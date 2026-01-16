Barna Zsolt, a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány elnöke január 31-i hatállyal lemond elnöki tisztségéről és kuratóriumi tagságáról – közölte az MBH Bank pénteken.

Távozik Barna Zsolt a Pécsi Tudományegyetemet fenntartó alapítvány éléről

„Bő egy évvel ezelőtt azért vállaltam a kuratóriumi elnökséget, hogy kollégáim segítségével elkészítsük a Pécsi Tudományegyetem modernizációs programját. Az elmúlt időszakban a teljes egyetemi vezetés bevonásával gőzerővel dolgoztunk a modernizációs projekten, mely január végén lezárul. Az egyetem tavaly októberben olyan rektort választott, aki a modernizációs program kidolgozásában az elejétől részt vett, a magáénak tekinti és képes végrehajtani azt” – magyarázta Barna Zsolt, aki szerint teljesítette az eredeti vállalását.

A leköszönő elnök a kuratóriumi tagságáról is lemond.

Barna Zsolt a jövőbeli feladatairól is beszélt: „Tekintettel arra, hogy az MBH Bank közgyűlése újabb öt évre elnök-vezérigazgatónak választott, a jövőben üzleti feladataimra szeretnék koncentrálni.”

A változás nem érinti a PTE és az MBH Bank közti stratégiai együttműködést, melynek keretében a banki szakértők és vezetők tudásmegosztással segítik a pécsi oktatást, valamint az MBH Bank saját tanszékkel és ösztöndíjjal támogatja a gazdasági képzést.

A Pécsi Tudományegyetem 22 ezer fős hallgatói létszámával, 1400 oktatójával, kutatójával és tíz karával Magyarország egyik legnagyobb, legnevesebb, regionális vezető szereppel bíró felsőoktatási intézménye, amely évről évre sikerrel szerepel a hazai és nemzetközi rangsorokban. Az egyetem egy többlépcsős integrációs folyamat eredményeképpen jött létre a Janus Pannonius Tudományegyetem, a Pécsi Orvostudományi Egyetem és a szekszárdi Illyés Gyula Pedagógiai Főiskola egyesülésével. 2021. augusztus első napjától az intézmény életében új szereplőként jelent meg az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány, azzal a céllal, hogy támogassák az Egyetemet a benne rejlő lehetőségek minél hatékonyabb kiaknázásában, a további fejlesztési területek feltárásában, ami közvetve az egyetemi polgárok előrelépését is szolgálja – zárta közleményét a bank.