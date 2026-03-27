Teljes meglepetés: óriási bejelentést tesz perceken belül a BMW Magyarországról – nem elég a gyár, új központot visz Debrecenbe

„Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémiumautó-gyártó saját gyárral van jelen” – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

Hozzátette, hogy három ilyen ország van a világon: Kína, Németország és Magyarország. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi sikertörténetről tesz reggel bejelentést.

A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz

– jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek.

„Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.

„A nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetően a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta Debrecenben a BMW vezetése előtt. Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora döntenek úgy, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeiket is az országba hozzák.

„Az a legárulkodóbb jele a gazdaság dimenzióváltásának, hogy ha a gyárak mellett elkezdenek épülni a vállalatok globális támogató központjai, és Magyarországon hét év alatt megdupláztuk ezeknek a számát” – mondta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy

a BMW pénzügyi és logisztikai központja 1,7 milliárd forintos beruházás lesz, amelyhez az állam 425 millió forintot ad hozzá. A beruházás 50 új munkahelyet teremt.

„Magyarország, a BMW és Debrecen közösen egy óriási sikertörténetet írt meg. Ez az óriási sikertörténet a kölcsönös tiszteletre, a kiszámíthatóságra, másrészt a megbízhatóságra és stabilitásra alapul” – fogalmazott.