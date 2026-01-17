Deviza
sportgazdaság
Budapesti Honvéd SE
Szijjártó Péter
labdarúgás

Váratlan bejelentés: átnevezhetik Magyarország egyik leghíresebb futballklubját, ez lehet az új neve – már a jövő héten eldöntik a szurkolók

Új néven folytathatja a legendás magyar focicsapat. A Budapest Honvéd szurkolói új nevet választhatnak.
D. GY.
2026.01.17, 11:00
Frissítve: 2026.01.17, 11:16

Jövő héten online szavazást hirdetnek, amelyen a szurkolók eldönthetik, hogy a Budapest Honvéd futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.

Honvéd labdarúgás
Átnevezhetik Magyarország egyik legpatinásabb klubját, választás előtt a Honvéd szurkolói / Fotó: Bodnár Boglárka

A minisztérium közleményében a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy néhány héttel ezelőtt összeültek a legendás kispesti szurkolótábor vezetőivel, akiknek sokat lehet köszönni, mert amikor a csapat nagyon mélyen volt, ők akkor is kitartottak mellette. 

Mi lesz a Honvéd új neve?

Ezen a beszélgetésen a szurkolók egyik felvetése az volt, hogy nem lenne-e jobb, logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a mostani Budapest Honvéd helyett

– mondta a miniszter. 

„Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon – folytatta. – Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban.” 

 

A debreceni fociban is nagy változások vannak

A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC–Újpest-meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.

Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.

Hosszú távon számol a tulaj a Debrecennel

A Stott Capital az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.

„A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban.

Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében. 

Fontos hangsúlyozni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik

– emelte ki. – Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – tette hozzá. 

A közlemény kiemeli, hogy a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.

