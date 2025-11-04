Ütős választ adott az MVM a piaci kihívásokra
Egyetlen vállalatban összpontosítja földgáz- és villamosenergia-nagykereskedelmét november elsejétől az MVM csoport. Az MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelme beolvadt az eddigi áram-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be, amely mostantól MVM ONEnergy Zrt. néven működik, Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként.
Az egyetemes szolgáltatásban a lakossági fogyasztókat továbbra is az MVM Next Zrt. látja el, változatlan formában, közölte az MVM. A nagykereskedelmi ügyfeleknek és partnereknek az összeolvadás rövid távon adminisztratív változásokat hoz, ezekről a társaság minden érintettet részletesen tájékoztat. A szolgáltatás folytonos maradt. Hosszabb távon az MVM ONEnergy ügyfelei a nyugat-európai energiakereskedelmi vállalatok mintájára egyre komplexebb, integrált termékportfólióhoz férhetnek majd hozzá.
Az integráció nem érinti az MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream, azaz kitermelési tevékenységeit, ezek önálló üzletágként, külön céges keretek között működnek tovább.
Az MVM ONEnergy kereskedelmi lehetőségeit mutatja, hogy az MVM CEEnergy teljes értékesítési volumene
- 2022-ben 125,
- 2023-ban 117,
- 2024-ben 153
terawattóra (TWh volt), míg az MVM Partner villamosenergia-kereskedelme ugyanezen években
- 136,
- 192,
- illetve 244
TWh.
„Az MVM ONEnergy megalakulása új korszakot nyit a hazai és nemzetközi energiakereskedelemben, amely így a folyamatosan változó európai energiapiacon egyszerre tud nagyobb léptékben gondolkodni, és minden eddiginél hatékonyabban, rugalmasabban és versenyképesebben működni. Az új vállalat egyesített portfólióval és jelentős éves kereskedett energiamennyiséggel indult, így erős piaci pozíciót biztosít számunkra mind a villamosenergia-, mind a földgázpiacon – hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Az egyesített szakértelemnek, a komplex termékportfóliónak, valamint innovatív és versenyképes szolgáltatásainknak köszönhetően ügyfeleinket a nyugat-európai energiakereskedelmi nagyvállalatok gyakorlatának megfelelően tudjuk kiszolgálni” – fogalmazott cége közleményében Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója.
Hatalmas az MVM ONEnergy, és még nagyobbá válna
Az MVM ONEnergynek a földgáz hazai nagykereskedelmében közel 60 százalékos részesedése van, és meghatározó szerepre tett szert a közép-kelet-európai, valamint délkelet-európai régió több országában is. A vele szerződött hazai erőművek által előállított villamos energia teszi ki az országos bruttó fogyasztás közel 40 százalékát. A társaság egyszerre szolgálja ki – az MVM csoport más tagvállalatával – a hazai egyetemes szolgáltatásban ellátott fogyasztókat, valamint közvetetten és közvetlenül is számos nagyvállalati ügyfelet, köztük a legnagyobb hazai ipari szereplőket, közműveket és közintézményeket.
„Az energiapiacok egyre inkább volatilisek, összetettek és globalizáltak, ezért a verseny is gyorsabb, intenzívebb, illetve technológiailag is mind nagyobb követelményeket támaszt minden résztvevővel szemben. Az MVM ONEnergy létrejöttével mindezekre hathatós válaszokat tudunk adni. Az összeolvadás emellett erősíti az ellátásbiztonságot, a nagyobb és integráltabb szervezet ugyanis szélesebb portfólióval és nagyobb piaci súllyal rendelkezik” – tette hozzá Orbán Gábor, az MVM ONEnergy vezérigazgatója.
A hazai villamosenergia- és földgáz-nagykereskedelem, illetve a szerződött erőművi portfólió mellett a vállalat Európa 20 országában van jelen, 11 tőzsdéhez fér hozzá. Több országban – többek közt Németországban, Olaszországban, Franciaországban, Spanyolországban és más nyugat-európai piacokon – villamosenergia-nagykereskedelmi, míg Közép- és Délkelet-Európában – például Ausztriában, Csehországban, Szlovákiában és Horvátországban leányvállalataival van jelen, villamosenergia-, valamint földgázzal kapcsolatos kis- és nagykereskedelmi tevékenységet is folytat.