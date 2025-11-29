A Barcelona nagyon gyanús esete a kriptopiaccal, felháborodott szurkolók, súlyos anyagi gondok a klubnál
Kereszttűzbe került az FC Barcelona, miután szponzori szerződést kötött egy alig ismert, Szamoán bejegyzett kripto-startuppal. A kritikusok szerint az üzlet a klub kétségbeesett bevételszerzési kényszerét jelzi, és potenciális pénzügyi kockázatoknak teszi ki a szurkolókat.
A katalán klub ebben a hónapban jelentette be a három évre szóló megállapodást a Zero-Knowledge Proof (ZKP) céggel, amely a Barcelona hivatalos blokklánc-technológiai partnere lesz. A ZKP legelső X-en (korábban Twitter) közzétett bejegyzésében jelentette be a világ egyik legjelentősebb sportklubjával kötött szponzori megállapodást. Fiókjuknak akkor még csak pár tucat követője volt.
Kész átverés vagy a jövő üzlete?
A startupot egy olyan kriptográfiai koncepcióról nevezték el, amelyben egy személy anélkül bizonyíthatja, hogy birtokában van bizonyos információknak vagy fizetéshez szükséges fedezetnek, hogy bármilyen személyes adatot felfedne.
A ZKP csütörtökön tartotta első aukcióját, amelyen 200 millió „zero knowledge proof” virtuális érmét kínáltak.
Bár a ZKP weboldala az átláthatóság iránti elkötelezettséget hirdeti, viszont alig árul el részleteket arról, kik vezetik a céget, vagy honnan származik az állítólagos 100 millió dolláros finanszírozás. A szolgáltatási feltételeikre Szamoa törvényei vonatkoznak.
Mindenki azt kérdezi: »Kik állnak e mögött?«” – olvasható a cég honlapján. „Mintha a nevek ismerete erősebbé tenné a kódot. Nem teszi. Valódi emberek vagyunk – mérnökök, kriptográfusok, korábbi alapítók, informatikai szakértők. De nem játsszuk a PR-játszmát.
Martin Calladine, a No Questions Asked: How football joined the crypto con (Kérdések nélkül: Hogyan csatlakozott a futball a kripto-csaláshoz) című könyv szerzője a Financial Times című lapnak nyilatkozva „mélységesen aggasztónak” nevezte a ZKP körüli információhiányt. Szerinte a Barcelonával kötött együttműködés a futballklubok és kétes kriptocégek közötti legfelháborítóbb szponzori szerződéseket idézi.
Calladine hozzátette: a Barcelona-szurkolókat olyan digitális tokenek vásárlására csábíthatják, amelyek „könnyen értéktelenné válhatnak”. A megállapodás értelmében a ZKP hirdetheti szolgáltatásait a Barcelona digitális csatornáin.
A Barcelona elhatárolódik - de akkor miért kötöttek szerződést?
Xavier Vilajoana, a Barcelona korábbi igazgatósági tagja, aki jövőre indulni tervez a jelenlegi elnök, Joan Laporta ellen a klubelnöki posztért, megkérdőjelezte, milyen átvilágítást végzett a klub a ZKP-val kötött szerződés aláírása előtt. Vilajoana arra figyelmeztetett, hogy egy gyerekcipőben járó és titkolózó kripto-startuppal való társulás annak a jele, hogy a döntéshozatalt a „kétségbeesés” vezérli az anyagilag megrendült klubnál.
Rendkívül aggasztó, hogy a Barça vezetése úgy döntött, olyan céggel hozza összefüggésbe a klubot, amelynek háttere ennyi vészjósló kérdéseket vet fel
– mondta.
A Barcelona nem válaszolt a Financial Times a ZKP-üzlettel kapcsolatos kérdéseire, de hivatkozott egy szerdán kiadott közleményre, amelyben elhatárolódtak a ZKP token-aukciójától. A katalán klub közölte, hogy „semmilyen kapcsolata nincs” a ZKP tokenjével, „nem vállal felelősséget” annak kibocsátásáért, és nem használja „a kapcsolódó technológiát”.
Az Ethereum állhat a háttérben?
A ZKP felhasználási feltételeinek egy korábbi verziója jogi névként a Braxova Ltd-t tüntette fel, egy szamoai vállalkozást, amelynek címe egy offshore üzleti tanácsadó céghez volt bejegyezve egy kétszintes épületben a fővárosban, Apiában. Ezt a hivatkozást később eltávolították.
A ZKP honlapja szerint nincs központjuk, mivel ez egy „decentralizált projekt”, amelyhez több joghatóságból járulnak hozzá közreműködők.
A Barcelona-üzletet bejelentő sajtóközleményében a ZKP idézeteket közölt Jeff Wilcktől, akit a blokklánc-részleg vezetőjeként mutattak be. A Financial Times nem talált további részleteket Wilckről, akinek neve hasonlít Jeffrey Wilcke-re, az Ethereum blokklánc egyik társalapítójára. Wilcke azonban nem reagált a brit lap megkeresésre.
Nyakig úszik az adósságban a Barcelona
A ZKP-üzletre akkor kerül sor, amikor a Barcelona súlyos pénzügyi nyomás alatt áll, miután 2017 és 2019 között meggondolatlan játékosvásárlási költekezésbe kezdett. A klubot többször is megbüntették a spanyol labdarúgás költségvetési korlátainak megsértése miatt, és kénytelenek voltak megválni sztárjátékosaiktól.
Legutóbbi beszámolóik 469 millió eurós nettó adósságot, valamint több mint 900 millió eurós, a stadionnal kapcsolatos hitelt mutattak.
A Barcelona vagyonelemek eladásával – beleértve a hosszú távú televíziós bevételek egy részét – igyekezett javítani pénzügyi helyzetén, de a stadionfelújítás költséges csúszásai még sürgetőbbé tették a bevételszerzést.
Az élcsapatok szomorú esetei a kriptopiaccal
Az elmúlt években kriptocégek sora tolongott, hogy futballklubokat szponzorálhasson, de sok megállapodás rosszul végződött.
- Az Inter Milan,
- a Roma,
- a Chelsea és
- az Atlético Madrid is azon klubok közé tartozik, amelyek idő előtt bontottak szerződést – egyes esetekben azért, mert a kriptocsoportok nem teljesítették a vállalt kifizetéseket.
A Barcelona egyébként már korábban is megégette magát a feltörekvő technológiákkal. A klub tavaly 141 millió eurós leírást volt kénytelen elkönyvelni, miután összeomlott a Barca Vision – a „Web3-hoz, NFT-khez és a metaverzumhoz kapcsolódó kezdeményezések” kezelésére létrehozott leányvállalat – részesedésének eladására vonatkozó üzlet, mivel a befektetők nem teljesítették a kifizetéseket.