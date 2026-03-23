Most jó szakmát tanulni: az elmúlt évtizedekben 488 milliárd forintnyi fejlesztést kapott a szakképzés

Hankó Balázs a Kérdezd a minisztert! fórumsorozat 28. állomásán, a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikumában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja.

Mint mondta a miniszter, „egyszerre vagyunk jelen a modern, informatikához kapcsolódó képzésekben és a tradicionális szakmákat adó oktatásban”. A miniszter bejelentette: a Bajai Szakképzési Centrum 360 millió forint támogatásban részesül 2026 tavaszán.

Ismertetése szerint a Jelky András Technikum 320 millió forintot kap, amelyből 170 millió forintot energetikai korszerűsítésre fordítanak, 150 millió forint pedig egy

alternatív járműipari tanműhely fejlesztését szolgálja.

A Türr István Technikum számítógépes fejlesztésre, a Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium pedig informatikaieszköz-beszerzésre 20-20 millió forint támogatást kap.

Technikumok és iskolák szerepét emelte ki a miniszter

A miniszter elmondta: a diákokkal arról is beszéltek, miért jó ma szakmát szerezni Magyarországon. Kifejtette: a magyar kormány két szakma ingyenes megszerzését támogatja. A fiatalok olyan pályát választhatnak, amellyel

megalapozhatják magyarországi jövőjüket, és családot alapíthatnak.

Hankó Balázs hangsúlyozta: jelenleg tíz nyolcadikosból hatan választják a szakképzést, de bíznak benne, hogy a jövőben akár nyolcan is a szakképzés mellett döntenek, hiszen ez egyszerre jelent biztos szakmát, érettségit, és az okleveles technikusi képzéssel akár a diplomaszerzés lehetőségét is.

Baján kiemelkedő szakképzési lehetőségek vannak

A miniszter bejelentette azt is, hogy az őszi pilot után, amikor hatvan magyarországi és három külhoni szakképző intézményben volt elérhető a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés, tavasztól minden szakképző intézményben biztosítják a lehetőséget. Hozzátette: öröm számára, hogy a bajai intézmény az okleveles technikusi képzésben a helyi Eötvös József Főiskola mellett a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is együttműködik, és kitért az úgynevezett 3 az 1-ben új képzési modellre is, amely hét év alatt szakmát, érettségit és diplomát egyaránt biztosít a fiatalok számára.