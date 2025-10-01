Fellélegezhetnek a magyar vállalkozások – Nagy Márton adócsökkentési csomagot tett le az asztalra

A nemzetgazdasági miniszter a Facebookon szerdán közölte, hogy munkába állt a gazdasági kabinet.
Nagy Márton hozzátette, hogy a Karmelitában tartott ülésen a kis- és középvállalkozások álltak a fókuszban.
A miniszter úgy fogalmazott, hogy azon dolgoznak, hogy javítsák a működési feltételeiket, bővítsék beruházási lehetőségeiket, hatékonyságukat és termelékenységüket. „Ennek érdekében négy csomagról tárgyaltunk” – írta.
Nagy Márton felsorolta, hogy a következőkről egyeztettek:
A nemzetgazdasági miniszter azt is írta a posztjában, hogy „azért küzd a kormány, hogy a magyar vállalkozások erősebbek és sikeresebbek legyenek – nem állunk meg”
Az adócsökkentésről korábban a miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter is beszélt már.
Rogán Antal akkor elmondta, hogy
támogatják majd a magyar vállalkozásoknak.
„Mindezek eredményét pedig érezni fogjuk a választáson is” – tette hozzá a miniszter.
