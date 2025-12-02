Deviza
Auchan Magyarország Kft
A karácsonyi menü egy fontos alapanyagát hívta vissza az Auchan – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle

Az Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfilét Listeria monocytogenes jelenléte miatt kellett visszahívni. Az Auchan a fogyasztóvédelemmel együttműködve megtette a szükséges intézkedéseket.
VG
2025.12.02, 17:53
Frissítve: 2025.12.02, 18:08

Az Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfilé 100 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft., mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).

NKFH fogyasztóvédelem termékvisszahívás, Auchan lazac
Az Auchan Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfiléjét visszahívták a forgalomból / Fotó: NKFH

A kommüniké szerint az Auchan Magyarország a fogyasztóvédelemmel együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.

Az érintett termék adatai az alábbiak.

  • Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztrángfilé, 100 gramm
  • Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
  • Tételazonosító: -
  • Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
  • Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.

