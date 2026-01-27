Verik a fejüket a falba a szerbek, nem értik, mit műveltek az oroszok a Mollal: fillérekért adták el a NIS-t a magyaroknak
A Mol által a Szerbiai Kőolajipari Vállalatért (NIS) fizetett ár alacsonyabb a piaci várakozásoknál – nyilatkozta Nenad Gujanicic, a Momentum Securities szerbiai brókercég vezető elemzője. Aleksandar Vucic szerb elnök a Blic TV-ben arról számolt be, hogy hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol.
Nenad Gujanicic szerint ez azt jelenti, hogy a NIS 100 százaléka közel kétmilliárd eurót ér, ami a piaci várakozások alsó határa. A becslések ugyanis 2–3 milliárd euró között mozogtak a teljes vállalatra vonatkozóan.
A szakértő szerint az árat befolyásolhatta az a tény is, hogy az eladás kényszerűségből történik, és hogy a NIS veszteségeket szenvedett, különösen azóta, hogy az amerikai Külföldi Vagyonkezelő Hivatal (OFAC) szankciói hatályba léptek.
„Ez nem egy klasszikus adásvételi ügylet, és az a tény, hogy az eladást az OFAC-nak is jóvá kell hagynia, szűkítette a potenciális vevők körét, ami a Mol kezére játszott, és lehetővé tette számára, hogy egy jó vállalatot kedvezőbb áron vásároljon meg” – mondta Gujanicic a 021.rs szerbiai hírportálnak. Hozzátette, hogy értesülései szerint 5 százalékot a szerb állam fog venni a Moltól, amit a magyar cég arányosan ugyanolyan áron foga eladni, amelyen a NIS-ben a részesedését megszerzi. Vagyis nagyjából 90 millió euróért. A Molnak így is 51 százalékos részesedése marad.
Többet érhet a NIS, mint amit a Mol fizetett érte
„A NIS könyv szerinti értékén alapuló számításaink alapján a finomítóba, a hőhálózatba és a kiskereskedelmi hálózatba eszközölt befektetések értéke 2,9 milliárd euró. Figyelembe véve, hogy a vállalatnak a nagykereskedelemben 80 százalékos, a kiskereskedelemben 50 százalékos a részesedése, valamint azt a tényt is, hogy a vállalat szankciók alatt áll, az ár a Mol számára kedvező, az oroszok számára viszont kedvezőtlen” – foglalta össze Branislav Jorgic tőzsdei szakértő. Becslése szerint az orosz részesedés értéke 1,5–1,6 milliárd euró között kellett volna hogy legyen.
„Ha ez a végső ár a Mol számára, akkor sajnálatos, hogy Szerbia nem vásárolta meg azt a részesedést a NIS-ben. De legalább olyan szempontból kedvező, hogy a Szerbiának járó 5 százalékos részesedés is olcsó lesz, legfeljebb 100 millió euróba fog kerülni” – mondta Jorgic.
Azok a médiában megjelent állítások, miszerint a Mol 1,7–2,5 milliárd euróért vásárolta meg a NIS egy részét, képtelenségnek minősülnek – ezt mondta hétfőn Aleksandar Vucic. A politikus elárulta, hogy a NIS részvényeinek 56 százalékáért 900 millió és egymilliárd euró közötti összeget fizetett a Mol. Hozzátette, hogy Szerbia ennek a dupláját is kifizette volna, ám az oroszok inkább a Mol mellett döntöttek.
„Hajlandók voltunk kétmilliárd eurót fizetni, sőt még többet is” – mondta, majd hozzátette, tudja, miért nem ajánlották fel Szerbiának az orosz részvételt a NIS-ben, de nem akarja nyilvánosságra hozni, hogy elkerülje az állam érdekeinek veszélyeztetését. „Könnyen megmagyarázhatom magamnak, de önöknek nem szabad megmagyaráznom, mert az veszélyeztetné Szerbia érdekeit. Számomra ezek az okok világosak, egyértelműek, érthetőek. Hogy elfogadhatóak-e, vagy sem, az már más kérdés. De valahogy nem nevezhetjük őket túl barátságosnak” – ismerte el a szerb államfő.