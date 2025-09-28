Szupertitkos gigafegyverüzletről tárgyalt Zelenszkij Trumppal

Az ukrán elnök, Volodimir Zelenszkij szombaton kijelentette, hogy Kijev egy „megaüzleten” dolgozik az Egyesült Államokból történő fegyvervásárlásokkal kapcsolatban.

Zelenszkij a hírek szerint egy 90 milliárd dolláros fegyverüzletről tárgyal Washingtonnal / Fotó: Anadolu via AFP

Egy kijevi sajtótájékoztatón Zelenszkij elmondta, hogy Ukrajna részletes specifikációkat adott át Donald Trump amerikai elnöknek katonai igényeiről, beleértve a nagy hatótávolságú fegyverrendszerekre vonatkozó kéréseket is – számoltak be a médiumok.

Megvitattuk és egyeztettük az elnökkel a főbb pontokat. Most a gyakorlati megvalósítás felé haladunk

– mondta Zelenszkij újságíróknak Kijevben. A tárgyalt csomag értékét 90 milliárd dollárra becsülik a sajtóhírek szerint.

Zelenszkij közölte, hogy az ukrán tisztviselők még ebben a hónapban vagy októberben az Egyesült Államokba látogatnak technikai tárgyalásokra a fegyvervásárlásról, valamint egy külön dróngyártási megállapodásról – számol be a Washington Post. Ettől függetlenül Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök jövő hónapban találkozik amerikai tisztviselőkkel az Egyesült Államokban az Ukrajnában megvalósuló potenciális amerikai projektekkel kapcsolatban, amelyek a tavasszal létrehozott közös befektetési alaphoz tartoznak majd – írta a Bloomberg.

Zelenszkij víziója

Zelenszkij, aki a múlt héten New Yorkban találkozott Trumppal az ENSZ-közgyűlés margóján, szombaton elmondta: megosztott az amerikai elnökkel „egy víziót arról, hogy mit lehetne tenni” Oroszország ukrajnai háborús lépéseire reagálva – számoltak be a hírek.

„Átadtunk az amerikai elnöknek egy kérést, amely tartalmazza a részleteket és illusztrációkat arról, hogy mire van szüksége Ukrajnának” – mondta.

De készek vagyunk külön megállapodásokra is, egyes fegyvertípusokra vonatkozóan, beleértve a nagy hatótávolságú rendszereket. Több részletet nem mondhatok

– tette hozzá az újságíróknak.

Az izraeli Patriot rendszer már működik Ukrajnában

Az ukrán vezető azt is közölte, hogy egy izraeli Patriot rendszer már egy hónapja működik Ukrajnában. Hozzátette, hogy Kijev a következő hónapokban további két új rendszert kap, anélkül, hogy elárulta volna, ki biztosítja azokat.

Egy izraeli komplexum már egy hónapja üzemel Ukrajnában. Ősszel még két Patriot-rendszert kapunk

– mondta Zelenszkij.