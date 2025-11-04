Deviza
EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01% EUR/HUF388.2 +0.23% USD/HUF338.07 +0.54% GBP/HUF440.53 -0.26% CHF/HUF417.71 +0.38% PLN/HUF91.14 +0.11% RON/HUF76.34 +0.22% CZK/HUF15.92 -0.01%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53% BUX108,029.49 +0.25% MTELEKOM1,760 0% MOL2,920 +0.21% OTP32,500 +0.03% RICHTER10,500 +1.45% OPUS540 +0.19% ANY7,100 +1.43% AUTOWALLIS154 0% WABERERS5,660 -1.39% BUMIX10,179.9 -0.63% CETOP3,662.64 -0.53% CETOP NTR2,289.76 -0.53%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
LUS_IMG_4396, albérlet,ingatlan,otthon start
Otthon Start Program
albérlet
hitel

Évek óta nem láttunk ilyet, lélektani határ alá csökkentek a budapesti bérleti díjak – itt a felelős!

Budapesten a kínálati bérleti díjak októberben 248 ezer forintra estek a szeptemberben mért 253 ezer forint után; a csökkenés fő oka az Otthon Start program, amely egyszerre mérsékli a keresletet és növeli a kínálatot. Évek óta először tapasztalhatnak ilyen alacsony albérleti árakat a budapesti bérlők.
VG
2025.11.04., 14:31

A kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek az albérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon — közölte a Rentingo. 

LUS_IMG_4420 otthon start, albérlet
A fix 3 százalékos hitel az albérletek piacát is felforgatta hazánkban / Fotó: Kallus György

Hosszú szenvedés után stabilizálódik az albérletek piaca

A keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos árolló 13 százalékra mérséklődött októberre. A közlemény szerint az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start program. 

A vagyonos bérlők inkább saját lakást vettek

A folyamat első lépéseként a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban, és már saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek. A kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével. 

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei év első három negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből.

Új lakások frissen a piacon

Ezek a frissen piacra kerülő bérlakások tovább növelik a kínálatot, ami várhatóan a következő hónapokban is nyomást gyakorolhat a bérleti díjakra – ismertette a Rentingo. A bérbeadókat és a bérlőket köti össze a Rentingo bérbeadási platform, amelynek elsődleges célja, hogy átláthatóvá tegye a lakáskiadás folyamatát a hirdetés feladásától, a bérbeadó és bérlő bemutatkozásán és beazonosíthatóságán keresztül a bérleti szerződés megkötéséig.

Ajánlott videók

Továbbiak
4 perc
Körszálló

Így néz ki egy luxuslakás a Körszállóban – kiderült, mikor vehetik át az új tulajdonosok

A projekt iránt már most kiemelkedő az érdeklődés. A Körszálló egykori épületében 48 lakást lehet megvásárolni.
5 perc
hadászat

Egy AI-szemüveg, ami mindent megváltoztat a csatatéren – az EagleEye új korszakot nyithat a katonai technológiában

Az EagleEye amennyire hasznos, jelenleg annyira veszélyes is lehet.
2 perc
orosz olajexport

Lángokban áll az árnyékflotta: csapás érte Tuapsze kikötőjét – már a tengerre sem lehet menekülni az ukrán drónok elől

Négy olajtanker és egy Transznyefty-terminál is megsérült.

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu