Kiderült az igazság a magyar államadósságról: valamit nem mondanak el, pedig pont ez a lényeg

Megállíthatatlanul növekszik a magyar államadósság, úgy, ahogy az anno a Kádár-rendszerben történt – hangzik el rendszeresen a magyar kormánnyal szemben, mintegy bizonyítékaként annak, hogy a jelenlegi gazdaságpolitika tévút. Újabban Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke sem mulasztja el, hogy ezzel támadja a 2010 óta regnáló kormányt, sőt, megesett, hogy már államcsődöt vizionált. Az kétségtelen tény, hogy az elmúlt 15 évben háromszorosára nőtt a magyar államadósság, ám a valóság ennél összetettebb, és ezek a vádak finoman szólva sem bontják ki az igazság minden részletét.
Először is nem árt tisztázni a magyar adóssággal kapcsolatban, hogy ami rendre előkerül a nyilvánosságban, az a nominális adósság. Ez kétségtelenül nem néz ki jól, talán sokan épp emiatt ezt a számot emelik ki, amikor az ország eladósodásának mértékére hívják fel a figyelmet. Ez valóban 15 év alatt kvázi megháromszorozódott:
A magyar államadósság növekedését ugyanakkor érdemes régiós kitekintésben is megnézni. Az Eurostat, az unió statisztikai hivatala mind saját valutában, mind euróban méri, hogyan alakul az államadósság az európai országokban.
Ezek alapján pedig jól látható, hogy a magyar adósságnövekedés nominálisan 14 éves távlatban egyáltalán nem kirívó.
Az, hogy a magyar államadósság nominálisan növekszik, úgy, ahogy a legtöbb európai országban, abban semmi újdonság nincs, hiszen az adósság folyamatosan újratermelődik, alig akad olyan ország, amelynek a költségvetése többletes lenne.
Ez fokozattan igaz a régiós országokra. Az összehasonlíthatóság kedvéért az alábbi ábrán euróban mutatjuk, hogy hogyan adósodtak el a visegrádi országok és Románia. Itt az árfolyamváltozás hatása miatt kisebb a magyar adósságnövekedés. Érdemes megnézni, hogy Lengyelországban, ahol a gazdaság erőteljesen növekedett az elmúlt bő évtizedben, több mint kétszeresére emelkedett az államadósság nominálisan. Magyarország ugyanakkor arányaiban még olcsón megúszta.
A saját valutában mérve nagyobb eltéréseket kapunk. A 2,7-szeres magyar növekedés szinte megegyezik a lengyel (2,6-szeres) és a szlovák (2,8-szeres) adatokkal. Románia azonban még brutálisabb eladósodáson ment keresztül:
míg 2010-ben 156 ezer lej volt az ország államadóssága, 2024-ben már 963 ezer lej, ami hatszoros növekedés.
Ha hosszabb távon vizsgáljuk, akkor még durvább számot kapunk: 2008 óta 14-szeresére emelkedett nominálisan Románia államadóssága. Erre írtuk korábban, hogy a román gazdasági csoda mögött nincs semmi más, csak rengeteg hitel.
Mindezt csak azért mondtuk el, mert nagyon félrevezetők azok a kritikák, amelyek a nominális adósságra hívják fel a figyelmet, valójában sokkal többet mond el egy ország eladósodásáról, ha a gazdaság méretéhez, azaz a GDP-hez viszonyítjuk. Annál is inkább, mert az unió szabályrendszere, a Stabilitási és Növekedési Paktum is ezt veszi figyelembe, a szabály az, hogy az államadósság a GDP arányában nem haladhatja meg a 60 százalékot, vagy ha magasabb, akkor csökkenteni kell. Magyarország még ennél is szigorúbb szabályokat alkotott meg a stabilitási törvénnyel, amely 50 százalékos értéket ír elő.
Mindenesetre annak ellenére, hogy közel háromszorosára nőtt a magyar adósság, a gazdaság bővülése még ennél is nagyobb volt, azaz lényegében kinőttük az adósságot.
Ezen pedig még az sem változtatott, hogy időközben volt egy Covid, ami miatt a 2019-es 65 százalékról 78,7 százalékra nőtt a magyar mutató, azóta viszont, ha lassan is, de araszol lefelé.
Ezzel együtt a magyar adósságráta továbbra is magasnak számít uniós szinten és a régióban, ami tükröződik a hitelminősítésekben is. A magyar szuverén államkötvények BBB és BBB– besorolás alatt vannak a nagy cégeknél, miközben a lengyelek és szlovákok esetében is A és A– osztályzatok vannak érvényben, tehát kedvezőbb feltételek mellett, azaz olcsóbban tudják finanszírozni magukat.
Ebben persze semmi meglepő nincsen, hiszen 50 éve velünk élő probléma a magas államadósság. Az már viszont nagyobb meglepetés, ami a régióban történik:
jelenleg Lengyelország, Szlovákia és Románia olyan szintű eladósodáson megy keresztül GDP-arányosan, hogy pár éven belül akár beérhetik a magyar államadósságot is.
