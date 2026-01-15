Bokán rúgta a magyar ipart a beteg Európa – ez áll a siralmas adatok mögött

2025 novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbi szinttől. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 2,0 százalékkal volt alacsonyabb a 2025. októberinél a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) csütörtökön közzétett gyorstájékoztatója szerint. A második becslés nem mért eltérést az első becsléshez képest.

Az előző év azonos időszakához mérten 5,4 százalékkal esett vissza az ipari termelés / Fotó: Jenson / Shutterstock

Egy hónappal korábban, 2025 októberében a magyarországi ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

2025. novemberében az ipari termelés volumene 5,4 százalékkal csökkent az előző év azonos időszakához képest. A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz mérten 2,0 százalékkal mérséklődött. Az ipari export volumene 5,5 százalékkal kisebb volt az egy évvel korábbinál. A feldolgozóipari exportértékesítés 28 százalékát képviselő járműgyártás kivitele 9,4 százalékkal visszaesett, a 18 százalékos súlyú számítógép, elektronikai, optikai termék gyártásáé 16,6 százalékkal bővült.

Az ipar belföldi értékesítése 8,0, a feldolgozóiparé 6,6 százalékkal kisebb volt az előző év azonos hónapjában mértnél. Az iparon belül döntő (94 százalékos) súlyt képviselő feldolgozóipar termelése 5,7, a csekély súlyú bányászaté 11,8, az energiaiparé (villamosenergia-, gáz-, gőzellátás, légkondicionálás) 2,1 százalékkal csökkent.

A járműgyártás visszaesése okozza a magyar ipar mélyrepülését

A legnagyobb súlyú, a feldolgozóipari termelés 25 százalékát képviselő

járműgyártás volumene 4,7 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához mérten. A közúti gépjármű gyártása 1,9, a közúti jármű alkatrészeinek gyártása 9,2 százalék visszaesett.

A feldolgozóipari termelés 13 százalékát adó számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása 7,0 százalékkal meghaladta a 2024. novemberi szintet. A két legnagyobb alágazatot tekintve a számítógép, perifériás egység gyártása 62 százalékkal bővült, ugyanakkor az elektronikai alkatrész, áramköri kártya gyártása 33 százalékkal visszaesett.