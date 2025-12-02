Orbán Viktor talált egy jó dolgot a Tisza megszorító csomagjában: "Jövő áprilisig sok teendőnk van még"

Megjelent a Tisza megszorító csomagja — erről Orbán Viktor posztolt a Facebookon.

Orbán Viktor elolvasta a Tisza megszorító csomagját / Fotó: Saul Loeb

A miniszterelnök elhűlve közölte: „Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal.”

Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad.

A magyar miniszterelnök szerint minden elemében baloldali megszorító csomaggal van dolgunk. Nem is csoda. „Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit” – érvelt.

Úgy folytatta, hogyha egy párt baloldali, akkor jönnek

az adóemelések,

a progresszív adó,

a vállalatok megsarcolása

és a vagyonvizsgálatok.

„1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól. Jövő áprilisig sok teendőnk van még.”

Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára.

– zárta bejegyzését Orbán Viktor.

A Tisza terve, amit letagadnak Magyar Péterék

Ahogy azt korábban megírtuk, a miniszterelnök annak kapcsán szólalt meg, hogy hétfőn az Index teljes egészében nyilvánosságra hozta azt a dokumentumot, amely a Tisza gazdasági programjaként vált ismertté a nyilvánosságban, bár Magyar Péter még a létezését is tagadja.

Egy hete szivárgott ki a Tisza Párt megszorítócsomagja, amely több száz oldalon keresztül sorolja azokat a területeket, amelyeken gyökeresen új szabályozást, főképp adópolitikai reformokat kíván végrehajtani.

Az anyag tíz oldalon tárgyal egy-egy fejezetet kifejezetten aprólékosan, helyenként tudományos megközelítéssel. A Világgazdaság ismeri a teljes munkatervet, ezért tudott beszámolni számos kardinális felvetésről, mint