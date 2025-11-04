Évek óta nem láttunk ilyet, lélektani határ alá csökkentek a budapesti bérleti díjak – itt a felelős!

A kedvezményes hitellel lakást vásárlók kiesnek az albérleti piacról, miközben a programmal szerzett befektetési lakások most jelennek meg a kínálati oldalon — közölte a Rentingo.

A fix 3 százalékos hitel az albérletek piacát is felforgatta hazánkban / Fotó: Kallus György

Hosszú szenvedés után stabilizálódik az albérletek piaca

A keresleti árak az augusztusi mélypont után stabilizálódtak: a bérlők átlagosan 219 ezer forintért kerestek kiadó lakást, így az augusztusi 20 százalékos árolló 13 százalékra mérséklődött októberre. A közlemény szerint az albérletpiaci változások fő mozgatórugója a szeptembertől elérhető, de már nyáron beharangozott Otthon Start program.

A vagyonos bérlők inkább saját lakást vettek

A folyamat első lépéseként a keresleti oldalról eltűntek a magasabb jövedelemmel és az önrészhez szükséges megtakarítással rendelkező bérlők, akik részt tudnak venni a programban, és már saját ingatlan vásárlása mellett dönthettek. A kínálati oldalon pedig most jelennek meg azok a lakások, amelyeket a felső középosztály befektetési céllal vásárolt a program segítségével.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, az idei év első három negyedévében 7490 új lakás épült, 14 százalékkal kevesebb, mint egy évvel korábban. A kiadott építési engedélyek és egyszerű bejelentések alapján építendő lakások száma 19 947 volt, 37 százalékkal több, mint 2024 azonos időszakában – derült ki a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) kedden közzétett gyorsjelentéséből.

Új lakások frissen a piacon

