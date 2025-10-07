Otthon Start: teljes a támogatott hitelkonstrukciók uralma a piacon – a kölcsönök majd háromnegyede ilyen

Szeptemberben a jelzáloghitelek, és ezen belül a 3 százalékos fix kamatozású, államilag támogatott konstrukciók iránti kereslet is a többszörösére emelkedett az éves átlaghoz képest. A támogatott hitelek mára a piac meghatározó elemeivé váltak, az összes kalkuláció 71 százaléka már ilyen konstrukciókra vonatkozott.

Az Otthon Start program fellendítette a piacot / Fotó: Kallus György

A fix 3 százalékos kamatozás kiszámíthatóságot és biztonságot jelent a hitelfelvevők számára. Az Otthon Start program keretében nyújtott államilag támogatott fix 3 százalékos hitel, akár a CSOK Plusz hitellel kombinálva olyan konstrukció, amely jó lehetőség lehet az elsőlakás-vásárlók számára. A stabilitás pedig most a piac egyik legfontosabb vonzereje.

– összegezte az adatokat Bedő Csaba az OVB Magyarország banki üzletágának igazgatója.

Az adatok szerint az érdeklődők több mint fele a 26–35 éves korosztályból került ki.

A legtöbben 500 ezer–1 millió forint közötti havi nettó jövedelemmel rendelkeznek és a maximális, 25 éves futamidő (81,7 százalék) alatt tervezik visszafizetni az igényelt hitelt.

A 3 százalékos fix hitelek előretörése azt mutatja, hogy az alacsony havi törlesztőrészlet mellett a lakosság egyre inkább a stabil, kiszámítható finanszírozási formákat keresi – hangsúlyozza az OVB. A támogatott konstrukciók iránti élénk érdeklődés várhatóan 2025 utolsó negyedévében tovább emelkedik.

„A számunkra megfelelő hitelajánlat kiválasztásakor érdemes figyelembe venni a kapcsolódó bankszámla, kötelező lakásbiztosítás, valamint a hitel mellett biztonságot nyújtó életbiztosítás költségeit is. Ha ezekre is odafigyelünk nemcsak megfelelő védelemről gondoskodhatunk, hanem akár a kiadásainkat is csökkenthetjük” – tette hozzá az OVB Magyarország szakértője.

Le sem teszik a telefont az ingatlanosok – ezt tette az Otthon Start program

Szeptember elején indult a fix 3 százalékos hitelt kínáló, az első otthon megszerzését célzó Otthon Start program, ami a várakozásoknak megfelelően alaposan felgyorsította az ingatlanpiacot. Bár a hitelkérelmek száma megnövekedett az Otthon Start programnak köszönhetően, egyúttal a piacon nem lévő ingatlanokkal is bővült a kínálat.

Az Otthon Start program első hónapjának mérlege igen meggyőző:

a szeptemberi indulás óta eltelt néhány hétben több tízezer, a fix 3 százalékos hitelre beadott igénylés érkezett a hazai pénzintézetekhez, miközben tavaly szeptemberhez képest nagyot nőtt az érdeklődés a hirdetések alapján az eladó ingatlanokra a legnagyobb közvetítőknél – írja az Origo. Egyes korábbi vélekedések arról szóltak, hogy a program túl azon, hogy rontja a vevők alkupozícióit, jelentős mértékben megdrágítja az ingatlanokat, illetve hamar elfogynak a piacról azok a lakások és házak, melyek megszerezhetők a fix 3 százalékos kamatozású ingatlanhitellel.