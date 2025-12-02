A karácsonyi menü egy fontos alapanyagát hívta vissza az Auchan – aki megvette, semmiképpen ne egyen belőle
Az Ocean Fish füstölt lazacpisztrángfilé 100 gramm megnevezésű termék fogyasztói visszahívását kezdeményezte az Auchan Magyarország Kereskedelmi Kft., mivel a termékben önellenőrzés keretében végzett vizsgálat során Listeria monocytogenes jelenléte került kimutatásra – hívta fel a figyelmet keddi közleményében a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
A kommüniké szerint az Auchan Magyarország a fogyasztóvédelemmel együttműködve haladéktalanul megtette a szükséges intézkedéseket, gondoskodott a kifogásolt tételek forgalomból történő kivonásáról, valamint a fogyasztóktól történő visszahívásáról. A vállalkozás által megtett intézkedéseket, továbbá a visszagyűjtött termékek további sorsát (megsemmisítését vagy elszállítását) az NKFH nyomon követi.
Az érintett termék adatai az alábbiak.
- Termék megnevezése: Füstölt lazacpisztrángfilé, 100 gramm
- Minőségmegőrzési idő: valamennyi forgalomba lévő tétel
- Tételazonosító: -
- Gyártó: Ocean Fish S.R.L.
- Termékvisszahívás oka: mikrobiológiai nem megfelelőség.
A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság azt kéri, hogy ha valaki a fenti tételazonosítóval rendelkező termékből vásárolt és még a birtokában van, azt ne fogyassza el.