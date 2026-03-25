Több ezer munkahelyet biztosít be a kormány: a magyar gazdaság ismét profitál a kelet-nyugati együttműködésből
A német autógyárak egyik közvetlen beszállítója, a dél-koreai Samsung csoporthoz tartozó elektronikai vállalat fejlesztésekbe kezd a nyugati országrészben. A beruházás megmutatja, hogy mennyit profitál Magyarország a kelet-nyugati együttműködésből.
A jó hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be szerdán Székesfehérváron.
A kormány megóvja a munkahelyeket
A tárcavezető bejelentette, hogy a járműelektronikai rendszereket gyártó dél-koreai érdekeltségű vállalat, a Harman Becker, automatizációra és digitalizációra irányuló kapacitásbővítést hajt végre 52 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt, ezzel 4200 dolgozó jövőjét bebiztosítva.
Most önvezető jármű funkciókat támogató szoftver- és hardverfejlesztésre, a Mercedes járművekhez történő önvezető rendszerek fejlesztésére és gyártási kapacitás bővítésére kerül sor
− ismertette a miniszter, valamint arról is beszélt, hogy a Harman Becker a hazánkban is jelen lévő német autógyárak közvetlen beszállítója, ami jól példázza, hogy az ország mennyit profitál abból, hogy fontos találkozási pontja lett a keleti és a nyugati beruházóknak.
„Magyarország mindig is a világgazdasági munkamegosztás természetes elemeként tekintett a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésére, mi ezt soha nem veszélyként vagy fenyegetésként éltük meg, s (...) ma egész Európában Magyarország biztosítja a legjobb körülményeket a keleti és a nyugati vállalatok zökkenőmentes együttműködéséhez. Így van ez az autóipar terén is” − fogalmazott Szijjártó Péter.
Székesfehérvár a magyar gazdaság egyik motorja
A tárcavezető arra is kitért, hogy az elmúlt tíz év során hatvan államilag támogatott székesfehérvári beruházásról született megállapodás, melyek összértéke nagyjából 250 milliárd forint és segítségükkel 8800 munkahelyet sikerült megőrizni.
Székesfehérvár az elmúlt években vonzotta a befektetőket és mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorjává vált
− hangsúlyozta.
Szijjártó Péter összefoglalta az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely az új világrend kialakulását kíséri, és hangsúlyozta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.
„Egy háborús világrendben élünk, egy olyan háborús világrendben, amely nemcsak a politikai, hanem a gazdasági döntéshozók életét és döntéseit is megnehezíti” − mutatott rá a miniszter, és kitért arra is, hogy Európa gazdaságát ma két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki. Véleménye szerint hiába telt az elmúlt négy év háborús környezetben, Magyarországon a beruházások ösztönzése soha nem látott méretű volt.
„Soha annyi gyárépítésről, soha annyi beruházásról, soha annyi munkahely megteremtéséről nem kötött magyar kormány megállapodást, mint az elmúlt négy esztendőben. Ennek folyományaként létrejött egy olyan helyzet, hogy Magyarország, bár azt sem a világgazdasági, sem a fizikai súlya nem indokolná, mégis a globális autóipari forradalom éllovasává vált” − folytatta Szijjártó Péter, majd rámutatott, hogy a világ legmodernebb és legnépszerűbb autóiból számosat Magyarországon gyártanak, és felhívta a figyelmet arra, hogy az új típusú autóiparhoz kapcsolódó kutatás-fejlesztési tevékenységek is otthonra leltek Magyarországon, kihasználva azt a magas szintű mérnöki teljesítményt, amit a magyar szakemberek nyújtanak.
Egy amerikai beruházás is Székesfehérvárra érkezett
A Howmet-Köfém Kft. mintegy 17 milliárd forint értékben bővítette kapacitását Székesfehérváron, ami immár az ötödik amerikai beruházás egy héten belül.
A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint az amerikai közlekedés- és repülőgépipari beszállító kapacitásbővítést célzó befektetését a kormány ötmilliárd forinttal támogatta, így nyolcvan új munkahely jöhetett létre.
Donald Trump hivatalba lépésével új aranykor köszöntött be a magyar–amerikai kapcsolatokban, melynek alapja az amerikai elnök és Orbán Viktor barátsága
− hangsúlyozta Szijjártó Péter, majd így folytatta:
„Ez is az új világrend része, ma már sokkal kevésbé a nemzetközi szervezetek és sokkal inkább a személyes kapcsolatok határozzák meg a nemzetközi politikai folyamatokat (…) Ennek következtében 2025 mindjárt a rekordok éve lett a magyar–amerikai gazdasági együttműködések tekintetében” − és hozzátette, hogy tavaly tízmilliárd dollárral megdőlt a két ország közötti kereskedelmi forgalom rekordja, és egy év alatt 16 amerikai beruházás érkezett Magyarországra 200 milliárd dollár összértékben.