Kiderült a valóság: ilyen helyzetben van a Hell, odavágott neki az euró-forint árfolyam – most mindenki beleláthat a pénzügyeibe

A bevételnövekedés mind a hazai, mind a külföldi piacokon látszott. A Hell belföldi értékesítése 97,4 milliárd forintot tett ki, az export pedig 120,7 milliárd forintra nőtt. Az előbbi 13 milliárd, az utóbbi 9,5 milliárd forintos bővülés egy év alatt.

A Hell hatalmas bevételt kaszált

A nyereség visszaesésében jelentős szerepe volt a pénzügyi műveletek romló eredményének. Ezen a soron a bevételek 6 milliárdról 5 milliárd forintra csökkentek, miközben a ráfordítások 6,4 milliárdról 9,9 milliárd forintra ugrottak. Így a pénzügyi műveletek eredménye a korábbi 232 millió forintos mínusz után már 4,6 milliárd forintos veszteséget mutatott. A HVG szerint ezt elsősorban a forint-euró árfolyam 2025-ös ingadozása, illetve az ebből realizált árfolyamnyereségek és -veszteségek okozták.

Bővülnek és fejlődnek

A költségoldalt a munkaerő-bővítés is terhelte. A cégcsoport létszáma közel száz fővel nőtt, már 1326 dolgozót foglalkoztatott. A személyi jellegű ráfordítások ennek megfelelően 15 milliárd forintról 17,4 milliárd forintra emelkedtek. A konszolidált beszámoló több társaság együttes teljesítményét mutatja. A fő tevékenységet végző energiaital-gyártó társaság profitja nagyjából

a felére esett a 2024-es 14 milliárd forintról.

Az alumínium italosdobozokat gyártó Quality Pack Zrt. nyeresége ezzel szemben lényegében stabil maradt mintegy 5 milliárd forinttal. A csoporthoz tartozó Avalon Park Kft. vesztesége 49 millió forintról 80 millió forintra nőtt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. nyeresége 142 millió forintról 45 millió forintra csökkent, míg a Hell Energy Promotion Kft. eredménye 3 millió forintról 8 millióra javult.

Beolvasztanak egy új céget

Az automatás üzletágban közben akvizíció is történt. A Hell Automata Üzemeltető Kft. 2025 júniusában megszerezte a Palotay Automatic Kft.-t, amelyet idén beolvaszt. A társaság teljesítménye a 2025-ös beszámolóban még nem jelent meg érdemben. A bővülő árbevétel és a csökkenő profit együtt arra utal, hogy a Hell csoport a működési oldalon továbbra is erős forgalmat tudott hozni, a külső pénzügyi környezet viszont látványosan rontotta az eredményességet. Ez különösen érzékenyen érintheti az olyan exportorientált vállalatokat, amelyeknél a bevételek és a költségek jelentős része eltérő devizában keletkezik, így az árfolyammozgások gyorsan megjelenhetnek a beszámolóban.