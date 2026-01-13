Lecsaptak az anyák a pluszpénzre, tízezrek igényelték az óriási segítséget – bejelentést tett Nagy Márton, ezektől a dátumoktól függ minden
Már 30 ezer édesanya kérte januárban az szja-mentességet – közölte Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a Facebook-oldalán.
Egyre több édesanya él az szja-mentesség lehetőségével: már több mint 30 ezren jelezték a NAV online rendszerében, hogy igénybe szeretnék venni a kedvezményt. Akik időben nyilatkoztak, már februárban magasabb fizetést kapnak kézhez.
Januárban megduplázták a családi adókedvezményt, amelyet már az ONYA-ban 41 ezren kértek.
Így lehet igényelni – pár perc alatt:
– online, a NAV Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásában (ONYA),
– a legtöbb adat előre ki van töltve,
– végig kell kattintani az űrlapot,
– a NAV továbbítja a nyilatkozatot a munkáltatónak.
Vannak, akiknek csak a papíralapú igénylés elérhető
Papíron is lehet jelentkezni az adókedvezményre: a NAV honlapjáról letölthető nyomtatványt két példányban, aláírva kell leadni a munkahelyen. A miniszter elmondta:
- A többgyermekes anyák kedvezményéről elég egyszer nyilatkozni.
- A családi kedvezményről és a 30 év alatti anyák szja-mentességéről viszont minden évben kell nyilatkozni.
- A kétgyermekes édesanyáknak idén is nyilatkozniuk kell, ha már a januári fizetésükben szeretnék érvényesíteni a kedvezményt.
2026 újdonságokat hoz adóügyben
Nagy Márton hozzátette: bevezették az összevont nyilatkozatot, amelyben egyetlen űrlapon lehet kérni a családi kedvezményt és a többgyermekes anyák szja-mentességét. Több fontos mérföldkő is lesz 2026-ban a kétgyermekes anyák részére:
- 2026. január 1-jétől szja-mentesek a 40 év alatti kétgyermekes édesanyák,
- 2027-től az 50 év alattiak,
- 2028-tól a 60 év alattiak,
- 2029-től pedig minden kétgyermekes édesanya élethosszig szja-mentes lesz a munkajövedelme után.
Az erről szóló részletes tájékoztató és minden nyilatkozat egy helyen elérhető a NAV honlapján. Az online ügyintézéshez Ügyfélkapu+- vagy DÁP-regisztráció szükséges.
Régi és új kedvezményekről tájékoztatott Nagy Márton
Az újonnan életbe lépő kedvezmények mellett természetesen él a négy- vagy többgyermekes édesanyák, a háromgyermekes anyák és a 25 év alattiak szja-mentessége, a személyi kedvezmény, valamint az első házasok kedvezménye. Ahhoz, hogy az adókedvezményeket a munkáltató figyelembe vegye az adóelőleg megállapításakor, adóelőleg-nyilatkozatot kell tenni. Az adóelőlegről a legegyszerűbben és leggyorsabban online lehet nyilatkozni, az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazásban – közölte a NAV.
Csak nyilatkozni kell online, és érkezik is a pénz
További jelentős könnyebbség az édesanyáknak, hogy 2026 januárjától a két, három, négy vagy több gyermeket nevelők úgynevezett folytatólagos adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek.
Ez azt jelenti, hogy elég egyszer nyilatkozni a kedvezményről, a munkáltató, kifizető mindaddig figyelembe veszi, amíg az édesanya másik nyilatkozatot nem tesz.
A háromgyermekes anyák, akik már 2025-ben kérték az októbertől járó szja-mentességet, már nem kell hogy nyilatkozzanak januárban, mivel már ez az évközi nyilatkozat is folytatólagosnak számít – tette hozzá a hatóság.
2026-tól érkezik a pénzeső a magyar édesanyáknak
2026-tól ráadásul azok a többgyermekes édesanyák, akik családi kedvezményre is jogosultak, összevont adóelőleg-nyilatkozatot tehetnek, amelyen nemcsak az „anyakedvezményeket”, vagyis a két, három, négy vagy több gyermeket nevelő anyák kedvezményét, hanem ugyanazon a nyomtatványon a családi kedvezmény figyelembevételét is kérhetik a munkáltatótól, rendszeres bevételt juttató kifizetőtől – hangsúlyozzák a NAV-nál.