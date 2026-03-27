Deviza
EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41% EUR/HUF389,86 +0,51% USD/HUF338,64 +0,71% GBP/HUF449,24 +0,18% CHF/HUF423,73 +0,13% PLN/HUF90,97 +0,3% RON/HUF76,47 +0,47% CZK/HUF15,89 +0,41%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24% BUX121 718,08 -0,65% MTELEKOM2 070 0% MOL3 994 +0,66% OTP35 700 -0,97% RICHTER11 920 +0,68% OPUS394 -12,25% ANY6 900 -0,86% AUTOWALLIS148 -2,63% WABERERS4 400 -6,38% BUMIX8 719,77 -3,23% CETOP4 025,06 -1,24% CETOP NTR2 522,04 -1,24%
BMW
Debrecen
Szijjártó Péter

Teljes meglepetés: óriási bejelentést tesz perceken belül a BMW Magyarországról – nem elég a gyár, új központot visz Debrecenbe

Nemcsak gyár, már központ is: a BMW újabb beruházást hoz Magyarországra. A döntés mögött a kedvező tapasztalatok és a stabil környezet áll.
VG
2026.03.27., 08:54

„Négy év alatt elértük azt, hogy Magyarország egyike lett Európa azon kettő és a világ azon három országának, ahol mindhárom nagy német prémiumautó-gyártó saját gyárral van jelen” – mondta Szijjártó Péter péntek reggel Debrecenben.

CZEGLÉDI Zsolt BMW
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI

Hozzátette, hogy három ilyen ország van a világon: Kína, Németország és Magyarország. A külgazdasági és külügyminiszter emlékeztetett, hogy 

Magyarországon annyi gyár jött létre, hogy az ország az európai gazdaság egyik termelési központjává vált.

A külgazdasági és külügyminiszter korábban a Facebookon közölte, hogy igazi sikertörténetről tesz reggel bejelentést.

A BMW úgy döntött, hogy a gyár rendkívül sikeres működését látván egy kiemelt pénzügyi és logisztikai központot is Debrecenbe hoz

– jelentette be Szijjártó Péter. Hozzátette: helyes az a stratégia, amelynek célja, hogy Magyarországra fontos termelést folytató gyárak jöjjenek.

„Egy gazdaság akkor stabil, ha úgy tekintünk rá, mint egy háromszögre: ha a csúcsára állítjuk, akkor eldől” – fogalmazott. Azt is mondta, hogy a kritikusok jobban tennék, ha belátnák: a vidéki gyárakban dolgozók nélkül soha nem lenne tudásalapú magyar gazdaság.

„A nagy termelési kapacitásokat létrehozó vállalatok Magyarországon nagyon pozitív tapasztalatokra tettek szert alapvetően a munkásaik és a mérnökeik teljesítménye miatt” – hangsúlyozta Debrecenben a BMW vezetése előtt. Kiemelte, hogy ezért a nagy nemzetközi vállalatok sora döntenek úgy, hogy a magasabb hozzáadott értékű tevékenységeiket is az országba hozzák.

„Az a legárulkodóbb jele a gazdaság dimenzióváltásának, hogy ha a gyárak mellett elkezdenek épülni a vállalatok globális támogató központjai, és Magyarországon hét év alatt megdupláztuk ezeknek a számát” – mondta.

Szijjártó Péter elmondta, hogy 

a BMW pénzügyi és logisztikai központja 1,7 milliárd forintos beruházás lesz, amelyhez az állam 425 millió forintot ad hozzá. A beruházás 50 új munkahelyet teremt.

„Magyarország, a BMW és Debrecen közösen egy óriási sikertörténetet írt meg. Ez az óriási sikertörténet a kölcsönös tiszteletre, a kiszámíthatóságra, másrészt a megbízhatóságra és stabilitásra alapul” – fogalmazott.

Ajánlott videók

Továbbiak
3 perc
8 perc
5 perc
Google News Világgazdaság
A legfrissebb hírekért kövess minket a Világgazdaság.hu Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
