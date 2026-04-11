JD Vance budapesti látogatása: több területen született megállapodás – itt vannak az eredmények
Több területen is fontos megállapodások és együttműködések születtek Magyarország és az Egyesült Államok között JD Vance alelnök kétnapos budapesti látogatásán, garantálva a hosszabb távú együttműködést. Budapest súlyát mutatja az amerikai külpolitikában, hogy ez volt a harmadik amerikai alelnöki szintű látogatás Magyarországon az elmúlt évtizedekben.
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány foglalta össze elemzésében az energetikát, az űripart, a technológiát és a biztonságot is érintő csomag jelentőségét, a magyar gazdaságra és a magyar–amerikai kapcsolatokra kifejtett hatásait.
Az elemzés emlékeztetett, hogy a kétnapos egyeztetés során az alelnök tárgyalt a magyar miniszterelnökkel, valamint közösen vettek részt egy nagygyűlésen is, ahol JD Vance kiállt a jelenlegi magyar kormány mellett és támogatását fejezte ki számukra a közelgő választásokhoz. Egy szűk körű tanácskozást követően részt vett egy plenáris ülésen is.
JD Vance budapesti bizonyítványa
Az alelnök hivatala tette közzé a magyar–amerikai együttműködések listáját, valamint azokat a területeket, amelyeket a jövőben a felek együttesen érinteni kívánnak. Eszerint
energetikai, nukleáris, technológiai, egészségügyi, védelmi és űripari területeken is előrelépések történtek.
A legfontosabb az energetika: bejelentették, hogy a Mol 510 ezer tonna amerikai kőolajat vásárolt közel 500 millió dollár értékben. Ez a megállapodás amellett, hogy a kétoldalú kapcsolatokat erősíti, jól jelzi a magyar kőolajellátás diverzifikációját is.
Már Donald Trump és Orbán Viktor tavaly novemberi washingtoni tárgyalásán is szóba került, hogy nukleáris területen is együttműködést fontolgatnak a felek. Az áprilisi alelnöki látogatás mindezt megerősítette, így ennek eredményeként új, amerikai technológiájú kis moduláris reaktorok magyarországi telepítésének műszaki és gazdasági megalapozását célozták meg.
A projekt szerint akár tíz ilyen típusú reaktor is megépülhet Magyarországon, amelyek összértéke eléri a 20 milliárd dollárt. Az építési, kivitelezési és fejlesztési folyamatokban olyan amerikai nagyvállalatok vesznek részt, mint a GE Vernova, a Holtec International, valamint a Westinghouse Electric. A magyar MVM ezekkel a társaságokkal kötött együttműködési megállapodást a projekt létrehozásához.
Kiemelt hangsúly a mesterséges intelligenciának
A technológia területén kiemelt hangsúlyt kap a digitalizáció és a mesterséges intelligencia. A Microsoft a magyar kormánnyal és a Gábor Dénes Egyetemmel közösen olyan képzési programok elindításáról állapodott meg, amelyek a kis- és középvállalkozások digitális felkészültségét javítják.
Egy másik megállapodás révén a közintézmények digitális infrastruktúrájának védelmét kívánják erősíteni, úgynevezett szuverén felhőmegoldásokkal.
Az egészségügyben is történt előrelépés, egy onkológiai kiválósági központ létrehozásáról állapodott meg egymással az amerikai GE Healthcare és a magyar Semmelweis Egyetem. A projekt célja, hogy amerikai orvostechnológiai és mesterségesintelligencia-alapú megoldásokkal javítsák a daganatos betegek kezelését, ellátását Magyarországon.
HIMARS rakétarendszert vesz Magyarország
Születhet hamarosan jelentős megállapodás a védelem területén is, mivel Magyarország 700 millió dollár értékben tervez beszerezni HIMARS rakétarendszereket.
Ezek a nagy mobilitású tüzérségi rendszerek a NATO-n belüli interoperabilitást erősítik,
és a honvédség elrettentő képességének növelését szolgálják.
A rendszerhez kapcsolódó kommunikációs infrastruktúra fejlesztésében a magyar 4iG és az amerikai L3Harris Technologies kötött együttműködési megállapodást tavaly decemberben. A cél a NATO-kompatibilis kommunikációs technológiák integrálása.
Az űripari megállapodás részben a védelmi ipari együttműködéshez kapcsolódik. A magyar 4iG és az amerikai Northrop Grumman egy geostacionárius műholdas képesség kialakításán dolgozik, amely a nemzetbiztonsági és kommunikációs infrastruktúra fejlesztését szolgálhatja. Mindez az amerikai ipari bázis fenntartásához is hozzájárul.
Hasznos lépések mindkét gazdaság számára
Az áprilisi alelnöki látogatáson született megállapodások egy részét még a 2025. novemberi washingtoni magyar–amerikai egyeztetés részeként pontosították, ami jól mutatja az akkori tárgyalás jelentőségét.
Az együttműködések nem hagyományosan gazdasági célzatú, befektetéseket fókuszba helyező projektek, mindazonáltal
mindkét ország gazdaságára képesek lehetnek jótékonyan hatni,
többek között a beszállítók révén.
- A megállapodások több százmillió dolláros projekteket jelentenek (például műholdprogramok, védelmi rendszerek), az amerikai cégek bevonásával nő a külföldi tőke és a high-tech beruházások volumene. Mindez GDP-növelő hatású, javítja a külkereskedelmi mérleget, valamint stabil és hosszú távú megrendeléseket hoz.
- Emellett nem elhanyagolható tényező a tudásimport: a fejlett katonai és űripari technológiák, amelyek Magyarországra érkeznek a közös fejlesztések révén, a mesterséges intelligencia, a felhőalapú és a digitalizációs programok részeként a civil szektorokba is átszivárognak.
- Hosszú távon mindez növeli a magyar cégek termelékenységét, erősíti az innovációs ökoszisztémát, továbbá segíti a magas hozzáadott értékű iparágak fejlődését.
- A megállapodás űripart érintő szegmense segítségével új ipari klaszterek alakulhatnak ki (kisműhold-gyártás, védelmi digitalizáció, rakétatechnológia), a magyar beszállítók aktívabban bekapcsolódhatnak a globális értékláncokba, ami munkahelyteremtést eredményezhet, valamint növeli az exportorientált iparágak súlyát.
Donald Trump kiállt Orbán Viktor mellett
A gazdasági lehetőségek további fejlesztését azóta Donald Trump elnök is kilátásába helyezte. „Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében – ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük –, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne” – írta az amerikai elnök a Truth Social közösségi oldalon.
Az Egyesült Államok és Magyarország közötti erős kapcsolat eredményeként hazánk vonzóbb befektetési helyszín lehet a nyugati befektetők számára.
A transzatlanti integráció növeli a biztonsági és politikai stabilitás percepcióját.
Ez különösen fontos a nagyvállalati beruházásoknál és a pénzügyi piacok megítélésében. A kétoldalú kapcsolatokban megmutatkozó pozitivitás Magyarország és az Egyesült Államok között tehát számos területet érint, a hosszú távú elkötelezettség egymás mellett pedig mindkét ország számára egyértelmű, hangsúlyozta elemzésében Szigethy-Ambrus Nikoletta, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány nemzetközi kapcsolatokkal foglalkozó elemzője.