Ezt a népszerű fűszert hamisítják leginkább Európa-szerte – Magyarországot is ellepték a veszélyes termékek

Az Európai Bizottság 2019–2021 között 21 uniós tagállam, Svájc és Norvégia részvételével végzett összehangolt ellenőrzést, amely során 10 ezer elemzésből kiderült: az oregánó a leginkább hamisított fűszernövény – közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Minden második oregánó megbukott az NKFH nagyszabású célellenőrzésén, amelynek fókuszában két, Magyarországon igen népszerű fűszer, az oregánó és az őrölt bors állt.
A vizsgált oregánóminták több mint 46 százaléka problémásnak bizonyult, 15 oregánóminta közül 4, átlagosan 70-80 százalékban tartalmazott idegen növényt.
A szakemberek a termékek nyomon követhetőségét, higiéniai feltételeit és tárolási gyakorlatát is ellenőrizték.
A minták közel fele idegen növényi anyagot – jellemzően olajfa- vagy mirtuszlevelet – tartalmazott. Az EFSA és az EUROPOL jelentései is megerősítették, hogy az oregánó Európa egyik leggyakrabban hamisított fűszere.
A valódi oregánó termesztése és betakarítása költségesebb, mint az olajfa- vagy mirtuszlevelek begyűjtése. Ezek olcsóbb helyettesítőként nagy mennyiségben állnak rendelkezésre, és őrölve hasonló illat- és ízjegyeket mutatnak, így a fogyasztók számára érzékszervileg nehezen megkülönböztethetők. A laboratóriumi kimutatáshoz speciális, költséges vizsgálatokra (DNS-, kémiai és illóolaj-analízis) van szükség.
A célellenőrzés keretén belül ellenőrzött négy üzlet közül kettőben hiányos volt a nyomon követhetőség. Több helyen fedetlen edényekben tárolták a fűszereket, amelyekbe a vásárlók akár kézzel is belenyúlhattak.
A közös lapátok használata szintén komoly higiéniai kockázatot jelentett. Egy üzletben lejárt szavatosságú és magyar nyelvű jelölés nélküli fűszerek kerültek forgalomba, amelyeknek a polcokról történő eltávolításáról a hatóság azonnal intézkedett.
A feltárt jogsértések miatt összesen 653 625 bírságot bírságot szabott ki az NKFH.
A vizsgálatok kimutatták: a 15 oregánóminta közül 4 idegen növényt tartalmazott, átlagosan 70–80 százalékos arányban, sőt volt, ahol az összetétel 85 százalékát olajfalevél adta.
Három termékben az uniós határértéket meghaladó mennyiségben mutattak ki veszélyes anyagot (Pirrolizidin-alkaloid), amely rövid távon májkárosodást okozhat, hosszú távon pedig potenciálisan rákkeltő, különösen veszélyes lehet gyermekek számára. Az érintett vállalkozásokkal szemben hatósági eljárások indultak.
A fogyasztóvédelmi hatóság közlése szerint az őrölt bors vizsgálati mintái megfeleltek minden előírásnak: sem növényvédőszer-maradékot, sem mikrobiológiai szennyeződést nem találtak bennük.
Korábban a Világgazdaság megírta, hogy sok tévhit terjed azzal kapcsolatban, hogy szabályosan hogyan néz ki egy akció hirdetése. A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság szerint a fogyasztóvédelmi hatóság folyamatosan és célzottan ellenőrzi, hogy a vállalkozások betartják-e az akciós árfeltüntetés előírásait.
A fogyasztóvédelmi hatóság tavaly országosan csaknem négyezer üzletben tartott átfogó ellenőrzést, és az akciós árak feltüntetését is vizsgálta.
Az eredmények szerint 96 esetben az akciós eladási ár, további 88 esetben pedig az akciós egységár nem felelt meg az előírásoknak.
