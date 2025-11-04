Váratlant húzott a hazai online piactér, lebeszél a Black Fridayről – itt a nyomós ok, komoly pénzt spórolhatunk vele

A Black Friday évről évre vásárlási lázat gerjeszt, és egyre nő a társadalomra és a környezetre gyakorolt nyomás is. A Jófogás álláspontja szerint azonban ez a stressz felesleges, és a tudatos vásárlás sem jár lemondással. Ezt hangsúlyozza őszi zöldkampánya is, amely a fenntarthatóságra hívja fel a figyelmet.

Fotó: Kuklis István

A tudatos vásárlás nem azt jelenti, hogy kimaradunk mindenből, csupán elkerüljük a vásárlási lázat csak azért, mert valamit 20 százalékkal olcsóbban vehetnénk meg. A Jófogás évek óta a tudatos vásárlásra hívja fel a figyelmet. Az apróhirdetési oldal adatai szerint a magánszemélyek közötti árucsere iránti igény folyamatosan nő, ami jól mutatja, hogy a társadalom készen áll a fenntarthatóbb vásárlási szokások kibővítésére.

Az őszi zöldkampányban is ez került előtérbe: mindenki adjon új esélyt a tárgyainak. Ezt hangsúlyozta Kökény Dávid, a Jófogás termék- és üzletfejlesztési igazgatója. Szerinte a Black Friday elsőre nagyon vonzónak tűnhet, de vannak olyan alternatívák, amelyekkel nemcsak pénz takaríthatunk meg, de a környezetet is óvhatjuk.

Az apróhirdetési platform a körforgásos gazdaság egyik alappillére, amellyel nemcsak a tárgyaknak adhatunk új esélyt, hanem fenntarthatóbb életvitelt is folytathatunk. Ezért indította el idén is a zöldkampányát, amely a környezetkímélő és tudatos adásvételek tökéletes alapját adja – mindezt már egy teljesen új online köntösbe öltöztetve, hiszen október közepétől elérhető a teljes körű online fizetés és szállítási szolgáltatásuk is.

Több mint tíz éve jelent meg a Black Friday Magyarországon

A közlemény felidézi: a fekete péntek 2014-ben jelent meg Magyarországon, és mély nyomot hagyott a magyar társadalomban. Az eredetileg egynapos, készletkisöprés jellegű kampány nem egy az egyben érkezett meg a tengerentúlról: az Egyesült Államokban szigorúan november utolsó péntekjén, a hálaadás előtt megtartott karácsonyi szezonnyitó időpontja, hosszúsága, rendszeressége is mutálódott Magyarországon.

Volt, aki évente többször is megrendezte, volt, aki már november első vagy második péntekjén megtartotta, és akadtak, akik egész novemberben akcióztak fekete péntek címszó alatt. A vásárlók viszont bizalmukat vesztették, és sokan ma már nem hisznek a nagy leárazások ígéretében – az impulzív vásárlás gyors öröme hamar múlik, miközben a környezetre és a pénztárcákra egyaránt súlyos terhet ró.