak helye van a piacon, és Magyarország komolyan számít a doktoranduszok vállalkozói tudására és ambíciójára.

Megemelkedett jövedelmek a jövő kutatói számára

A Pathway to Business kiválóan illeszkedik a doktori képzés idei megújításához is. Az idén bevezetett háromszintű rendszer és a megemelt doktoranduszjövedelmek mind azt jelzik: a kormány stratégiai célként kezeli, hogy a PhD-hallgatókból ne csak tudósok, hanem a jövő gazdasági motorjai váljanak. A Nemzeti Innovációs Ügynökség Pathway to Business programja zászlóshajó a nemzetközi piacra lépés elősegítésében – egyszerre tudományos és üzleti forradalom, amely új fejezetet nyithat a magyar innováció történetében.