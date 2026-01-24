Új hajtóművek a felszálláshoz: ezek gyújthatják be a gazdaság rakétáit idén – az indítókulcs már megvan

Hogy teljesített a magyar gazdaság 2025-ben, és mi várható 2026-ban? – erre a kérdésre kereste a választ sajtóeseményén az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány. A háttérbeszélgetésen mérleget vont és ismertette a kormányzati várakozásokat Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője is.

A beruházások mellett a fogyasztás húzta a magyar gazdaságot / Fotó: CandyRetriever / Shutterstcok

A rendezvényen kiderült, Magyarország gazdaságát leginkább a háború és a német gazdaság gyengélkedése fogja vissza, de így is 2-3 százalékos GDP-növekedés várható idén. A bővülést az első fél évben a fogyasztás, a másodikban a beruházások hajthatják. Emellett az új gazdaságpolitika alappillérei a kedvezményes hitelek, valamint az európai szinten is rekordmértékű adócsökkentések. Az idei várakozások szerint az intézkedéseknek köszönhetően tovább csökkenhet az infláció, ezzel együtt folytatódhat a reálbérek növekedése, és elérheti a 4-6 százalékot.

A magyar kormány várakozásai szerint az idei év első felében elsősorban a fogyasztás, a másodikban a beruházások húzhatják a bruttó hazai termék növekedését

– kezdte az egyik legfontosabb gazdasági mutatóval 2026 értékelését Palóc André, a Nemzetgazdasági Minisztérium szóvivője. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzése megerősítette: a fogyasztásnak már 2025-ben is jelentős szerepe volt a magyar gazdaság teljesítményében, hiszen az első három negyedévben 2,6 százalékos növekedést mutatott, a GDP 0,3 százalékos éves növekedéséhez pedig 1,5 százalékponttal járult hozzá. Pásztor Szabolcs, az Oeconomus kutatási igazgatója ismertette, hogy az intézményi várakozásokkal összhangban saját számításaik szerint idén 2–3 százalék között alakulhat a GDP-növekedés.

A német nehézségek betettek a magyar gazdaságnak is

A háború és a német gazdaság gyengélkedése fogja vissza a magyar gazdaságot is

– magyarázta ezzel kapcsolatosan Palóc André. Rámutatott, hogy Németország 2023 óta recesszióban van, beszédes, hogy tavaly 17 ezernél több német vállalat ment csődbe, amire húsz éve nem volt példa.

A német üzleti hangulat továbbra is kedvezőtlen, az ország munkaerőpiaca gyengélkedik, az autóiparuk minden jelentős piacon kihívásokkal néz szembe

– sorolta a problémákat. Mint mondta, ez azért jelent súlyos gondot Magyarországnak is, mert Németország messze a legfontosabb gazdasági partnerünk, az oda irányuló exportunk közel harmadát az autókhoz köthető termékek képezik, vagyis a magyar járműipar teljesítménye erősen együtt mozog a gyengélkedő német járműiparéval. Mit lehet ez ellen tenni?