„Megnyugtatnak" Amerikából: van egy mellékterméke a széntüzelésű erőműnek is, ami radioaktív – az ipar profitál belőle

A széntüzelésű erőművek égésterméke, hulladéka is tartalmaz kis mennyiségű, természetesen előforduló radioaktív anyagot. Ez nem meglepő, mert ezek az anyagok – mint minden kőzetben – a szénben is megtalálhatók. Az Egyesült Államok Környezetvédelmi Ügynöksége (EPA) a keletkező, sugárzó pernye amerikai sorsáról ír, mivel az Egyesült Államokban is sok szent hazsnálnak energiatermelésre.

Radioaktív hulladéka is van a szénerőműveknek/Fotó: NurPhoto via AFP

Csak kicsit radioaktív, de az

Mint olvasható, a szén elégetése során a szénben lévő természetes radioaktív anyagok három fő hulladékáramban koncentrálódnak:

A pernye világos színű, finomszemcsés hulladék, porra hasonlít. Ez alkotja a széntüzelésből származó hulladék legnagyobb részét.

A fenékhamu nagyobb szemcseméretű, mint a pernye, és nehezebb, inkább a homokra és az apró kövek keverékére hasonlít. A széntüzelésből származó hulladéknak valamivel több mint 10 százaléka a fenékhamu.

A kazánsalak akkor keletkezik, amikor a fenékhamu az égés intenzív hője alatt megolvad. A kazánsalak kavicsméretű. A szénégetési hulladék körülbelül 2 százalékát teszi ki.

Általában ezek a hulladékok csak kissé radioaktívabbak, mint az Egyesült Államok átlagos talaja. A széntüzelésű erőművekből származó hulladékokban a természetes sugárzás mennyisége olyan kicsi, hogy nincs szükség óvintézkedésekre – nyugtat meg a tájékoztatás.

Míg a pernye 99-át a szűrők felfogják, kis mennyiség a levegőbe kerülhet. E maradéknyi 1 százaléknak az 1 milliomod része urán és 2 milliomod része tórium a Telex korábbi cikke alapján, amely szintén az EPA tájékoztatását idézte.

Az amerikai kormányzati előírások előírják az erőművek számára, hogy korlátozzák a környezetbe jutó pernye mennyiségét, és a begyűjtött pernyét megfelelően ártalmatlanítsák.

Megy vissza a pernye az iparba

Az Amerikai Szénhamu Szövetség felmérése szerint a pernye, a fenékhamu és a kazánsalak több mint 50 százalékát más termékekben hasznosítják újra. E hulladékok felhasználhatók például betonként, kevert cementként, szerkezetek vagy töltések kitöltésére, homokszóró kavicsként vagy tetőfedő granulátumként.