A karácsonyi menü egy fontos alapanyagát hívta vissza az Auchan – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

Az Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfilé 100 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft., mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

Az Auchan Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfiléjét visszahívták a forgalomból / Fotó: NKFH

A kommüniké szerint az Auchan Magyarország a fogyasztóvédelemmel együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak.

Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztrángfilé, 100 gramm

Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel

Tételazonosító: -

Gyártó: Ocean Fish S.R.L.

Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.