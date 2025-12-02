A Tisza Párt teljesen átalakítaná az egészségügyi rendszert: nemcsak a családok, de az egészségügyi dolgozók is rosszul járnának

A Tisza Párt egészségügyi víziója alapjaiban alakítaná át a jelenlegi rendszert, és sokak szerint éppen azt a biztonságot venné el, melyet a magyar társadalom évtizedek óta alapvetésként kezel. Az ingyenes, állami alapellátás helyére kötelező magánbiztosítói modell lépne, mely számos európai példából jól ismert: ott, ahol a biztosítók diktálják a feltételeket, a beteg gyakran ügyfélként, a kezelés pedig termékként jelenik meg – számolt be róla az Origo.

A Tisza Párt egészségügyi terve teljesen felborítaná a mostani rendszert: nemcsak a családok, de az egészségügyi dolgozók is rosszul járnának / Fotó: Shutterstock

A Tisza-terv lényege, hogy megszűnne a jelenlegi társadalombiztosítás, az állam pedig gyakorlatilag kivonulna az egészségbiztosítás finanszírozásából. A munkavállalóknak kötelezően szerződniük kellene egy magánbiztosítóval, melyhez a jövedelmük legalább 8,5 százalékát fizetnék be díjként. A biztosítók különböző csomagokat kínálnának – minél nagyobb a szolgáltatási kör, annál magasabb lenne az ár. A rendszer így egyértelműen a piaci logikát érvényesítené:

az egészségügyi szolgáltatás minősége és elérhetősége attól függne, ki mennyit tud fizetni.

Ez jelentős eltérés a jelenlegi modelltől, melyben az állam garantálja az alapellátást, és senki nem marad ellátatlanul jövedelmi helyzete miatt. A Tisza-terv esetében viszont, ha valaki nem tudná fizetni a biztosítást – legyen szó munkanélkülivé válásról, betegségről vagy váratlan kiadásról – a kórház akár el is utasíthatná, vagy teljes árat számolhatna fel számára. A sürgősségi ellátás maradna csupán ingyenes. Ez a változás a gyerekeket és a diákokat is érintené, akik jelenleg teljes körű állami ellátásban részesülnek.

A családok terhei így drámaian megnőnének : havonta fizetni kellene minden családtag után, felnőtt és gyerek után egyaránt. A modell egyértelműen az alacsony és közepes jövedelmű rétegeket sodorná nehéz helyzetbe. Azok, akik csak az alapcsomagot engedhetnék meg maguknak, jóval szűkebb ellátási körhöz jutnának, míg a tehetősebbek prémiumszolgáltatásokat vásárolhatnának. Kétsebességű egészségügy alakulna ki, ahol a jobb anyagi helyzetűek gyorsabban jutnak kezeléshez, míg mások hosszabb várakozási idővel vagy elutasítással szembesülhetnek.

: havonta fizetni kellene minden családtag után, felnőtt és gyerek után egyaránt. A modell egyértelműen az alacsony és közepes jövedelmű rétegeket sodorná nehéz helyzetbe. Azok, akik csak az alapcsomagot engedhetnék meg maguknak, jóval szűkebb ellátási körhöz jutnának, míg a tehetősebbek prémiumszolgáltatásokat vásárolhatnának. Kétsebességű egészségügy alakulna ki, ahol a jobb anyagi helyzetűek gyorsabban jutnak kezeléshez, míg mások hosszabb várakozási idővel vagy elutasítással szembesülhetnek. A terv az egészségügyi dolgozókat is érzékenyen érintené: az orvosok és ápolók bérét ugyanis nem az állam fizetné, hanem a magánbiztosítók – vagyis a finanszírozás szorosan függne attól, milyen szolgáltatásokat engedélyeznek és milyen díjak mellett. Az intézmények fenntartása ugyanakkor továbbra is az állam feladata maradna: erre vezetnék be az 5 százalékos egészségügyi fenntartási és közegészségügyi járulékot. Így a lakosság lényegében két helyre fizetne: egy magánbiztosítónak és az államnak is.

Más országok példái azt mutatják, hogy a magánbiztosítói rendszer leginkább a krónikus betegeket érinti hátrányosan: magasabb díjakat fizetnek, vagy bizonyos kezeléseket egyáltalán nem támogatnak. Egy ilyen modell bevezetése tehát nemcsak pénzügyi, hanem társadalmi kockázatot is hordozna – különösen olyan országban, ahol az egészségügyi ellátás hozzáférhetősége a szociális biztonság egyik alapköve.