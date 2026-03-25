Több ezer munkahelyet biztosít be a kormány: a magyar gazdaság ismét profitál a kelet-nyugati együttműködésből

A német autógyárak egyik közvetlen beszállítója, a dél-koreai Samsung csoporthoz tartozó elektronikai vállalat fejlesztésekbe kezd a nyugati országrészben. A beruházás megmutatja, hogy mennyit profitál Magyarország a kelet-nyugati együttműködésből.

A jó hírt Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelentette be szerdán Székesfehérváron.

A kormány megóvja a munkahelyeket

A tárcavezető bejelentette, hogy a járműelektronikai rendszereket gyártó dél-koreai érdekeltségű vállalat, a Harman Becker, automatizációra és digitalizációra irányuló kapacitásbővítést hajt végre 52 milliárd forint értékben, amihez a kormány hétmilliárd forint támogatást nyújt, ezzel 4200 dolgozó jövőjét bebiztosítva.

Most önvezető jármű funkciókat támogató szoftver- és hardverfejlesztésre, a Mercedes járművekhez történő önvezető rendszerek fejlesztésére és gyártási kapacitás bővítésére kerül sor

− ismertette a miniszter, valamint arról is beszélt, hogy a Harman Becker a hazánkban is jelen lévő német autógyárak közvetlen beszállítója, ami jól példázza, hogy az ország mennyit profitál abból, hogy fontos találkozási pontja lett a keleti és a nyugati beruházóknak.

„Magyarország mindig is a világgazdasági munkamegosztás természetes elemeként tekintett a keleti és a nyugati vállalatok együttműködésére, mi ezt soha nem veszélyként vagy fenyegetésként éltük meg, s (...) ma egész Európában Magyarország biztosítja a legjobb körülményeket a keleti és a nyugati vállalatok zökkenőmentes együttműködéséhez. Így van ez az autóipar terén is” − fogalmazott Szijjártó Péter.

Székesfehérvár a magyar gazdaság egyik motorja

A tárcavezető arra is kitért, hogy az elmúlt tíz év során hatvan államilag támogatott székesfehérvári beruházásról született megállapodás, melyek összértéke nagyjából 250 milliárd forint és segítségükkel 8800 munkahelyet sikerült megőrizni.

Székesfehérvár az elmúlt években vonzotta a befektetőket és mára egyértelműen a magyar gazdaság egyik motorjává vált

− hangsúlyozta.

Szijjártó Péter összefoglalta az elmúlt másfél évtized kríziseit, a súlyos bizonytalanságot, amely az új világrend kialakulását kíséri, és hangsúlyozta, hogy Magyarország eközben igazi gazdasági bravúrokat hajtott végre.