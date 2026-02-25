Történelmi felvásárlás, kihívásokkal teli energiapiac – minden eddiginél fontosabb lett az ellátásbiztonság
Az elmúlt években gyakran felmerült, és a különösen hideg januári és február eleji időszakban még inkább előtérbe került a rezsiköltségek témaköre. Magyarországon a lakossági villamosenergia‑ és gázárak a legalacsonyabbak közé tartoznak az Európai Unióban. Bár sokakat csak a számla végösszege érdekli, az alacsony árak mögött bonyolult energiapiaci folyamatok, jelentős mozgások és fontos történések húzódnak.
Tartósan versenyképes rezsidíjak
Az évek óta érvényben lévő rezsicsökkentés, illetve a 2026. januári egyszeri rezsistop alapelve ugyanaz: a lakossági fogyasztás költségeinek egy részét átvállalja az állam, jellemzően az átlagfogyasztás mértékéig. A rezsistop esetében a januári fogyasztás után 30 százalékos jóváírást adnak a gáz‑ és a távhőszámlákra, valamint bizonyos feltételekkel az áramszámlákra. A cél az, hogy a hideg miatt keletkezett többletköltséget ne a családoknak kelljen kifizetniük.
A rezsicsökkentés 2013 óta védi a lakossági fogyasztókat. A kormány egy 2025‑ös bejelentés szerint 2026 végéig szeretné jogszabályba foglalni, hogy a hatósági árak változatlanok maradnak. Ez azt jelentené, hogy a magyar háztartások továbbra is az uniós átlag töredékéért jutnak energiához, sőt a rezsistop általános kedvezményét is beépítik a rendszerbe. Nemzetközi összehasonlítások szerint a német, cseh vagy belga háztartások jóval többet fizetnek az áramért, a holland és portugál gázár pedig sokszorosa a hazai tarifáknak.
Ez értelemszerűen attól is függ, hogy az adott ország mennyiért tudja beszerezni az adott energiaforrásokat. Magyarország – a legtöbb európai országgal ellentétben – még nem vált le az orosz olajról és gázról. Erről tavaly év végi washingtoni útján Orbán Viktor megállapodott Donald Trump amerikai elnökkel.
Nem véletlen, hogy a kormány ragaszkodik ehhez az erőforráshoz. Egyrészt Magyarország földrajzi és történelmi adottságai miatt a teljes leválás nem oldható meg gyorsan és olcsón. Másrészt pedig az orosz gáz és olaj (az alacsonyabb beszerzési ár és az alacsonyabb szállítási költség miatt) olcsóbb, mint a többi szóba jöhető alternatíva.
Az alábbi ábrán is jól látható, hogy az orosz Ural olajfajta ára 2022 eleje óta szinte folyamatosan alacsonyabb, mint a Brent olajé, és ezen a háború, és az Oroszország ellen elfogadott szankciók sora sem változtatott.
2022 elején az Ural hordója 81,03 dollárba került, miközben a Brent 81,06 dollárba. A háború első évében a Brent huzamosabb ideig 100 dollár fölé került, az orosz olaj azonban nem érte el ezt a határt. 2026. február 23-án az Ural hordójáért 58,60 dollárt, a Brent hordójáért pedig 71,712 dollárt kellett fizetni.
Az energiabiztonság fontosságára is rávilágított az év eleje
Az állam által megkötött, hosszú távú gázvásárlási szerződések és a bőséges tárolói készletek biztosítják, hogy a lakosság ellátása zavartalan legyen. A tél kezdetén a gázra és a kőolajra is igaz volt, hogy Magyarország készletei magas szinten voltak, ráadásul hazánk jelentős stratégiai tartalékkal is rendelkezik mindkét energiafajtából. Azonban a kőolaj esetében hozzá kellett nyúlni a stratégiai tartalékhoz az orosz olajat szállító Barátság kőolajvezetéken történt incidensek és az újraindítás körüli viták miatt.
Az orosz energiahordozókról történő leválás az orosz–ukrán háború 2022. februári kitörése óta egyre erősebb a szándék az Európai Unió részéről. A magyar kormány álláspontja azonban az, hogy az energiabiztonság szempontjából minél több forrásból tudunk vásárolni, annál jobb a helyzet. Ráadásul az orosz olaj és gáz olcsóbb, mint a többi szóba jöhető alternatíva. Ezt szemlélteti a Nemzetgazdasági Minisztérium ábrája is.
2026 egyik legfontosabb magyar vonatkozású energiapiaci híre, hogy a Mol Csoport megszerezte a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) többségi tulajdonát az orosz Gazpromnyefty tulajdonrészének kivásárlása által. Ezzel az üzlettel nemcsak a Mol előtt nyílnak meg minden korábbinál jobb lehetőségek, többek között három ország összekötésére, hanem Magyarország ellátása is könnyebbé és biztosabbá válik.