Magyarországon tavaly úgy sikerült 73,5 százalékon tartani az adósságrátát, hogy a gazdaság mindössze 0,6 százalékkal bővült. Ehhez képest a lengyel gazdaságnak kifejezetten jó éve volt, mégsem csökkentette Donald Tusk kormánya az államadósságot, helyette még növelte is a GDP 55,3 százalékára, miután az EU második legnagyobb, 6,6 százalékos hiányát hozták össze Varsóban.
Ráadásul a mostani előrejelzések szerint a lengyel államadósság itt nem áll meg. A Fitch Ratings hitelminősítő intézet szeptemberben vizsgálta felül a lengyel államadósságot, és miközben rontott a szuverén kötvények kilátásain, azt jósolta, hogy az ország adósságmutatója idén
a GDP 59,3 százalékára fog emelkedni, 2027-re pedig eléri a 68 százalékát, ami már egy lépésre lesz a magyar mutatótól.
Szlovákiában sem jobb sokkal a helyzet, ahol idén már történelmi rekordra nőtt az államadósság, és szinte biztosan átlépi a 60 százalékot, pedig már egy megszorítócsomagot is elfogadott Robert Fico kormánya tavaly a méretesre duzzadt költségvetési hiány miatt.
Románia van azonban kétségtelenül a legrosszabb helyzetben, ahol nem zárható ki, hogy 2027–2028-ra már 70 százalék fölött lesz az adósságráta, azaz lényegében beéri a magyar adóssághalmazt. Ez a számok tükrében nem csoda: a tavalyi 9,3 százalékos hiány után idén is 8,4 százalékos lesz a költségvetés hiánya. Összehasonlítva Magyarországon 2024-ben a deficit 4,9 százalék volt, idén 4 és 4,5 százalék között lehet, azaz majdnem kétszer akkora volt a román hiány, mint a magyar.
Fontos hangsúlyozni, hogy a közhiedelemmel ellentétben a magas infláció nem jó a gazdaság és a költségvetés számára sem, ha közben a gazdaság sem képes teljesíteni.
Az utóbbi három évben ezzel küzd a magyar gazdaságpolitika, hiába volt egy magas infláció, 2022 óta gyakorlatilag beragadt a 73 és 74 százalék közé a magyar adósságráta, és egyelőre nem is tűnik úgy, hogy ebből sikerülne kimozdítani.
Ezzel összhangban Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter egy hátérbeszélgetésen nemrégiben három feltételt fogalmazott meg, amelyeket szem előtt tart, és amelyekből nem kíván engedni:
Ezekből arra lehet következtetni, hogy noha tavaly azt vállalta a kormány a 2025-ös költségvetésben, hogy 72,6 százalék lesz adósságráta, idén ez nem fog összejönni, és a költségvetési hiány is csak minimális mértékben javulhat. Sőt, Nagy Márton szerint 2027-ben süllyedhet először 73 százalék alá az adósságráta, tehát akár még az is megeshet, hogy 2024 után 2025-ben is emelkedik majd az adósságszint.
Ugyanakkor az elmúlt hetek forinterősödése komoly segítség lehet az államadósság finanszírozásában. Az, hogy a forint az év eleje óta az euróval szemben több mint 5 százalékot erősödött, több százmilliárddal csökkenthette a magyar adósságot, ami különösen fontos akkor, amikor a devizaarány már a GDP 30 százalékára rúg. Ez persze veszélyfakort is jelent, de ma épp az egyik legfontosabb szempont, hogy a magyar állam kevésbé van rászorulva a külföldi befektetőkre, mint a 2010-es évek elején, amikor még 50 százalék fölött volt a devizaadósság.
Az államháztartás finanszírozásában a magyar intézményi befektetők és a lakosság jelenti az egyik legnagyobb támaszt, emiatt is teljes tévedés csődről beszélni.
2010-ben még a teljes állomány 3 százaléka volt lakossági tulajdonban, ez ma már 20 százalék fölött van. Azaz a saját lakosai felé adósodik el az állam, így nem a külföldiek húznak hasznot abból, ha például a kamatok megemelkednek, ahogy ezt láttuk az elmúlt pár évben is.
Összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy a magyar államadósság magas, de korántsem olyan tragikus, mint egyesek állítják. Annál is inkább, mert jelenleg kifejezetten kedvelik a befektetők a magyar papírokat, a devizakötvény-kibocsátások is rendre nagy kereslettel mennek, ami megerősíti, hogy stabil a magyar államadósság finanszírozása. Ebben persze a magason tartott kamatok is vastagon benne vannak, de összehasonlíthatatlanul jobb a helyzet, mint a 2008-as 2009-es válság idején, amikor leállt az ország finanszírozása, mert annyira nem volt kereslet a magyar államkötvények iránt.
