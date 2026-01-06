Hó alá került és megbénult Hollandia, hazaküldik a dolgozókat, akadozik az európai repülés, elázott a pápa vízkereszti áldása

Éltek már meg az európai országok emlékezetes zavarokat a havazás miatt, de hogy ilyen kiterjedt problémával szembesüljön a kontintens, mint a napokban, arra nehéz példát felidézni. A bajokról számos országból érkeznek jelentések az Egyesült Királyságtól a Balkánig, a földi és a légiközlekedés is akadozik, Hollandiában az autópályák és a víziközlekedés karbantartásáért felelős állami vállalat, a Rijkswaterstaat arra szólította fel az embereket, hogy ne induljanak munkába, dolgozzanak otthonról.

Havazás: járatok ezreit kellett törölni, a vasúti közlekedés is akadozik, a közutak veszélyesek Fotó: ANP via AFP

Hollandiával kezdve, a De Telegraaf összefoglalója szerint – ez a fő anyaguk – az egész ország területén sárga riasztás van érvényben a hó és a fagy miatt kialakult csúszós útviszonyok miatt, és a hét hátralévő részében újabb – vizes – havazásra és ónos esőre számítanak.

Az NS vasúttársaság vonatai délelőtt 10 óráig nem közlekedtek. A vonatforgalom azóta újraindult, de fennakadásokkal.

A havazás és a csúszós körülmények már a reggeli csúcsforgalomban több tucat közúti balesetet és műszaki meghibásodást okoztak.

A schipholi repülőtéren kedden több mint 400 járatot töröltek. Hétfőn több mint 500 járatot kellett törölni. Amszterdamban öt napja tart a közlekedési káosz, több mint 2500 járatot töröltek, gépek órákig gurulnak a betonon mielőtt felszállhatank – ezt a Business Insider írja.



Havazás a Brit-szigeteken: bezárt iskolák, súlyos közlekedési zavarok – a vihar neve Goretti

A Csatorna túloldaláról már hétfőn délután ezt jelentette a The Guardian:

Az Egyesült Királyság egyes részein iskolák százai zártak be, és járatokat töröltek, a havazáskomoly fennakadásokat okoz.

Narancssárga riasztás van érvényben a hó miatt Skócia egyes területein, a sárga riasztás hó és jég miatt az Egyesült Királyság nagy részére kiterjed. Shetlandon, Orkney-n, a Nyugati-szigeteken, Aberdeenshire-ben, valamint Moray számos településén hétfőn bezártak az iskolák. Több repülőjáratot töröltek, és számos vasúti járaton tapasztalhatók fennakadások.

Az érintett térségekben jelentős havazásra és közlekedési zavarokra kell számítani: a skóciai felföldön található Loch Glascarnoch térségében 34 centiméteres hótakarót mértek, míg Aberdeenshire-ben Dyce és Sutherlandben Altnaharra térségében 27 centiméter hó hullott – közölte a Met Office. A hivatal arra figyelmeztetett, hogy vidéki közösségek elszigetelődhetnek, mivel az alacsonyabban fekvő területeken további 10 centiméter, a magasabban fekvő vidékeken pedig 20–30 centiméter hó is felhalmozódhat.

Kedden a The Telegraph azt jelenti: új sárga riasztást adtak ki Anglia nagy részére, többek között Sheffieldre, Peterborough-ra, Bathra és Worcesterre, valamint Wales jelentős részére csütörtök este 6 órától péntek délig. Az előrejelzők arra figyelmeztettek, hogy a vihar „nagy valószínűséggel jelentős havazást hoz, amely fennakadásokat és nehéz közlekedési körülményeket okoz”.