Valami történt az M1-es autópályán, senki ne közlekedjen rutinból: hétfőn már az új forgalmi rend érvényes az egyik legfontosabb csomópontnál – itt vannak a részletek

Újra kell gondolni, hogyan jutunk a fővárosba hétfőtől. Új forgalmi rend lépett életbe az M1–M0-csomópont térségében, amelynek célja, hogy a felújítási munkák mellett is fenntartható maradjon az autópálya kapacitása, ugyanakkor az autósoknak rövid távon alkalmazkodniuk kell az új tereléshez.
Csókási Annamária
2026.03.23, 07:33
Frissítve: 2026.03.23, 08:42

Az M1-es autópálya Budapest környéki szakaszán ismét módosult a forgalmi rend, ami több tízezer napi ingázót és áruszállítót érint közvetlenül.

Senki ne közlekedjen rutinból: hétfőn már az új forgalmi rend érvényes az egyik legfontosabb autópálya-csomópontnál / Fotó: GELEFIN / Shutterstock

A változtatás célja a felújítási munkák fenntartása mellett a forgalom folyamatosságának biztosítása, ugyanakkor az új terelés rövid távon alkalmazkodást igényel az autósoktól. A közlekedőknek különösen a főváros irányába kell fokozott figyelemmel haladniuk az átmeneti rendben.

Életbe lépett az új forgalmi rend az M1-es autópályán, az M1–M0-csomópont térségében, miután a kivitelezők befejezték a terelés átépítését a 17-es és 19-es kilométerszelvények között. A módosítás egyik legfontosabb eleme, hogy a Budapest felé tartó forgalmat immár az átterelt sáv mellé vezetik, miközben az eredeti – át nem terelt – sávot ezen a szakaszon lezárták.

Az új autópálya-modellt tesztelik

Az új rendszerben a Győr felé vezető pályaoldalon úgynevezett 2+2 sávos közlekedési rendet alakítottak ki: ugyanazon az oldalon halad két sáv a főváros, és két sáv az országhatár irányába. Ez a megoldás elvileg lehetővé teszi, hogy a felújítási munkák mellett is megmaradjon az irányonkénti kétsávos kapacitás, ami kulcsfontosságú az egyik 

legforgalmasabb hazai közlekedési folyosón.

A csomóponti kapcsolatoknál azonban változásokra kell számítani. Az M0-s autóút felé az átterelt szakaszról a 17-es kilométernél két sávon lehet visszatérni, míg a Budaörs irányába haladóknak az átterelt belső sávot kell választaniuk. Az országhatár felé közlekedő forgalmat a mostani módosítás nem érinti.

Karbantartják a burkolatot és szalagkorlátokat

A közútkezelő hangsúlyozta, hogy a vasárnapi zárás ideje alatt nemcsak a terelést építették át, hanem több karbantartási munkát is elvégeztek – például hídtisztítást és szalagkorlát-javítást –, amelyeket csak forgalommentes környezetben lehet biztonságosan végrehajtani. Ez arra utal, hogy a jelenlegi forgalmi rend átalakítása nemcsak közlekedésszervezési, hanem üzemeltetési szempontból is indokolt volt.

Gazdasági nézőpontból az ilyen jellegű módosítások mindig érzékenyen érintik a logisztikai szektort és az agglomerációs ingázást. Az M1-es autópálya a Budapest–Bécs-tengely részeként kiemelt jelentőségű áruszállítási útvonal, így minden, a kapacitást vagy az áthaladási időt érintő változás közvetve a szállítási költségekre és a 

vállalatok működésére is hatással lehet.

Közlekedésszakmai oldalról ugyanakkor a 2+2 sávos ideiglenes rend bevett megoldás nagy forgalmú pályák felújításánál, mivel minimalizálja a sávszám csökkenéséből adódó torlódásokat. A rendszer hatékonysága azonban nagymértékben függ attól, hogy az autósok mennyire tudnak gyorsan alkalmazkodni az új helyzethez.

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

