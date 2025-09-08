Életre kelnek az akciófilmek, a sci-fi többé nem álomvilág – forradalmi magyar találmány érkezik az autósoknak

Egy, a nemzetközi autóiparban is újdonságnak számító fejlesztés kiemelt szakasza zárult le a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen (BME). Az intézmény kutatói a napokban beüzemelték egy radikálisan új elveken alapuló, széles látószögű, szélvédőn megjelenített kijelző (head-up display: HUD) szimulációs rendszerét. Az egyetemi kutatásokra alapozva megalakult tudáshasznosító vállalkozás iparági partnerek bevonásával várhatóan 2027-re készül el az új generációs kijelző gépjárműbe beépített prototípusával – írta hétfői közleményében az intézmény.

Forradalmi magyar találmány érkezik az autósoknak / Fotó: Budapesti Műszaki Egyetem

A vezetési információk megjelenítése a szélvédőn növelheti a közlekedésbiztonságot. Ezért ezek az alkalmazások gyorsan elterjedhetnek a következő időszakban: míg a jelenleg értékesített személygépkocsik mindössze két százaléka rendelkezik HUD alkalmazással,

az előrejelzések szerint öt éven belül már minden ötödik autóban működik majd ilyen kijelző, miközben a haszongépjárművek piacán is komoly érdeklődés mutatkozik.

„A jelenleg használt head-up kijelzők komoly hátránya, hogy különféle optikai hibákkal működnek és szűk látószögűek, így nem alkalmasak kiterjesztett valóság alkalmazására, melynek során a valós környezetbe virtuális elemek, például irányjelző nyilak, fontos objektumok körvonalai, figyelmeztető jelek és színek is vetíthetők – magyarázta Koppa Pál, a BME Atomfizika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

A magyar kutatók által kifejlesztett technológia ráadásul fajlagosan olcsóbb a hagyományos rendszereknél, így az új megoldás máris felkeltette az iparági szereplők érdeklődését.

Várhatóan már idén sorra kerül a még fennálló technológiai kérdések megválaszolása, hogy a rendszer fő elemeinek megtervezése és kialakítása nyomán két éven belül létrejöjjön a beépíthető prototípus is.

Az Autonóm Rendszerek Nemzeti Laboratórium programjának keretében kifejlesztett HUD technológia amellett, hogy megszünteti a szélvédő két határterületén fellépő szellemképet, és hatékonyan kiszűri a környezeti fények visszaverődését, két további fontos újdonságot is magában foglal majd.