Deviza
Hankó Balázs
oktatás
technikum

Most jó szakmát tanulni: az elmúlt évtizedekben 488 milliárd forintnyi fejlesztést kapott a szakképzés

Az elmúlt évtizedekben 488 milliárd forintnyi fejlesztés valósult meg, illetve valósul meg a szakképzésben, aminek köszönhetően a magyar szakképzés Európa élvonalába tartozik. Ezt nyilatkozta a kulturális és innovációs miniszter hétfőn Baján.
Csókási Annamária
2026.03.23, 13:14
Frissítve: 2026.03.23, 13:31

Hankó Balázs a Kérdezd a minisztert! fórumsorozat 28. állomásán, a Bajai Szakképzési Centrum Bányai Júlia Technikumában tartott sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a magyar szakképzés Európa harmadik legjobbja.

HANKÓ Balázs miniszter
Hankó Balázs kulturális miniszter elmondta, hogy 488 milliárd forintnyi fejlesztés történt a szakképzésben / Fotó: KIM / Bartos Gyula

Mint mondta a miniszter, „egyszerre vagyunk jelen a modern, informatikához kapcsolódó képzésekben és a tradicionális szakmákat adó oktatásban”. A miniszter bejelentette: a Bajai Szakképzési Centrum 360 millió forint támogatásban részesül 2026 tavaszán.

Ismertetése szerint a Jelky András Technikum 320 millió forintot kap, amelyből 170 millió forintot energetikai korszerűsítésre fordítanak, 150 millió forint pedig egy 

alternatív járműipari tanműhely fejlesztését szolgálja.

A Türr István Technikum számítógépes fejlesztésre, a Kalocsai Dózsa György Technikum és Kollégium pedig informatikaieszköz-beszerzésre 20-20 millió forint támogatást kap.

Technikumok és iskolák szerepét emelte ki a miniszter

A miniszter elmondta: a diákokkal arról is beszéltek, miért jó ma szakmát szerezni Magyarországon. Kifejtette: a magyar kormány két szakma ingyenes megszerzését támogatja. A fiatalok olyan pályát választhatnak, amellyel 

megalapozhatják magyarországi jövőjüket, és családot alapíthatnak.

Hankó Balázs hangsúlyozta: jelenleg tíz nyolcadikosból hatan választják a szakképzést, de bíznak benne, hogy a jövőben akár nyolcan is a szakképzés mellett döntenek, hiszen ez egyszerre jelent biztos szakmát, érettségit, és az okleveles technikusi képzéssel akár a diplomaszerzés lehetőségét is.

Baján kiemelkedő szakképzési lehetőségek vannak

A miniszter bejelentette azt is, hogy az őszi pilot után, amikor hatvan magyarországi és három külhoni szakképző intézményben volt elérhető a mesterséges intelligenciával kapcsolatos képzés, tavasztól minden szakképző intézményben biztosítják a lehetőséget. Hozzátette: öröm számára, hogy a bajai intézmény az okleveles technikusi képzésben a helyi Eötvös József Főiskola mellett a kecskeméti Neumann János Egyetemmel is együttműködik, és kitért az úgynevezett 3 az 1-ben új képzési modellre is, amely hét év alatt szakmát, érettségit és diplomát egyaránt biztosít a fiatalok számára.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu