Deviza
EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF414,42 +0,08% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,88 +0,02% CZK/HUF15,92 -0,14% EUR/HUF386,1 -0,04% USD/HUF331,56 -0,07% GBP/HUF445,43 0% CHF/HUF414,42 +0,08% PLN/HUF91,69 0% RON/HUF75,88 +0,02% CZK/HUF15,92 -0,14%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12% BUX120 651,59 +1,5% MTELEKOM1 916 +3,57% MOL3 400 +4,62% OTP38 150 +0,61% RICHTER10 300 +0,1% OPUS550 0% ANY8 000 +1,78% AUTOWALLIS152 +0,66% WABERERS5 320 +0,76% BUMIX10 469,91 +1,27% CETOP4 139,27 +0,12% CETOP NTR2 593,14 +0,12%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok
tankolás
üzemanyag
gázolaj
benzin
olaj
dízel

Üzemanyagárak: a benzin kitartó, de drágul a gázolaj, és itt les ránk az iráni veszedelem

A benzin ára változatlan marad, a gázolaj tovább drágul. A világpiaci hírek ismeretében nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem.
VG
2026.01.14, 19:07
Frissítve: 2026.01.14, 19:19

Tovább emelkednek az üzemanyagárak Magyarországon. Csütörtökön a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 3 forinttal nő, a benzin beszerzési ára ugyanakkor változatlan marad a Holtankoljak árfigyelő portál értesülései szerint.

tankolás, üzemanyag, benzin
A világpiaci hírek ismeretében nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem / Fotó: Oksana Yermoshenko / Shutterstock

Január 14-én, szerdán az alábbi átlagárakon tankolhatunk a magyarországi benzinkutakon:

  • 95-ös benzin: 559 forint/liter,
  • gázolaj: 568 forint/liter.

Amennyiben az áremelés a kutakon is realizálódik, a fenti gázolajátlagár emelkedhet holnaptól: literje 571 forintra drágul majd.

Nem lenne váratlan az újabb üzemanyagár-emelkedés sem

A jelenlegi világpiaci hírek nem kedveznek az üzemanyagáraknak. 

Az Amerikai Egyesült Államok komoly hadműveletbe kezdett Venezuelában. Iránban hetek óta demonstrációk zajlanak, melyeknek egyes becslések szerint több ezer halálos áldozata van már. Az orosz–ukrán háború részeként pedig egyre többször éri dróntámadás Kazahsztán fekete-tengeri termináljait, ahonnan kazah és orosz nyersolajat exportálnak a nemzetközi piacokra.

Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu