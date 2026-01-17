A magyar vasúti közlekedés egyik legnagyobb horderejű fejlesztése fordulópontjához érkezett, miközben a háttérben már nemcsak műszaki, hanem időzítési és munkaügyi kérdések is előtérbe kerültek. A Budapest–Belgrád vasútvonal üzembe helyezése egyszerre hat a nemzetközi áruszállításra, az elővárosi közlekedésre és a hazai vasúttársaság működésére is. A projekt körül ugyanakkor eltérő értelmezések jelentek meg arról, mikor indulhat el a személyszállítás.

Budapest–Belgrád vasútvonal: nagyot tévedtek a szerbek, a magyarok tisztázták a helyzetet – végleg eldőlt az átadás időpontja / Fotó: Xinhua via AFP

Lázár János szerint fix a február végi időpont

Míg szerb részről májusi indulásról szólnak a nyilatkozatok, Lázár János szerint Magyarországon az a cél, hogy a személyforgalom legkésőbb március elején megkezdődjön. A miniszter a Közlekedésinfón hangsúlyozta: az időpont kizárólag az általa elrendelt biztonsági felülvizsgálat lezárásától függ, és amint ez megtörténik, elindulhat a menetrendszerű közlekedés.

A teherforgalom esetében már konkrét dátumot jelölt meg a tárcavezető:

február 27-én megnyitják a Budapest–Belgrád vasútvonal magyarországi szakaszát az áruszállítás előtt,

a tesztüzem már folyamatban van. Lázár János szerint a pálya teherforgalmi kihasználtsága eléri majd a 100 százalékot, ami stratégiai szerepet ad a vonalnak a kelet–nyugati irányú logisztikai forgalomban.

A vasúti vonalak mintegy 80 százalékán javult a menetrendtartás

A személyszállítás beindulását követően a tervek szerint a budapesti Keleti pályaudvarról kétóránként indulnak majd a járatok. Naponta három pár vonatot a magyar államvasút, további hármat a szerb vasúttársaság garantál. A miniszter kiemelte: a vonal nemcsak nemzetközi kapcsolatként fontos, hanem jelentősen javítja a budapesti elővárosok közlekedését is, ami érezhető könnyebbséget hozhat az ingázóknak.

A beruházás egy szélesebb vasúti modernizációs programba illeszkedik. Lázár János elmondta: a vasúti vonalak mintegy 80 százalékán javult a menetrendtartás, miután a MÁV-Volán csoport által tervezett 100 új vagy újszerű mozdonyból már 61 forgalomba állt. Emellett 1000 új autóbuszt vásároltak, melyek közül 400 már megérkezett, a fennmaradó járműveket idén és jövőre szállítják le. Közben közbeszerzést írtak ki 54 új HÉV-jármű beszerzésére is, 350 milliárd forintos keretösszeggel.