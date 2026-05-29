Kiderült a valóság: ilyen helyzetben van a Hell, odavágott neki az euró-forint árfolyam – most mindenki beleláthat a pénzügyeibe

A Hell csoport árbevétele látványosan nőtt 2025-ben, a nyeresége viszont nagymértékben visszaesett. A társaság konszolidált beszámolója szerint az értékesítés nettó árbevétele az előző évi 196 milliárd forintról 218 milliárd forintra emelkedett, miközben az adózott eredmény 19,7 milliárd forintról 12,5 milliárd forintra csökkent.
Csókási Annamária
2026.05.29, 07:58
Frissítve: 2026.05.29, 09:34

A bevételnövekedés mind a hazai, mind a külföldi piacokon látszott. A Hell belföldi értékesítése 97,4 milliárd forintot tett ki, az export pedig 120,7 milliárd forintra nőtt. Az előbbi 13 milliárd, az utóbbi 9,5 milliárd forintos bővülés egy év alatt.

A Hell bevételei kiütötték a plafont / Fotó:  Szijjártó Péter / Facebook

A Hell hatalmas bevételt kaszált

A nyereség visszaesésében jelentős szerepe volt a pénzügyi műveletek romló eredményének. Ezen a soron a bevételek 6 milliárdról 5 milliárd forintra csökkentek, miközben a ráfordítások 6,4 milliárdról 9,9 milliárd forintra ugrottak. Így a pénzügyi műveletek eredménye a korábbi 232 millió forintos mínusz után már 4,6 milliárd forintos veszteséget mutatott. A HVG szerint ezt elsősorban a forint-euró árfolyam 2025-ös ingadozása, illetve az ebből realizált árfolyamnyereségek és -veszteségek okozták.

Bővülnek és fejlődnek

A költségoldalt a munkaerő-bővítés is terhelte. A cégcsoport létszáma közel száz fővel nőtt, már 1326 dolgozót foglalkoztatott. A személyi jellegű ráfordítások ennek megfelelően 15 milliárd forintról 17,4 milliárd forintra emelkedtek. A konszolidált beszámoló több társaság együttes teljesítményét mutatja. A fő tevékenységet végző energiaital-gyártó társaság profitja nagyjából

a felére esett a 2024-es 14 milliárd forintról.

Az alumínium italosdobozokat gyártó Quality Pack Zrt. nyeresége ezzel szemben lényegében stabil maradt mintegy 5 milliárd forinttal. A csoporthoz tartozó Avalon Park Kft. vesztesége 49 millió forintról 80 millió forintra nőtt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. nyeresége 142 millió forintról 45 millió forintra csökkent, míg a Hell Energy Promotion Kft. eredménye 3 millió forintról 8 millióra javult.

Beolvasztanak egy új céget

Az automatás üzletágban közben akvizíció is történt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. 2025 júniusában megszerezte a Palotay Automatic Kft.-t, amelyet idén beolvaszt. A társaság teljesítménye a 2025-ös beszámolóban még nem jelent meg érdemben. A bővülő árbevétel és a csökkenő profit együtt arra utal, hogy a Hell csoport a működési oldalon továbbra is erős forgalmat tudott hozni, a külső pénzügyi környezet viszont látványosan rontotta az eredményességet. Ez különösen érzékenyen érintheti az olyan exportorientált vállalatokat, amelyeknél a bevételek és a költségek jelentős része eltérő devizában keletkezik, így az árfolyammozgások gyorsan megjelenhetnek a beszámolóban.

