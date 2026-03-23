Nagyon furcsa dolgot fedeztek fel a magyar Leopard tankokon: svéd csúcstechnikát fotóztak rajtuk – láthatatlanná teszi őket

Szokatlan felszereléssel tűntek fel a Magyar Honvédség Leopard harckocsijai egy friss hazai katonai eseményen, ami azonnal felkeltette a szakmai érdeklődést. A harckocsikon egy olyan korszerű álcázási rendszer jelent meg, amely nemcsak a hagyományos észlelés ellen nyújthat védelmet, hanem a modern érzékelő technológiákkal szemben is előnyt biztosíthat.
Csókási Annamária
2026.03.23, 08:10

Új típusú álcázási megoldással jelentek meg a Magyar Honvédség egyik kiemelt harckocsizó egységének eszközei, ami a modern hadviselés technológiai irányváltását is jól tükrözi.

Leopard-2 harckocsifejlesztés érkezett a Magyar Honvédséghez / Fotó: StockTrek Images via AFP

A fejlesztés nemcsak a hagyományos rejtést szolgálja, hanem a korszerű érzékelő rendszerek elleni védekezést is erősítheti. A tatai MH vitéz Tarczay Ervin 11. Harckocsizászlóalj katonái a hajmáskéri kirakodás során egy eddig Magyarországon nem alkalmazott konfigurációban mutatták be Leopard 2A7HU harckocsijaikat. A rendelkezésre álló információk szerint ezek a járművek most először jelentek meg a svéd Saab vállalat Barracuda nevű mobil álcázási rendszerével felszerelve.

A rendszer multispektrális védelmet biztosít, amely nemcsak a vizuális észlelés ellen hatékony, hanem a hőképalkotó eszközökkel szemben is csökkentheti a jármű észlelhetőségét. Ez különösen fontos a modern harctéren, ahol a drónok és fejlett célzóberendezések egyre meghatározóbb szerepet játszanak.

Rejtőzködő harckocsit fejlesztettek

A technológia egyik kulcseleme, hogy mérsékli a harcjármű és környezete közötti kontrasztot, ezzel nehezítve az emberi és gépi felderítést egyaránt. Emellett a rendszer porvédelmet is nyújt, valamint hozzájárulhat a hőelvezetéshez, ami a jármű különböző tereinek hőmérsékletét is befolyásolhatja. Ez a fejlesztés illeszkedik a nemzetközi trendekbe, ahol a rejtettség és az érzékelhetőség csökkentése kulcskérdéssé vált. A modern konfliktusokban a túlélőképesség nemcsak a páncélzat vastagságán, hanem azon is múlik, hogy egy eszköz 

mennyire képes elkerülni a felderítést.

Ipari oldalról a Saab Barracuda rendszerének megjelenése azt is jelzi, hogy a Magyar Honvédség továbbra is támaszkodik a nemzetközi védelmi beszállítókra, különösen olyan speciális területeken, ahol a hazai fejlesztések még korlátozottak. Ez ugyanakkor együttműködési lehetőségeket is felvet a jövőben. A hajmáskéri kirakodás a beszámolók szerint gyorsan és fennakadás nélkül zajlott, majd a harckocsik szervezett menetben hagyták el a területet. A bemutatott konfiguráció azonban elsősorban nem a látvány, hanem a mögötte álló technológiai előrelépés miatt keltett figyelmet.

