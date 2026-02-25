Történelmi felvásárlás, kihívásokkal teli energiapiac – minden eddiginél fontosabb lett az ellátásbiztonság

Az elmúlt években gyakran felmerült, és a különösen hideg januári és február eleji időszakban még inkább előtérbe került a rezsiköltségek témaköre. Magyarországon a lakossági villamosenergia‑ és gázárak a legalacsonyabbak közé tartoznak az Európai Unióban. Bár sokakat csak a számla végösszege érdekli, az alacsony árak mögött bonyolult energiapiaci folyamatok, jelentős mozgások és fontos történések húzódnak.

Európai összevetésben is versenyképesek az itthoni energiaárak / Fotó: Csomor Ádám / Világgazdaság

Tartósan versenyképes rezsidíjak

Az évek óta érvényben lévő rezsicsökkentés, illetve a 2026. januári egyszeri rezsistop alapelve ugyanaz: a lakossági fogyasztás költségeinek egy részét átvállalja az állam, jellemzően az átlagfogyasztás mértékéig. A rezsistop esetében a januári fogyasztás után 30 százalékos jóváírást adnak a gáz‑ és a távhőszámlákra, valamint bizonyos feltételekkel az áramszámlákra. A cél az, hogy a hideg miatt keletkezett többletköltséget ne a családoknak kelljen kifizetniük.

A rezsicsökkentés 2013 óta védi a lakossági fogyasztókat. A kormány egy 2025‑ös bejelentés szerint 2026 végéig szeretné jogszabályba foglalni, hogy a hatósági árak változatlanok maradnak. Ez azt jelentené, hogy a magyar háztartások továbbra is az uniós átlag töredékéért jutnak energiához, sőt a rezsistop általános kedvezményét is beépítik a rendszerbe. Nemzetközi összehasonlítások szerint a német, cseh vagy belga háztartások jóval többet fizetnek az áramért, a holland és portugál gázár pedig sokszorosa a hazai tarifáknak.

Ez értelemszerűen attól is függ, hogy az adott ország mennyiért tudja beszerezni az adott energiaforrásokat. Magyarország – a legtöbb európai országgal ellentétben – még nem vált le az orosz olajról és gázról. Erről tavaly év végi washingtoni útján Orbán Viktor megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel.

Nem véletlen, hogy a kormány ragaszkodik ehhez az erőforráshoz. Egyrészt Magyarország földrajzi és történelmi adottságai miatt a teljes leválás nem oldható meg gyorsan és olcsón. Másrészt pedig az orosz gáz és olaj (az alacsonyabb beszerzési ár és az alacsonyabb szállítási költség miatt) olcsóbb, mint a többi szóba jöhető alternatíva.