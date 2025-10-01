Csehország sorsfordító választás előtt: Brüsszel-ellenes kormány alakulhat?

Csehországban a választások előtt a milliárdos üzletemberből lett politikus Andrej Babis, akit sokan a „cseh Trumpként” is emlegetnek, pártjával a felmérések szerint 30 százalék körül szerepel, tíz ponttal megelőzve Petr Fiala jelenlegi kormányfő Spolu (Együtt) nevű jobbközép szövetségét. Az ANO már a tavalyi európai parlamenti és regionális választásokon is fölényes győzelmet aratott – írja a The Guardian.

Andrej Babis pártja a legnépszerűbb / Fotó: AFP

A kampányt minden korábbinál erősebben a háború árnyékolja be: míg a jelenlegi kabinet Ukrajna határozott támogatására épít, Babis a katonai segítség leállítását helyezné kilátásba. Korábban az ANO élesen bírálta is az Ukrajnának nyújtott katonai segítséget.

Babis pártja várhatóan koalíciós tárgyalásokat kezd majd több kisebb párttal, amelyek egyaránt ellenzik például Ukrajna további támogatását, vagy elutasítják a brüsszeli migrációs paktumot.

Gazdasági ígéretek kontra megszorítások

Az ANO kampányában energiaár-plafont, adócsökkentést és a nyugdíjkorhatár csökkentését ígéri. Ezzel szemben Fiala kormánya a költségvetési hiány lefaragásával és az államadósság mérséklésével kampányol.

Az elégedetlenség azonban hatalmas: a csehek alig 15 százaléka elégedett az ország politikai helyzetével, miközben a megélhetési válság és a magas infláció egyre erősebben alakítja a szavazói döntéseket.

Brüsszel aggódva figyel

Az Európai Unió feszülten követi a prágai eseményeket. Ha Andrej Babis visszatér a hatalomba, Csehország lehet a harmadik közép-európai tagállam – Magyarország és Szlovákia mellett –, amely nyíltan szembefordul Brüsszellel több stratégiai kérdésben. Ez pedig közvetlen hatással lehet az EU egységére, valamint Ukrajna további támogatására.