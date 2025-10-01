A dióskáli INTERRA® Farm a Syngenta fenntarthatósági kezdeményezéseit bemutató gazdaság, amely az idei évtől agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldások kísérleti terepe is – közölte a mezőgazdasági vállalat szerdán.

Fenntartható mezőgazdasági innovációk központja lett egy dióskáli farm / Fotó: branislavpudar / shutterstock

A Syngenta fennállásának 25 éve alatt a termelők igényeit folyamatos innovációval, a helyi viszonyokra és személyre szabott megoldásokkal szolgálta ki. A gazdálkodók termékeket, valamint komplex technológiai és szakmai megoldásokat kapnak a vállalattól.

A dióskáli Plótár gazdaság 2013-ban csatlakozott a Syngenta fenntarthatósági törekvései keretében létrehozott INTERRA® Farm hálózatához. A Kis-Balaton vízgyűjtő területén található gazdaságban az elmúlt években a hagyományos szántásról fokozatosan átálltak a regeneratív mezőgazdasági gyakorlatokra.

Előbb a szántás elhagyásával javult a talaj minősége, csökkent a gépek üzemanyag-fogyasztása és a munkaráfordítás, később a takarónövények alkalmazása révén pedig tovább javult a talaj szerkezete, szervesanyag-tartalma, vízmegtartó képessége és a növények tápanyagfelvétele. A precíziós eljárások – például a változó tőszámú vetés és az optimális tápanyag-kijuttatás – szintén költségmegtakarítást és hozamnövekedést is hoztak.

Plótár István, a dióskáli INTERRA® Farm vezetője szerint

az új technológiák alkalmazásával már lépéselőnyben van.

A farm idén a Syngenta agronómiai, növényvédelmi és digitális megoldásainak kísérleti terepe. Ennek keretében 10 kukorica és 10 napraforgó hibrid esetében vizsgálják a növények vitalitását és termőképességét hagyományosan művelt, tarlóba vetett és forgatás nélküli talajon.

A kísérletek másik iránya a Syngenta kalászos kultúrákban alkalmazott összehangolt termesztési technológiája, a „Minden szem számít" program fejlesztése.

Ha kedvezőek a körülmények, és minden kalászon csak egyetlen szemmel több terem, az hektáronként akár 300-400 kilogramm hozamnövekedést is jelenthet egy-egy gazdaságban.

A Syngenta támogatásként a vetőmag fejlesztéssel kezdve a legjobb genetikával, optimális növényvédelemmel, innovatív biológiai és digitális megoldásokkal járul hozzá a növények fenntartható termesztéséhez.