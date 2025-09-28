Szupertitkos gigafegyverüzletről tárgyalt Zelenszkij Trumppal

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szombaton kijelentette, hogy Kijev egy „megaüzleten” dolgozik az Egyesült Államokból történő fegyvervásárlásokkal kapcsolatban.
Egy kijevi sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna részletes specifikációkat adott át Donald Trump amerikai elnöknek katonai igényeiről, beleértve a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekre vonatkozó kéréseket is – számoltak be a médiumok.
Megvitattuk és egyeztettük az elnökkel a főbb pontokat. Most a gyakorlati megvalósítás felé haladunk
– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. A tárgyalt csomag értékét 90 milliárd dollárra becsülik a sajtóhírek szerint.
Zelenszkij közölte, hogy az ukrán tisztviselők még ebben a hónapban vagy októberben az Egyesült Államokba látogatnak technikai tárgyalásokra a fegyvervásárlásról, valamint egy külön dróngyártási megállapodásról – számol be a Washington Post. Ettől függetlenül Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jövő hónapban találkozik amerikai tisztviselőkkel az Egyesült Államokban az Ukrajnában megvalósuló potenciális amerikai projektekkel kapcsolatban, amelyek a tavasszal létrehozott közös befektetési alaphoz tartoznak majd – írta a Bloomberg.
Zelenszkij, aki a múlt héten New Yorkban találkozott Trumppal az ENSZ-közgyűlés margóján, szombaton elmondta: megosztott az amerikai elnökkel „egy víziót arról, hogy mit lehetne tenni” Oroszország ukrajnai háborús lépéseire reagálva – számoltak be a hírek.
„Átadtunk az amerikai elnöknek egy kérést, amely tartalmazza a részleteket és illusztrációkat arról, hogy mire van szüksége Ukrajnának” – mondta.
De készek vagyunk külön megállapodásokra is, egyes fegyvertípusokra vonatkozóan, beleértve a nagy hatótávolságú rendszereket. Több részletet nem mondhatok
– tette hozzá az újságíróknak.
Az ukrán vezető azt is közölte, hogy egy izraeli Patriot rendszer már egy hónapja működik Ukrajnában. Hozzátette, hogy Kijev a következő hónapokban további két új rendszert kap, anélkül, hogy elárulta volna, ki biztosítja azokat.
Egy izraeli komplexum már egy hónapja üzemel Ukrajnában. Ősszel még két Patriot-rendszert kapunk
– mondta Zelenszkij.
Zelenszkij figyelmeztetett arra is, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök nem fogja megállítani agresszióját Ukrajnánál, amit Moszkva legutóbbi, több NATO-országot érintő behatolásai is jeleznek, amelyek az európai légvédelem tesztelését szolgálták.
Putyin nem fog várni, hogy befejezze a háborút Ukrajnában. Megnyit majd egy másik frontot. Senki sem tudja, hol
