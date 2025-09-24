Deviza
EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05% EUR/HUF391.08 +0.27% USD/HUF333.22 +0.97% GBP/HUF448.23 +0.4% CHF/HUF419.11 +0.5% PLN/HUF91.64 +0.07% RON/HUF77.05 +0.3% CZK/HUF16.09 +0.05%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5% BUX98,376.68 -0.43% MTELEKOM1,802 -1.78% MOL2,680 -0.9% OTP28,700 +0.42% RICHTER9,940 -0.91% OPUS547 -0.18% ANY7,200 -2.5% AUTOWALLIS155 -0.65% WABERERS4,900 -3.27% BUMIX9,150.31 -1.92% CETOP3,443.18 -0.04% CETOP NTR2,155.7 +0.5%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
energiabiztonság
ENSZ Közgyűlés
Donald Trump
Szijjártó Péter
orosz olaj

Szijjártó Péter: Trump a szívünkből szólt az ENSZ-ben – Magyarország nem cserélheti le az orosz kőolajat egyik napról a másikra

A miniszter kiemelte, hogy hazánk ténylegesen csak elhanyagolható mértékben vásárol orosz kőolajat, miközben a nyugat-európai országok kerülőúton folytatják importjukat. Donald Trump az ENSZ közgyűlésén az orosz energiahordozók leállítására szólította fel Európát, Szijjártó Péter szerint azonban a földrajzi valóság és a műszaki korlátok miatt Magyarország nem tudja azonnal követni ezt a felhívást.
VG/MTI
2025.09.24, 16:38

Az ENSZ közgyűlésén Donald Trump több európai országot felszólított az orosz kőolaj és földgáz importjának beszüntetésére. A külgazdasági és külügyminiszter, Szijjártó Péter a nyilatkozatot vegyes érzelmekkel fogadta: a migráció és az erőltetett zöldpolitika kérdésében teljes egyetértést érzett az amerikai elnökkel. „Sok tekintetben az amerikai elnök tegnap a szívünkből szólt az ENSZ közgyűlésén” – fogalmazott.

SZIJJÁRTÓ Péter; DODIK, Milorad orosz energiahordozók
Szijjártó Péter szerint a földrajzi valóság és a műszaki korlátok miatt Magyarország nem tudja azonnal követni Donald Trump felhívását az orosz olaj leváltására / Fotó: Hegedüs Róbert / MTI

Szijjártó közleményében hangsúlyozta, hogy a Magyarország elleni bírálatok gyakran elfedik a nyugat-európai országok valóságát.

Oroszország teljes kőolajexportjának mindössze 2,2 százaléka irányul Magyarországra. Eközben a nyugat-európai országok kerülőúton, ázsiai közvetítéssel továbbra is nagy mennyiségben vásárolnak orosz olajat

– tette hozzá.

A miniszter kitért az Adria-kőolajvezeték alternatívaként való felvetésére is. „Az elmúlt hetek tesztjei egyértelműen megmutatták, hogy a vezeték jelenlegi műszaki állapotában nem alkalmas Magyarország és Szlovákia biztonságos ellátására. Az Adria vezeték kiegészítő szerepet tölthet be, de a Barátság kőolajvezeték továbbra is a fő ellátó vonalunk” – hangsúlyozta.

Szijjártó Péter: az energiabiztonság a legfontosabb szempont

A külügyminiszter szerint a földrajzi és műszaki realitások figyelembevétele elengedhetetlen az ország energiaellátásának tervezésében. „A nyugat-európaiak megpróbálják eltitkolni, hogy továbbra is vásárolnak orosz kőolajat, miközben minket vádolnak. A tények makacs dolgok” – zárta gondolatait.

A miniszter arról is beszámolt, hogy a kérdést már kétszer megvitatta amerikai kollégáival, akik mindkét alkalommal megerősítették: a földrajzi adottságokat és a valós helyzetet figyelembe kell venni.

Magyarországnak üzent Trump az orosz olaj miatt? Szijjártó Péter élő adásban magyarázta el, mi történt – videón a fordulat

Donald Trump amerikai elnök ismét bírálta az európai országokat az orosz energiahordozók vásárlása miatt, miközben kilátásba helyezett szigorúbb szankciókat Moszkvával szemben. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter azonban most elmagyarázta, hogyan kell érteni a kritikát. Magyarország csak annyit vesz, amennyi a működéshez szükséges, és az orosz olajnak köszönhetően elkerültük a még drasztikusabb áremelkedéseket.

 

 

Világrend

Világrend
688 cikk

 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu