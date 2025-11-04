Ütős választ adott az MVM a piaci kihívásokra

Egyetlen vállalatban összpontosítja földgáz- és villamosenergia-nagykereskedelmét november elsejétől az MVM csoport. Az MVM CEEnergy Zrt. földgáz-nagykereskedelme beolvadt az eddigi áram-nagykereskedő MVM Partner Zrt.-be, amely mostantól MVM ONEnergy Zrt. néven működik, Magyarország legnagyobb energia-nagykereskedőjeként.

Nagy tervei vannak az MVM-nek az MVM ONEnergyvel / Fotó: Branstetter Sándor / MTI

Az egyetemes szolgáltatásban a lakossági fogyasztókat továbbra is az MVM Next Zrt. látja el, változatlan formában, közölte az MVM. A nagykereskedelmi ügyfeleknek és partnereknek az összeolvadás rövid távon adminisztratív változásokat hoz, ezekről a társaság minden érintettet részletesen tájékoztat. A szolgáltatás folytonos maradt. Hosszabb távon az MVM ONEnergy ügyfelei a nyugat-európai energiakereskedelmi vállalatok mintájára egyre komplexebb, integrált termékportfólióhoz férhetnek majd hozzá.

Az integráció nem érinti az MVM CEEnergy Zrt. úgynevezett upstream, azaz kitermelési tevékenységeit, ezek önálló üzletágként, külön céges keretek között működnek tovább.

Az MVM ONEnergy kereskedelmi lehetőségeit mutatja, hogy az MVM CEEnergy teljes értékesítési volumene

2022-ben 125,

2023-ban 117,

2024-ben 153

terawattóra (TWh volt), míg az MVM Partner villamosenergia-kereskedelme ugyanezen években

136,

192,

illetve 244

TWh.

„Az MVM ONEnergy megalakulása új korszakot nyit a hazai és nemzetközi energiakereskedelemben, amely így a folyamatosan változó európai energiapiacon egyszerre tud nagyobb léptékben gondolkodni, és minden eddiginél hatékonyabban, rugalmasabban és versenyképesebben működni. Az új vállalat egyesített portfólióval és jelentős éves kereskedett energiamennyiséggel indult, így erős piaci pozíciót biztosít számunkra mind a villamosenergia-, mind a földgázpiacon – hazai és nemzetközi szinten egyaránt. Az egyesített szakértelemnek, a komplex termékportfóliónak, valamint innovatív és versenyképes szolgáltatásainknak köszönhetően ügyfeleinket a nyugat-európai energiakereskedelmi nagyvállalatok gyakorlatának megfelelően tudjuk kiszolgálni” – fogalmazott cége közleményében Mátrai Károly, az MVM csoport vezérigazgatója.