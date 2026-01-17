Váratlan bejelentés: átnevezhetik Magyarország egyik leghíresebb futballklubját, ez lehet az új neve – már a jövő héten eldöntik a szurkolók
Jövő héten online szavazást hirdetnek, amelyen a szurkolók eldönthetik, hogy a Budapest Honvéd futballklub felnőtt csapata a következő bajnokságtól a jelenlegi nevén vagy Kispest Honvéd néven induljon – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombaton.
A minisztérium közleményében a tárcavezető arról tájékoztatott, hogy néhány héttel ezelőtt összeültek a legendás kispesti szurkolótábor vezetőivel, akiknek sokat lehet köszönni, mert amikor a csapat nagyon mélyen volt, ők akkor is kitartottak mellette.
Mi lesz a Honvéd új neve?
Ezen a beszélgetésen a szurkolók egyik felvetése az volt, hogy nem lenne-e jobb, logikusabb ismét Kispest Honvédnak hívni a klub felnőtt csapatát a mostani Budapest Honvéd helyett
– mondta a miniszter.
„Most volt az elnökségi ülésünk, és úgy döntöttünk, hogy bízzuk ezt a kérdést a szurkolóinkra. Úgyhogy a jövő héten online szavazást fogunk indítani, ahol a szurkolóink eldönthetik, hogy a klub felnőtt csapata a következő bajnokságtól Kispest Honvéd vagy Budapest Honvéd néven induljon – folytatta. – Arra kérem a Honvéd-szurkolókat, hogy bármely álláspontot is képviselik, mondják el véleményüket, és vegyenek részt ebben a szavazásban.”
A debreceni fociban is nagy változások vannak
A labdarúgó Fizz Ligában szereplő Debreceni VSC szerdán bejelentette, hogy a Stott Capital Hungary Kft. megszerezte a klub irányító többségi tulajdonrészét. Kollégánk azt már év végén kiszúrta, hogy a tavaly év végi DVSC–Újpest-meccsen jelen volt az angol harmadosztályban játszó Stockport County ügyvezető igazgatója, Simon Wilson is.
Az egyesület közleményéből kiderül, hogy a DVSC Futball Zrt. jegyzett tőkéjének emelésére irányuló folyamat jelenleg is zajlik. Ennek lezárását követően tovább erősödik a klub pénzügyi stabilitása, professzionális működése, valamint a fenntartható, hosszú távú sportfejlesztés alapjai – áll a tájékoztatásban. A Stott Capital Hungary Kft. Magyarországon bejegyzett társaság, amelynek százszázalékos tulajdonosa az Egyesült Királyságban működő Stott Capital (Phoenix) Limited.
Hosszú távon számol a tulaj a Debrecennel
A Stott Capital az angol harmadosztályban szereplő Stockport County FC tulajdonosa, a közlemény szerint a két klub egymástól függetlenül működik.
„A Debreceni VSC egy nagy múltú klub, rendkívüli szurkolói bázissal és egyértelmű fejlődési lehetőségekkel a magyar és az európai labdarúgásban.
Tulajdonosként mély tisztelettel viseltetünk e történelem iránt, és hosszú távú szemlélettel érkezünk – mondta a befektetéssel kapcsolatban Jonathan Vaughan a Stott Capital képviseletében.
Fontos hangsúlyozni, hogy a klub működésében minden a megszokott módon folytatódik
– emelte ki. – Az elkövetkező hónapokban szorosan együtt fogunk dolgozni a klub vezetésével annak érdekében, hogy világos, hosszú távú terveket dolgozzunk ki, amelyek a stabilitásra, az utánpótlás-nevelésre és az infrastruktúra fejlesztésére összpontosítanak, olyan jövőt építve, amelyben a szurkolók a pályán és azon kívül is hihetnek” – tette hozzá.
A közlemény kiemeli, hogy a Stott Capital Mark Stott családi befektetési vállalkozása.