Először szólaltak meg a horvátok: így készülnek a Mol hatalom-átvételére Szerbiában – kiszaladt a szájukon, min robbanhat ki a viszály

Elsődleges érdek, hogy a szerbiai finomító működjön – egyebek mellett erről is beszélt a horvát gazdasági miniszter az MTI tudósítása szerint.

Horvát nyilatkozat: így készülnek a Mol hatalom-átvételére Szerbiában / Fotó: AFP

Ante Susnjar először is azt fejtegette, hogy Horvátország elsődleges érdeke, hogy a szerbiai finomító zavartalanul működjön, és hogy a Janaf horvát kőolajvezeték-üzemeltető vállalat minél nagyobb mennyiségű kőolajat szállítson, betöltve stabilizáló szerepét Horvátország és a térség energiabiztonságában.

Erre a nyilatkozatra azt követően került sor, hogy az éjszaka megindult a kőolajszállítás az Adria-kőolajvezetéken keresztül a pancsovai finomítóba.

A miniszter elmondta: arra számítanak, hogy Szerbia feltölti stratégiai készleteit, amelyeket az amerikai szankciók idején használt fel, és hogy a finomítói termelés akadálytalanul folytatódik, ami a Janaf számára is kedvezőbb üzleti eredményeket hozhat.

Csak, hogy világos legyen: amikor körülbelül 100 napja a horvátok kénytelenek voltak leállítani az olajszállítást Szerbiába, arról szóltak a hírek, hogy a horvát tranzitcég, a Janaf akár napokon belül összeomolhat.

Ez nem tűnt túlzásnak: a Janaf bevételeinek körülbelül harmadát adja a szerbiai export. Ennek kiesése a vállalat fennállásának legnagyobb csapása volt és katasztrofális következményekkel fenyegetett az üzletmenetre.

Horvát nyilatkozat: így készülnek a Molra Szerbiában

Ez tehát immáron a múlt, a horvát vezetéken immáron újra folyik az olaj. Susnjar hangsúlyozta: Horvátország betartja az esetlegesen életbe lépő szankciókat, ugyanakkor aktívan támogatja a NIS kezdeményezéseit az amerikai hatóságoknál, mert alapvető érdek, hogy a szerbiai finomító működjön.

Csakhogy az asztalra kerülhet egy újabb konfliktus, amit a lényegében biztosra vett, de most frissen mégis kissé bizonytalanná vált Mol-érkezés vonhat maga után. A horvát minisztert megkérdezték, hogy a magyarok esetleges részesedésszerzése a NIS-ben befolyásolná-e a horvát-szerb együttműködést,

Susnjar erre azt mondta, nem számít változásra, mert Horvátország és a NIS között hosszú évek óta sikeres az együttműködés,

és eddig nem merültek fel kifogások az árképzés kapcsán.

Ez utóbbi pedig könnyen értelmezhető finom elszólásnak is, ugyanis a Mol és a Janaf között régóta dúl a harc az árképzés miatt, igaz, egyelőre nem Szerbiában, hanem az Adria vezeték magyarországi szolgáltatása kapcsán. Ehhez érdemes áttanulmányozni az alábbi térképet.