Nem úttörő a Mol a holdinggá darabolással, de előnyök sorát hozhatja az átalakulás – mutatjuk, mely tevékenységek járhatnak legjobban

A Mol Nyrt. megkapta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) előzetes hozzájárulását ahhoz, hogy leválás útján három új vállalatot hozzon létre. A cél a Mol tavaly novemberi közgyűlési határozata szerint az, hogy az eddigi integrált vállalati működést a már előnyösebbnek ígérkező holding forma váltsa fel.

A Mol somogysámsoni projektje. A kutatás és termelés a Mol Upstream társaság része lesz a holdingon belül / Fotó: Mol

Nem kerül át minden eszköz és tevékenység a holding leányvállalataihoz

A változáshoz azért van szükség a hivatal hozzájárulására, mert a Mol több olyan engedéllyel is rendelkezik, amelyeket a hivatal ad ki, és amelyek érintettek az induló átalakulásban. Ezek például a villamosenergia-kereskedelmi működési engedély, a kiserőművi összevont engedély, az elektromos töltőberendezések üzemeltetési engedélye és az elektromobilitási szolgáltatói engedély. A szétválás révén

a Mol Upstream Zrt.,

a Mol Downstream Zrt.

és a Mol Retail Zrt.

jön létre. Egyedüli részvényesük a Mol lesz. Jogutódként megkapják a Mol Nyrt. szétválási tervében rögzített vagyonelemeit, míg a vagyon leválásban nem érintett része a Molban mint jogelőd fennmaradó társaságban marad. A Mol közgyűlése 2026. március 31-ét határozta meg a leválás napjaként. Ez a nap az átalakulás időpontja.

A leválással létrejövő társaságok másnap, 2026. április 1-jén jönnek létre, és kerülnek be a cégjegyzékbe.

Ekkortól a leválással hozzájuk kerülő vagyonrészek általános jogutódainak minősülnek.

A Mol Nyrt.-ben mint szétváló, de fennmaradó jogelődben a leválásban nem érintett vagyonelemek mellett ott maradnak a leválásban szintén nem érintett munkavállalók, jogok és kötelezettségek, társasági részesedések, engedélyek, ingatlanok, értékpapírok és ingó dolgok, továbbá minden más, amit nem határoztak meg leváló vagyonrészként.

A feldolgozás és finomítás (downstream) üzletághoz tartozó engedélyeket, közöttük a villamosenergia-kereskedelmi engedélyt is a Mol Downstream Zrt. fogja megszerezni.

Előnyök sorát ígéri az átalakulás

Egy vállalati működés központi irányítása bizonyos vállalati méret, illetve tevékenységi komplexitás felett már inkább hátrány, mint előny. Romlik az átláthatóság, az egyes üzletágak kevésbé élvezhetik a sikeres tevékenységük hasznát. Ugyanakkor a külső megítélésüket – például, ha hitelre van szükségük, vagy mérlegre kerül a fenntartható működésük – ronthatja, ha csak a nagyvállalat egészének egy részeként kerülnek mérlegre.