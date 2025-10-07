Ezt a népszerű fűszert hamisítják leginkább Európa-szerte – Magyarországot is ellepték a veszélyes termékek

Az Európai Bizottság 2019–2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 ezer elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az NKFH vizsgálatán minden második oregánó megbukott / Fotó: NKFH

Minden második oregánó megbukott az NKFH nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt.

A vizsgált oregánóminták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, 15 oregánóminta közül 4, átlagosan 70-80 százalékban tartalmazott idegen növényt.

A szakemberek a termékek nyomon követhetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték.

A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere.

A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra (DNS-, kémiai és illóolaj-analízis) van szükség.

A célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomon követhetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak.

A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 bírságot bírságot szabott ki az NKFH / Fotó: NKFH

A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett.

A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 bírságot bírságot szabott ki az NKFH.

A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánóminta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80 százalékos arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta.