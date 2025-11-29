A Barcelona nagyon gyanús esete a kriptopiaccal, felháborodott szurkolók, súlyos anyagi gondok a klubnál

Kereszttűzbe került az FC Barcelona, miután szponzori szerződést kötött egy alig ismert, Szamoán bejegyzett kripto-startuppal. A kritikusok szerint az üzlet a klub kétségbeesett bevételszerzési kényszerét jelzi, és potenciális pénzügyi kockázatoknak teszi ki a szurkolókat.

Barcelona:Pedri és Real Madrid: Aurelien Tchouameni - mire volt jó ez az egész? / Fotó: AFP

A katalán klub ebben a hónapban jelentette be a három évre szóló megállapodást a Zero-Knowledge Proof (ZKP) céggel, amely a Barcelona hivatalos blokklánc-technológiai partnere lesz. A ZKP legelső X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében jelentette be a világ egyik legjelentősebb sportklubjával kötött szponzori megállapodást. Fiókjuknak akkor még csak pár tucat követője volt.

Kész átverés vagy a jövő üzlete?

A startupot egy olyan kriptográfiai koncepcióról nevezték el, amelyben egy személy anélkül bizonyíthatja, hogy birtokában van bizonyos információknak vagy fizetéshez szükséges fedezetnek, hogy bármilyen személyes adatot felfedne.

A ZKP csütörtökön tartotta első aukcióját, amelyen 200 millió „zero knowledge proof” virtuális érmét kínáltak.

Bár a ZKP weboldala az átláthatóság iránti elkötelezettséget hirdeti, viszont alig árul el részleteket arról, kik vezetik a céget, vagy honnan származik az állítólagos 100 millió dolláros finanszírozás. A szolgáltatási feltételeikre Szamoa törvényei vonatkoznak.

Mindenki azt kérdezi: »Kik állnak e mögött?«” – olvasható a cég honlapján. „Mintha a nevek ismerete erősebbé tenné a kódot. Nem teszi. Valódi emberek vagyunk – mérnökök, kriptográfusok, korábbi alapítók, informatikai szakértők. De nem játsszuk a PR-játszmát.

Martin Calladine, a No Questions Asked: How football joined the crypto con (Kérdések nélkül: Hogyan csatlakozott a futball a kripto-csaláshoz) című könyv szerzője a Financial Times című lapnak nyilatkozva „mélységesen aggasztónak” nevezte a ZKP körüli információhiányt. Szerinte a Barcelonával kötött együttműködés a futballklubok és kétes kriptocégek közötti legfelháborítóbb szponzori szerződéseket idézi.

Calladine hozzátette: a Barcelona-szurkolókat olyan digitális tokenek vásárlására csábíthatják, amelyek „könnyen értéktelenné válhatnak”. A megállapodás értelmében a ZKP hirdetheti szolgáltatásait a Barcelona digitális csatornáin.