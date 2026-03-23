Valami történt az M1-es autópályán, senki ne közlekedjen rutinból: hétfőn már az új forgalmi rend érvényes az egyik legfontosabb csomópontnál – itt vannak a részletek

Az M1-es autópálya Budapest környéki szakaszán ismét módosult a forgalmi rend, ami több tízezer napi ingázót és áruszállítót érint közvetlenül.

A változtatás célja a felújítási munkák fenntartása mellett a forgalom folyamatosságának biztosítása, ugyanakkor az új terelés rövid távon alkalmazkodást igényel az autósoktól. A közlekedőknek különösen a főváros irányába kell fokozott figyelemmel haladniuk az átmeneti rendben.

Életbe lépett az új forgalmi rend az M1-es autópályán, az M1–M0-csomópont térségében, miután a kivitelezők befejezték a terelés átépítését a 17-es és 19-es kilométerszelvények között. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapest felé tartó forgalmat immár az átterelt sáv mellé vezetik, miközben az eredeti – át nem terelt – sávot ezen a szakaszon lezárták.

Az új autópálya-modellt tesztelik

Az új rendszerben a Győr felé vezető pályaoldalon úgynevezett 2+2 sávos közlekedési rendet alakítottak ki: ugyanazon az oldalon halad két sáv a főváros, és két sáv az országhatár irányába. Ez a megoldás elvileg lehetővé teszi, hogy a felújítási munkák mellett is megmaradjon az irányonkénti kétsávos kapacitás, ami kulcsfontosságú az egyik

legforgalmasabb hazai közlekedési folyosón.

A csomóponti kapcsolatoknál azonban változásokra kell számítani. Az M0-s autóút felé az átterelt szakaszról a 17-es kilométernél két sávon lehet visszatérni, míg a Budaörs irányába haladóknak az átterelt belső sávot kell választaniuk. Az országhatár felé közlekedő forgalmat a mostani módosítás nem érinti.

Karbantartják a burkolatot és szalagkorlátokat

A közútkezelő hangsúlyozta, hogy a vasárnapi zárás ideje alatt nemcsak a terelést építették át, hanem több karbantartási munkát is elvégeztek – például hídtisztítást és szalagkorlát-javítást –, amelyeket csak forgalommentes környezetben lehet biztonságosan végrehajtani. Ez arra utal, hogy a jelenlegi forgalmi rend átalakítása nemcsak közlekedésszervezési, hanem üzemeltetési szempontból is indokolt volt.

Gazdasági nézőpontból az ilyen jellegű módosítások mindig érzékenyen érintik a logisztikai szektort és az agglomerációs ingázást. Az M1-es autópálya a Budapest–Bécs-tengely részeként kiemelt jelentőségű áruszállítási útvonal, így minden, a kapacitást vagy az áthaladási időt érintő változás közvetve a szállítási költségekre és a

vállalatok működésére is hatással lehet.

Közlekedésszakmai oldalról ugyanakkor a 2+2 sávos ideiglenes rend bevett megoldás nagy forgalmú pályák felújításánál, mivel minimalizálja a sávszám csökkenéséből adódó torlódásokat. A rendszer hatékonysága azonban nagymértékben függ attól, hogy az autósok mennyire tudnak gyorsan alkalmazkodni az új helyzethez.